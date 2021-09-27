Police and Fire Calls for Service Saturday, September 25th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:00:49 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3223 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:02:34 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
00:12:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE NOISE DISTURB 151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
00:22:17 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 26 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
00:23:32 HOOKS POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
00:31:20 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 310 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
00:40:48 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3498 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:48:15 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3101 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:50:53 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED W 15TH ST / SMELSER
00:56:20 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:07:25 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
01:20:05 TT POLICE DEPARTMENT ESCAPE 1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
01:23:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DWI 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
01:25:00 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED E 9TH ST / OATS
01:27:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
01:29:23 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1823 RAZORBACK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
01:32:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1625 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
01:49:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE NOISE DISTURB 151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
01:53:19 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 400 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
02:05:22 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
02:07:38 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1625 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
02:31:59 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4001 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75501
02:48:43 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
03:12:29 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 212 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
03:15:16 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 3011 PAGE STREET TEXARKANA, TX 75501
03:25:05 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 5025 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
03:41:38 LIBERTY EYLAU VFD MVA INJURY PATRICK RD / RANDALL
03:54:41 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
04:08:00 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2221 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
04:08:16 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
04:11:53 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
04:19:11 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2021 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
04:26:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
04:32:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
04:39:17 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O 1218 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
05:07:03 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
05:13:08 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 2005 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
05:19:58 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 2005 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
05:51:00 TT POLICE DEPARTMENT DOA 2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
06:35:23 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 5TH ST / LAUREL
06:40:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS N FM 2148 RD / I 30
07:01:16 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:34:40 TA FIRE DEPARTMENT SMOKE 504 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
07:35:39 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1512 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:50:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 68 SUNSET CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
07:55:56 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 10 PR 11081 ROAD MAUD, TX 75567
07:59:57 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 3107 TRINITY BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
08:06:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
08:33:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE J/O 715 N CR 1202 ROAD MAUD, TX 75567
09:05:11 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:06:49 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:09:35 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 2801 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
09:27:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
09:28:29 TA POLICE DEPARTMENT PAPER 5660 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
09:33:15 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1002 APPLE STREET TEXARKANA, TX 75501
09:43:31 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:44:27 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
09:48:47 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 5996 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
09:56:36 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1900 MARIETTA STREET TEXARKANA, AR 71854
10:01:02 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2401 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
10:03:53 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
10:16:57 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS PINEKNOLL RD / SHADY
10:29:39 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
10:30:56 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 816 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
10:34:48 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 403 E 42ND STREET TEXARKANA, AR 71854
10:40:01 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 401 BEAD LANE TEXARKANA, AR 71854
10:45:37 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:54:25 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3223 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
11:03:02 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
11:06:56 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:09:43 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1710 SELMA STREET TEXARKANA, AR 71854
11:13:06 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:16:41 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 1616 EDWARDS STREET TEXARKANA, AR 71854
11:17:22 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:19:36 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 814 PRINCE STREET TEXARKANA, AR 71854
11:20:49 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 5314 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:21:12 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 2101 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
11:25:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 3103 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:27:51 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 808 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
11:28:18 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
11:30:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE BURGLARY J/O 5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
11:41:20 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5610 COUNTRY HILLS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
11:45:55 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:49:48 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY 220 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
11:52:04 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:53:21 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 904 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
12:04:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 100 COLLINS STREET TEXARKANA, TX 75501
12:17:01 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 3329 TANGLEWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
12:26:11 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
12:26:28 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:49:37 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 4101 GIBSON LANE TEXARKANA, TX 75503
12:52:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE J/O 210 KROBOT LANE TEXARKANA, TX 75501
12:59:48 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 808 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
13:02:24 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
13:05:24 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
13:08:36 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 816 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
13:11:40 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:16:59 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2003 CHELF ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:27:51 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
13:28:17 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:30:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CIVIL MATTER 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
13:36:17 HOOKS POLICE DEPARTMENT RECKLESS 2616 FM 560 ROAD HOOKS, TX 75561
13:38:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
13:42:42 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1302 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:43:48 TT POLICE DEPARTMENT PARK 1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:52:04 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:53:41 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 117 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:54:45 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2400 RICHMOND ROAD 99 TEXARKANA, TX 75503
13:58:11 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:04:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA INJURY 4200 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:07:24 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL MARIETTA ST / CHARLES
14:13:04 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1122 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:24:11 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3504 COOPER LANE TEXARKANA, TX 75503
14:28:00 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:38:01 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY 4244 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:38:56 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 244 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:44:16 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 414 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
14:50:28 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:51:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DWI 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:57:00 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5801 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:03:46 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:07:39 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:11:10 TA POLICE DEPARTMENT PARK E 36TH ST / DEAD ENDS ON GARLAND
15:15:58 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:16:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:18:23 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2408 BRIAR ROSE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
15:20:34 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:26:22 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD W 7TH ST / TEXAS
15:32:37 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:35:53 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:37:21 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:45:36 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
15:53:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT A/O 457 CR 4213 ROAD SIMMS, TX 75574
16:01:58 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
16:03:01 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4018 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:05:30 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
16:07:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 309 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
16:08:40 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 2312 N AKIN AV TEXARKANA, TX 75501
16:09:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE BURGLARY A/O 475 CR 1205 ROAD MAUD, TX 75567
16:22:55 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:25:03 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
16:27:49 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2524 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:36:50 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:38:06 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 4012 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:54:17 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY 4248 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:14:47 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 3707 CENTRAL AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:25:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 4847 TEXAS BOULEVARD B TEXARKANA, TX 75503
17:42:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT A/O 2601 SHADY PINES ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:00:20 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS N KINGS HWY / MALL
18:01:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 4 LITTON CIRCLE MAUD, TX 75567
18:08:27 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 311 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
18:08:41 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 1 S I49 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
18:25:51 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:28:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
18:29:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECKLESS 9713 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
18:30:07 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 101 SPRING CREEK PLACE TEXARKANA, TX 75501
18:31:30 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
18:34:37 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:48:27 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:48:57 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 2200 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
18:56:36 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
18:59:26 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:03:52 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 5227 BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
19:05:05 TT FIRE DEPARTMENT SMOKE 107 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
19:05:49 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS STONERIDGE DR / JANET
19:15:17 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 6014 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:19:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 155 RED BRIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:26:55 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2507 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
19:28:46 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1108 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
19:30:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1702 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:32:18 TT FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 2002 S STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:40:59 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 301 E 3RD STREET TEXARKANA, AR 71854
19:46:37 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4319 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
19:46:52 TA POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN 1616 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:48:57 TT POLICE DEPARTMENT PARK 1801 N ROBISON ROAD 1D TEXARKANA, TX 75501
19:51:03 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:52:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
19:58:00 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS EAST ST / DIVISION
20:00:26 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2324 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:03:14 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:08:25 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:15:05 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 200 EASTSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
20:18:26 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P W FRONT ST / MAIN
20:23:02 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5001 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:43:10 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
20:44:21 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:45:29 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER S KENWOOD RD / WESTLAWN
20:54:10 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB ALLEN LN / PAGE
Time Agency Type Address
20:57:55 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 900 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
21:04:27 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5023 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
21:08:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:10:28 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS RICHMOND RD / ROBINHOOD
21:20:03 TT FIRE DEPARTMENT SMOKE 2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:23:09 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1301 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
21:23:09 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 303 FALVEY AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:25:39 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 6003 YORKTOWN PL
21:27:24 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1802 FULTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:31:00 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:38:24 TA POLICE DEPARTMENT DWI 310 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:40:20 TT POLICE DEPARTMENT ALARM DALLAS ST / KILGORE
21:46:50 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY 221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
21:51:44 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2400 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:53:13 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:54:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3008 HOLLYWOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
22:02:07 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 324 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
22:09:04 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2025 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
22:16:22 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:32:38 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2109 MAPLE STREET TEXARKANA, TX 75501
22:34:08 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB ALLEN LN / LIBERTY
22:42:20 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:44:07 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:47:48 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:49:56 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:55:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE A/O 1364 GARDEN ROAD HOOKS, TX 75561
22:57:25 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2025 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
22:59:17 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 110 E MLK BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
23:02:47 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 6708 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
23:03:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:06:16 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 301 E 3RD STREET TEXARKANA, AR 71854
23:13:22 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 5707 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
23:14:22 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:19:05 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 6707 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
23:24:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SHOTS FIRED 57 FRICKS LANE TEXARKANA, TX 75501
23:26:19 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
23:26:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SHOTS FIRED 193 COUNTRY PARADISE CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
23:31:13 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:34:50 MVA NON INJURY 7074 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
23:43:39 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
23:50:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 329 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
23:50:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2315 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
23:53:20 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 308 ARLINGTON STREET TEXARKANA, TX 75501
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