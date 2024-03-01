Police and Fire Calls 2/29/24

Sponsor
|Time
|Agency
|Type
|Disposition
|Address
|00:15:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA UNKNOWN
|B ASSISTANCE RENDERED
|195 W I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75570
|00:23:53
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|205 E 1ST STREET HOOKS, TX 75561
|00:36:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|427 S WHISPERING PINES DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|00:36:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|B ASSISTANCE RENDERED
|5121 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:38:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1109 MARY STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:42:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:07:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|B ASSISTANCE RENDERED
|502 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:18:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|01:27:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|K NO ACTION NECESSARY
|5001 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|01:33:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|01:35:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|B ASSISTANCE RENDERED
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|01:46:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|02:08:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|02:23:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|205 E 1ST STREET HOOKS, TX 75561
|02:38:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|E REPORT MADE WITH ARREST
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|02:40:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|2118 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:44:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|205 E I30 HIGHWAY NEW BOSTON, TX 75570
|03:00:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|A ARREST MADE
|6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:02:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|03:43:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|D REPORT MADE
|4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:22:11
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|04:24:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|900 BLOCK OF E 9TH ST
|04:37:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|05:13:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|I FIELD INTERVIEW REPORT MADE
|502 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|05:37:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:55:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|MALL DR / UNIVERSITY
|05:57:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|06:16:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|6906 MANOR CREST DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|06:44:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|606 RED OAK ROAD MAUD, TX 75567
|07:03:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|07:06:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|18 SMITH DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|07:14:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|104 W W DRIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
|07:16:36
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|207 E I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|07:19:44
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|513 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|07:23:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2811 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|07:33:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|G CIVIL MATTER
|4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:37:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:39:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|07:43:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|SUMMERHILL RD / 40TH
|08:10:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|B ASSISTANCE RENDERED
|1200 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|08:10:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3401 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:12:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|E BROAD ST / 9TH
|08:15:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|5108 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:18:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|08:20:03
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|08:20:47
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1734 JENNINGS STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:25:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|08:45:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|08:56:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:56:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|G CIVIL MATTER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:02:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|1413 DELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:13:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|2003 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|09:14:36
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1602 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:23:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE
|405 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:40:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:48:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|K NO ACTION NECESSARY
|6209 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
|09:57:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:58:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1480 FM 1326 ROAD DE KALB, TX 75559
|10:07:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|D REPORT MADE
|RICHMOND RD / COLUMBINE
|10:09:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|K NO ACTION NECESSARY
|806 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|10:14:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|10:17:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|2109 WOOD ST
|10:19:27
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|3822 AIRPORT PLAZA DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|10:23:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:24:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|B ASSISTANCE RENDERED
|824 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:28:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|2301 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:34:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:37:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|5002 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:42:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|4479 FM 3098 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:45:57
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|5104 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|10:46:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|A ARREST MADE
|1867 FM 114 ROAD DE KALB, TX 75559
|10:49:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|10:52:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2301 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:08:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|E REPORT MADE WITH ARREST
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|11:09:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|11:23:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|11:49:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|K NO ACTION NECESSARY
|5102 SUMMER CROSSING STREET TEXARKANA, TX 75503
|11:51:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|400 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:55:41
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1202 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:57:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:58:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|H FALSE ALARM
|7135 E FM 44 E ROAD SIMMS, TX 75574
|12:10:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|4312 GALLERIA OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|12:13:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:38:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:41:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|UNKNOWN
|D REPORT MADE
|1034 HORSESHOE LOOP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:43:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DOA
|D REPORT MADE
|4479 FM 3098 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:46:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|211 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:57:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:03:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:07:13
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1122 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:07:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:10:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|2045 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:19:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:25:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|BURGLARY A/O
|D REPORT MADE
|1797 CR 4215 ROAD SIMMS, TX 75574
|13:29:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2828 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|13:35:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|512 CHAMPION PLACE TEXARKANA, TX 75501
|13:35:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:38:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|FANNIN ST / 14TH
|13:40:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:43:51
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1822 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:57:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|6862 LAKERIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:07:20
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|8456 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:10:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|1019 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:19:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|7111 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|14:23:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:28:54
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|1808 S SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:33:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE
|415 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:36:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|7111 HWY 108 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|14:53:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ESCORT
|G CIVIL MATTER
|318 PARKVIEW DRIVE WAKE VILLAGE, TX 75501
|15:03:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|2105 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:06:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|D REPORT MADE
|200 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:09:55
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|H FALSE ALARM
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:14:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|700 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:17:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|ARKANSAS BLVD / STATE LINE
|15:21:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|W 5TH ST / ELM
|15:37:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|B ASSISTANCE RENDERED
|3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
|15:43:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|4444 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:44:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|A ARREST MADE
|5402 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:47:08
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|2002 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:48:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|4 REED CIRCLE HOOKS, TX 75561
|15:50:43
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE VEHICLE
|B ASSISTANCE RENDERED
|JEFFERSON AVE / 35TH
|15:58:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|A ARREST MADE
|W 15TH ST / CROCKETT
|16:16:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1000 CEDAR STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:26:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|A ARREST MADE
|4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:28:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:35:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|1213 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:39:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:47:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|400 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:54:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|F CITATION ISSUED
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:55:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1420 S PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:00:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1100 CR 3402 ROAD DE KALB, TX 75559
|17:02:48
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|504 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:04:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|BEECH ST / 18TH
|17:08:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|E REPORT MADE WITH ARREST
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:11:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|C CALL CANCELLED BY RADIO
|1515 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|17:13:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|909 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:21:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|17:23:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|1804 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:25:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|17:31:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|3005 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:35:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY I/P
|A ARREST MADE
|824 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:38:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|COUNTY AVE / E 12TH
|17:42:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|5001 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|18:00:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:05:03
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CIVIL MATTER
|G CIVIL MATTER
|8490 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:08:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|18:10:09
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|4716 COUNTY AV TEXARKANA, AR 71854
|18:26:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|D REPORT MADE
|2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:29:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|3103 FORTUNE LANE TEXARKANA, TX 75503
|18:31:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:31:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:34:10
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECKLESS
|B ASSISTANCE RENDERED
|3669 CR 4284 ROAD SIMMS, TX 75574
|18:54:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3310 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|19:01:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|NOISE DISTURB
|B ASSISTANCE RENDERED
|6480 FM 1840 ROAD DE KALB, TX 75559
|19:05:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|1102 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|19:11:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|508 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|19:17:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:19:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:20:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|3760 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:24:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|RICHMOND RD / MALL
|19:30:03
|TT FIRE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|3323 WACO STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:31:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|W 15TH ST / APPLE
|19:34:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|515 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:42:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|UNKNOWN
|B ASSISTANCE RENDERED
|7 INWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:51:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:14:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIRE COMMERCIAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|2007 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|20:18:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:25:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|D REPORT MADE
|5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|20:29:50
|TT FIRE DEPARTMENT
|GAS LEAK
|B ASSISTANCE RENDERED
|NOLTHENIUS ST / WATERALL
|20:33:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:39:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|B ASSISTANCE RENDERED
|1222 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:44:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|3315 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:50:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:55:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|102 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:02:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|102 SHORT STREET MAUD, TX 75567
|21:03:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT J/O
|E REPORT MADE WITH ARREST
|4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:09:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|6200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:17:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|A ARREST MADE
|6905 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|21:18:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3900 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:22:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E REPORT MADE WITH ARREST
|3524 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:34:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|D REPORT MADE
|500 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:49:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|K NO ACTION NECESSARY
|1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:59:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ASSIST PD
|B ASSISTANCE RENDERED
|6519 HWY 98 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
|22:05:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:09:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|1211 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:14:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|22:22:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|132 PARK CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|22:23:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|802 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:27:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|22:41:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|711 E 5TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:44:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:53:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:54:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|22:56:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:56:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|B ASSISTANCE RENDERED
|4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:03:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|4333 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|23:12:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|23:20:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|T WARNING ISSUED
|700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|23:32:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|D REPORT MADE
|3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
|23:57:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|G CIVIL MATTER
|2003 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501