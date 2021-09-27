Police and Fire Calls for Service Saturday, September 25th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:00:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3223 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:02:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|00:12:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|NOISE DISTURB
|151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|00:22:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|26 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|00:23:32
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
|00:31:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|310 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:40:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3498 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:48:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3101 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:50:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|W 15TH ST / SMELSER
|00:56:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:07:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|01:20:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|ESCAPE
|1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
|01:23:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DWI
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|01:25:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|E 9TH ST / OATS
|01:27:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
|01:29:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1823 RAZORBACK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|01:32:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1625 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|01:49:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|NOISE DISTURB
|151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|01:53:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|400 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:05:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|02:07:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1625 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:31:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4001 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|02:48:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|03:12:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|212 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|03:15:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|3011 PAGE STREET TEXARKANA, TX 75501
|03:25:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|5025 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|03:41:38
|LIBERTY EYLAU VFD
|MVA INJURY
|PATRICK RD / RANDALL
|03:54:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
|04:08:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2221 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|04:08:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|04:11:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|04:19:11
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2021 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|04:26:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|04:32:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|04:39:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|1218 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|05:07:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|05:13:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|2005 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
|05:19:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2005 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
|05:51:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|DOA
|2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|06:35:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 5TH ST / LAUREL
|06:40:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|N FM 2148 RD / I 30
|07:01:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:34:40
|TA FIRE DEPARTMENT
|SMOKE
|504 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:35:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1512 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:50:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|68 SUNSET CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
|07:55:56
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|10 PR 11081 ROAD MAUD, TX 75567
|07:59:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|3107 TRINITY BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|08:06:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|08:33:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE J/O
|715 N CR 1202 ROAD MAUD, TX 75567
|09:05:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:06:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:09:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|2801 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|09:27:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|09:28:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|PAPER
|5660 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|09:33:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1002 APPLE STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:43:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:44:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|09:48:47
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|5996 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:56:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1900 MARIETTA STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:01:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2401 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|10:03:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|10:16:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|PINEKNOLL RD / SHADY
|10:29:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|10:30:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|816 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:34:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|403 E 42ND STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:40:01
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|401 BEAD LANE TEXARKANA, AR 71854
|10:45:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:54:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3223 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|11:03:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|11:06:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:09:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1710 SELMA STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:13:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:16:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|1616 EDWARDS STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:17:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:19:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|814 PRINCE STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:20:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|5314 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:21:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|2101 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|11:25:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|3103 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:27:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|808 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|11:28:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|11:30:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|BURGLARY J/O
|5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|11:41:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5610 COUNTRY HILLS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|11:45:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:49:48
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|220 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|11:52:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:53:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|904 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|12:04:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|100 COLLINS STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:17:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|3329 TANGLEWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|12:26:11
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|12:26:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:49:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|4101 GIBSON LANE TEXARKANA, TX 75503
|12:52:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE J/O
|210 KROBOT LANE TEXARKANA, TX 75501
|12:59:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|808 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|13:02:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|13:05:24
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|13:08:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|816 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:11:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:16:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2003 CHELF ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:27:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|13:28:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:30:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CIVIL MATTER
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|13:36:17
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|2616 FM 560 ROAD HOOKS, TX 75561
|13:38:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|13:42:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1302 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:43:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:52:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:53:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|117 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:54:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2400 RICHMOND ROAD 99 TEXARKANA, TX 75503
|13:58:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:04:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA INJURY
|4200 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:07:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|MARIETTA ST / CHARLES
|14:13:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1122 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:24:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3504 COOPER LANE TEXARKANA, TX 75503
|14:28:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:38:01
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|4244 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:38:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|244 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:44:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|414 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
|14:50:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:51:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DWI
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:57:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5801 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:03:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:07:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:11:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|PARK
|E 36TH ST / DEAD ENDS ON GARLAND
|15:15:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:16:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:18:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2408 BRIAR ROSE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|15:20:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:26:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|W 7TH ST / TEXAS
|15:32:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:35:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:37:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:45:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|15:53:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT A/O
|457 CR 4213 ROAD SIMMS, TX 75574
|16:01:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|16:03:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4018 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:05:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|16:07:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|309 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:08:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2312 N AKIN AV TEXARKANA, TX 75501
|16:09:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|BURGLARY A/O
|475 CR 1205 ROAD MAUD, TX 75567
|16:22:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:25:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|16:27:49
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2524 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:36:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:38:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|4012 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:54:17
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|4248 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:14:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|3707 CENTRAL AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:25:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|4847 TEXAS BOULEVARD B TEXARKANA, TX 75503
|17:42:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT A/O
|2601 SHADY PINES ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:00:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|N KINGS HWY / MALL
|18:01:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|4 LITTON CIRCLE MAUD, TX 75567
|18:08:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|311 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:08:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|1 S I49 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|18:25:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:28:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|18:29:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECKLESS
|9713 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|18:30:07
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|101 SPRING CREEK PLACE TEXARKANA, TX 75501
|18:31:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|18:34:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:48:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:48:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2200 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|18:56:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
|18:59:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:03:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|5227 BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|19:05:05
|TT FIRE DEPARTMENT
|SMOKE
|107 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
|19:05:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|STONERIDGE DR / JANET
|19:15:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|6014 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:19:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|155 RED BRIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:26:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2507 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|19:28:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1108 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
|19:30:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1702 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:32:18
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|2002 S STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:40:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|301 E 3RD STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:46:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4319 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|19:46:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|1616 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:48:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|1801 N ROBISON ROAD 1D TEXARKANA, TX 75501
|19:51:03
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:52:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
|19:58:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|EAST ST / DIVISION
|20:00:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2324 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:03:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:08:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:15:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|200 EASTSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|20:18:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|W FRONT ST / MAIN
|20:23:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5001 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:43:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|20:44:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:45:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|S KENWOOD RD / WESTLAWN
|20:54:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|ALLEN LN / PAGE
|Time
|Agency
|Type
|Address
|20:57:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|900 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:04:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5023 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|21:08:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:10:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|RICHMOND RD / ROBINHOOD
|21:20:03
|TT FIRE DEPARTMENT
|SMOKE
|2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:23:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1301 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:23:09
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|303 FALVEY AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:25:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|6003 YORKTOWN PL
|21:27:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1802 FULTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:31:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:38:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|DWI
|310 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:40:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|DALLAS ST / KILGORE
|21:46:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|21:51:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2400 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:53:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:54:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3008 HOLLYWOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:02:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|324 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:09:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2025 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|22:16:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:32:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2109 MAPLE STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:34:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|ALLEN LN / LIBERTY
|22:42:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:44:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:47:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:49:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:55:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE A/O
|1364 GARDEN ROAD HOOKS, TX 75561
|22:57:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2025 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|22:59:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|110 E MLK BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|23:02:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|6708 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|23:03:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:06:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|301 E 3RD STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:13:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|5707 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|23:14:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:19:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|6707 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|23:24:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SHOTS FIRED
|57 FRICKS LANE TEXARKANA, TX 75501
|23:26:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:26:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SHOTS FIRED
|193 COUNTRY PARADISE CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
|23:31:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:34:50
|MVA NON INJURY
|7074 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|23:43:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|23:50:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|329 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
|23:50:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2315 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:53:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|308 ARLINGTON STREET TEXARKANA, TX 75501
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