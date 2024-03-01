Police and Fire Calls 2/29/24

By
Field Walsh
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Time Agency Type Disposition Address
00:15:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA UNKNOWN B ASSISTANCE RENDERED 195 W I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75570
00:23:53 HOOKS POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 205 E 1ST STREET HOOKS, TX 75561
00:36:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 427 S WHISPERING PINES DRIVE TEXARKANA, TX 75501
00:36:51 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS B ASSISTANCE RENDERED 5121 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:38:48 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1109 MARY STREET TEXARKANA, AR 71854
00:42:49 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
01:07:32 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY B ASSISTANCE RENDERED 502 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
01:18:49 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
01:27:53 TT POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY K NO ACTION NECESSARY 5001 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
01:33:01 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
01:35:02 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN B ASSISTANCE RENDERED 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
01:46:28 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
02:08:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
02:23:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 205 E 1ST STREET HOOKS, TX 75561
02:38:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P E REPORT MADE WITH ARREST 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
02:40:47 TA POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 2118 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
02:44:09 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 205 E I30 HIGHWAY NEW BOSTON, TX 75570
03:00:04 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS A ARREST MADE 6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
03:02:12 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
03:43:16 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS D REPORT MADE 4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:22:11 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
04:24:30 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 900 BLOCK OF E 9TH ST
04:37:32 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
05:13:16 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS I FIELD INTERVIEW REPORT MADE 502 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
05:37:13 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:55:46 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED MALL DR / UNIVERSITY
05:57:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER B ASSISTANCE RENDERED 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
06:16:59 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 6906 MANOR CREST DRIVE TEXARKANA, AR 71854
06:44:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 606 RED OAK ROAD MAUD, TX 75567
07:03:56 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O B ASSISTANCE RENDERED 4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
07:06:36 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 18 SMITH DRIVE TEXARKANA, TX 75501
07:14:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 104 W W DRIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
07:16:36 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 207 E I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
07:19:44 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 513 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
07:23:38 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2811 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
07:33:58 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER G CIVIL MATTER 4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:37:04 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
07:39:02 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
07:43:24 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT SUMMERHILL RD / 40TH
08:10:23 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND B ASSISTANCE RENDERED 1200 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
08:10:25 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3401 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:12:46 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED E BROAD ST / 9TH
08:15:53 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 5108 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:18:24 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
08:20:03 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
08:20:47 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1734 JENNINGS STREET TEXARKANA, TX 75501
08:25:55 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
08:45:23 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
08:56:25 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:56:35 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD G CIVIL MATTER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:02:43 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 1413 DELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
09:13:01 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 2003 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
09:14:36 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1602 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
09:23:12 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE 405 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
09:40:19 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
09:48:50 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND K NO ACTION NECESSARY 6209 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
09:57:22 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:58:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1480 FM 1326 ROAD DE KALB, TX 75559
10:07:21 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY D REPORT MADE RICHMOND RD / COLUMBINE
10:09:35 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS K NO ACTION NECESSARY 806 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
10:14:10 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
10:17:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 2109 WOOD ST
10:19:27 TA FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL B ASSISTANCE RENDERED 3822 AIRPORT PLAZA DRIVE TEXARKANA, AR 71854
10:23:01 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:24:06 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT B ASSISTANCE RENDERED 824 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:28:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 2301 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:34:08 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:37:18 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 5002 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:42:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 4479 FM 3098 ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:45:57 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 5104 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
10:46:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT A ARREST MADE 1867 FM 114 ROAD DE KALB, TX 75559
10:49:08 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O B ASSISTANCE RENDERED 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
10:52:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 2301 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:08:06 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P E REPORT MADE WITH ARREST 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
11:09:54 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
11:23:11 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
11:49:19 TT POLICE DEPARTMENT OTHER K NO ACTION NECESSARY 5102 SUMMER CROSSING STREET TEXARKANA, TX 75503
11:51:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 400 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
11:55:41 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1202 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
11:57:28 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:58:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM H FALSE ALARM 7135 E FM 44 E ROAD SIMMS, TX 75574
12:10:09 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY B ASSISTANCE RENDERED 4312 GALLERIA OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
12:13:09 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O B ASSISTANCE RENDERED 900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:38:20 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:41:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE UNKNOWN D REPORT MADE 1034 HORSESHOE LOOP ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:43:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DOA D REPORT MADE 4479 FM 3098 ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:46:44 TA POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 211 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
12:57:49 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:03:49 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:07:13 TT FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE B ASSISTANCE RENDERED 1122 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
13:07:40 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O B ASSISTANCE RENDERED 420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:10:29 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED 2045 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:19:59 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:25:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE BURGLARY A/O D REPORT MADE 1797 CR 4215 ROAD SIMMS, TX 75574
13:29:45 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 2828 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
13:35:42 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 512 CHAMPION PLACE TEXARKANA, TX 75501
13:35:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:38:51 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O B ASSISTANCE RENDERED FANNIN ST / 14TH
13:40:17 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:43:51   SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1822 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
13:57:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 6862 LAKERIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:07:20 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 8456 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
14:10:39 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O B ASSISTANCE RENDERED 1019 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
14:19:28 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 7111 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
14:23:07 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:28:54 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 1808 S SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
14:33:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE 415 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:36:28 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 7111 HWY 108 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
14:53:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ESCORT G CIVIL MATTER 318 PARKVIEW DRIVE WAKE VILLAGE, TX 75501
15:03:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 2105 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:06:21 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER D REPORT MADE 200 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
15:09:55 TA FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL H FALSE ALARM 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:14:22 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 700 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
15:17:40 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED ARKANSAS BLVD / STATE LINE
15:21:27 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED W 5TH ST / ELM
15:37:58 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN B ASSISTANCE RENDERED 3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
15:43:47 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 4444 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:44:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT A ARREST MADE 5402 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:47:08 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY B ASSISTANCE RENDERED 2002 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:48:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 4 REED CIRCLE HOOKS, TX 75561
15:50:43 TA FIRE DEPARTMENT FIRE VEHICLE B ASSISTANCE RENDERED JEFFERSON AVE / 35TH
15:58:58 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS A ARREST MADE W 15TH ST / CROCKETT
16:16:37 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1000 CEDAR STREET TEXARKANA, TX 75501
16:26:52 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P A ARREST MADE 4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:28:28 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:35:29 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 1213 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
16:39:05 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:47:29 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 400 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
16:54:43 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE F CITATION ISSUED 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:55:33 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1420 S PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:00:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1100 CR 3402 ROAD DE KALB, TX 75559
17:02:48 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 504 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
17:04:52 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE S UNABLE TO LOCATE SUSPECT BEECH ST / 18TH
17:08:42 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P E REPORT MADE WITH ARREST 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:11:53 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P C CALL CANCELLED BY RADIO 1515 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
17:13:53 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 909 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
17:21:40 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
17:23:49 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 1804 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
17:25:19 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
17:31:35 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O B ASSISTANCE RENDERED 3005 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:35:57 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY I/P A ARREST MADE 824 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
17:38:46 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE COUNTY AVE / E 12TH
17:42:43 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 5001 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
18:00:10 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 402 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
18:05:03 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CIVIL MATTER G CIVIL MATTER 8490 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:08:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
18:10:09 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 4716 COUNTY AV TEXARKANA, AR 71854
18:26:06 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O D REPORT MADE 2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
18:29:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 3103 FORTUNE LANE TEXARKANA, TX 75503
18:31:25 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
18:31:38 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:34:10 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECKLESS B ASSISTANCE RENDERED 3669 CR 4284 ROAD SIMMS, TX 75574
18:54:45 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3310 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
19:01:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE NOISE DISTURB B ASSISTANCE RENDERED 6480 FM 1840 ROAD DE KALB, TX 75559
19:05:39 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED 1102 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
19:11:14 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 508 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
19:17:32 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:19:28 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:20:07 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 3760 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
19:24:04 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL RICHMOND RD / MALL
19:30:03 TT FIRE DEPARTMENT ELECTRICAL B ASSISTANCE RENDERED 3323 WACO STREET TEXARKANA, TX 75501
19:31:26 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT W 15TH ST / APPLE
19:34:25 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 515 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:42:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE UNKNOWN B ASSISTANCE RENDERED 7 INWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:51:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
20:14:44 TT POLICE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL B ASSISTANCE RENDERED 2007 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
20:18:50 TT POLICE DEPARTMENT THREAT R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:25:10 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P D REPORT MADE 5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
20:29:50 TT FIRE DEPARTMENT GAS LEAK B ASSISTANCE RENDERED NOLTHENIUS ST / WATERALL
20:33:02 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
20:39:14 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP B ASSISTANCE RENDERED 1222 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
20:44:49 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 3315 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:50:06 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
20:55:47 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 102 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:02:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 102 SHORT STREET MAUD, TX 75567
21:03:27 TT POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT J/O E REPORT MADE WITH ARREST 4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:09:29 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 6200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:17:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT A ARREST MADE 6905 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
21:18:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3900 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:22:07 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB E REPORT MADE WITH ARREST 3524 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
21:34:02 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP D REPORT MADE 500 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:49:57 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS K NO ACTION NECESSARY 1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:59:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ASSIST PD B ASSISTANCE RENDERED 6519 HWY 98 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
22:05:43 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
22:09:20 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 1211 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75503
22:14:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
22:22:49 TT POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 132 PARK CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
22:23:34 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 802 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:27:35 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
22:41:00 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 711 E 5TH STREET TEXARKANA, AR 71854
22:44:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:53:02 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:54:23 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
22:56:41 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:56:58 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS B ASSISTANCE RENDERED 4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:03:56 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 4333 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
23:12:48 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
23:20:10 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB T WARNING ISSUED 700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
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