Police and Fire Calls for Service Monday, August 16th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:00:43 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3201 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
00:20:52 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 4045 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
00:33:11 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
00:35:09 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
00:47:55 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 4906 RIDGEWAY STREET TEXARKANA, AR 71854
00:48:22 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 1404 W 10TH ST
01:03:52 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
01:09:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3025 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
01:18:28 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
01:54:39 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3431 CREEK BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
02:00:58 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
02:13:03 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 4420 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:00:05 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
03:06:00 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
03:08:12 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:10:07 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
03:46:22 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP 3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:48:30 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
03:52:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 409 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
03:59:34 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1300 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
05:17:17 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
05:20:58 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 3800 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
05:34:06 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2206 W 17TH ST
05:40:55 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
05:53:38 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, TX 71854
05:54:43 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 5602 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
06:01:19 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
06:04:48 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
06:07:50 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
06:34:09 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4230 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
06:36:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 4814 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
07:05:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 100 JAMES CARLOW DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
07:22:17 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1116 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:29:50 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:30:05 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:34:25 TT POLICE DEPARTMENT JUVENILE FOUND W 9TH ST / MILAM
07:38:35 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2502 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
07:41:20 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 1804 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:45:33 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
07:53:10 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 6518 COUNTRYSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:55:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
08:13:10 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2109 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:14:46 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
08:16:45 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 111 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
08:31:43 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 7 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
08:36:04 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 100 N STATE LINE AVE
08:38:40 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
08:40:43 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:01:58 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
09:05:07 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
09:05:45 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE W 7TH ST / N LAKE
09:08:31 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2322 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
09:14:02 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD PLUM ST / 7TH
09:29:40 TT POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY W 19TH ST / WOOD
09:30:04 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:40:39 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS E 9TH ST
09:41:10 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 7 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
09:44:25 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 1802 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
09:44:35 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:00:25 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS FANNIN ST / 13TH
10:04:07 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
10:07:02 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
10:16:17 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1801 N ROBISON ROAD 1 TEXARKANA, TX 75501
10:31:37 TA POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:41:12 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4701 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
10:43:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
10:46:03 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:46:44 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
10:47:10 TT FIRE DEPARTMENT ELECTRICAL 4000 PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:50:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
10:58:06 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY RICHMOND RD / COLLEGE
11:02:39 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND 3706 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:14:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 3587 CR 4107 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
11:15:58 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 3RD ST / WALNUT
11:25:03 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 359 DODD LANE NASH, TX 75569
11:44:15 TA POLICE DEPARTMENT PAPER 1706 LOWELL STREET TEXARKANA, AR 71854
11:50:32 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:53:26 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1203 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:58:05 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 75 CR 4225 ROAD SIMMS, TX 75574
12:07:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 303 BRECKENRIDGE STREET TEXARKANA, TX 75501
12:13:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD 8000 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
12:15:00 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:25:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
12:25:55 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1520 EDWARDS STREET TEXARKANA, AR 71854
12:26:52 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
12:28:31 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 6 TULIP DRIVE TEXARKANA, TX 75503
12:49:18 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2727 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:52:47 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1901 PLANT STREET TEXARKANA, TX 75503
13:07:27 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 609 E 36TH STREET TEXARKANA, AR 71854
13:15:38 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 501 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
13:17:14 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY N STATE LINE AVE / TEXAS
13:19:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:31:42 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4908 TWIN OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:34:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD 1 W HWY 67 W HIGHWAY MAUD, TX 75567
13:41:07 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4915 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
13:43:47 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4415 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
13:49:55 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
13:55:44 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4849 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
14:13:21 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4904 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
14:19:33 LIBERTY EYLAU VFD MVA INJURY 4400 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:22:46 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 601 FAIRVIEW STREET TEXARKANA, AR 71854
14:23:28 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 5802 COOKS LANE TEXARKANA, TX 75503
14:24:29 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:29:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 3510 FM 2148 N STREET TEXARKANA, TX 75503
14:30:47 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD W 7TH ST / JARVIS
14:35:50 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER W MLK BLVD / WHITAKER
14:38:56 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:41:06 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:52:31 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 1416 ROLLING RIDGE CR TEXARKANA, AR 71854
14:52:40 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 700 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:53:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 39TH ST / WOOD
14:59:31 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2307 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
14:59:38 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 612 TUCKER STREET TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
15:07:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FIRE OTHER 9854 W NEW BOSTON ROAD HOOKS, TX 75561
15:12:12 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:17:21 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
15:17:48 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 7125 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
15:20:46 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 2106 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:22:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
15:26:27 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
15:31:02 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3501 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:32:17 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB E 12TH ST / ASH
15:32:31 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 5110 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:35:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:36:08 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2324 GLENDALE STREET TEXARKANA, AR 71854
15:41:20 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2900 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:41:44 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 19 GREEN ACRE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
15:43:00 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY MALL DR / N STATE LINE
15:45:58 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
15:54:11 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 624 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:54:28 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 2308 W 14TH ST
15:55:04 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
16:02:48 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
16:03:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:06:56 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:15:03 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:17:10 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3 S PINEVIEW DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:20:37 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:27:18 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 709 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
16:27:28 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 2401 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:36:17 TT POLICE DEPARTMENT OTHER W 4TH ST / ELM
16:44:56 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:52:51 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:00:58 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY OLD BOSTON RD / BAYLOR
17:04:42 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 624 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:15:54 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:16:54 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 5435 CAPITOL HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
17:17:07 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 208 JEROME STREET TEXARKANA, TX 75501
17:18:02 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2410 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:23:46 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
17:24:27 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:30:52 TA FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE 504 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
17:34:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY 410 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
17:37:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS NEW BOSTON RD / TEXAS
17:47:06 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP 5210 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
17:47:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 729 CR 4271 ROAD DE KALB, TX 75559
17:49:40 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
17:59:51 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:07:33 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:08:35 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
18:14:14 TT POLICE DEPARTMENT DWI RICHMOND RD / KENNEDY
18:19:35 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 5806 FOREST BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
18:20:00 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:21:30 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
18:22:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 9000 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
18:28:52 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:28:58 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:31:34 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
18:35:46 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:35:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 108 E 19TH STREET HOOKS, TX 75561
18:40:45 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 2910 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
18:48:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 303 GRANT STREET HOOKS, TX 75561
18:50:17 TA FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM RESIDENCE 6515 WUTHERING HEIGHTS LANE TEXARKANA, AR 71854
18:52:40 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 709 BUTLER STREET TEXARKANA, TX 75501
18:52:49 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 1116 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:59:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:12:27 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:12:46 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
19:18:03 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:19:28 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 2121 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
19:21:06 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
19:22:37 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 3504 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:23:36 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
19:26:45 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 709 BUTLER STREET TEXARKANA, TX 75501
19:35:36 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:42:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:44:44 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 1316 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
19:45:37 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:56:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HARASSMENT 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
20:00:10 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 101 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
20:13:37 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1106 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:15:06 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 311 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:15:38 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
20:16:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
20:20:34 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL 302 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:24:22 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 903 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
20:37:03 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 925 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
20:46:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1304 W AVE A STREET HOOKS, TX 75561
20:49:11 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:50:52 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:56:09 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB W 38TH ST / PINE
20:58:14 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
20:58:23 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 325 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
21:10:42 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3908 PANSY STREET TEXARKANA, TX 75501
21:13:18 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 3411 FM DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:14:11 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
21:20:38 DISTURBANCE I/P 1106 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:22:05 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 5104 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:31:29 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:36:41 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 820 E 17TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:41:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
21:43:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1537 CR 4306 ROAD DE KALB, TX 75559
21:56:30 MAUD VFD ASSIST AMBULANCE 701 CR 1114 ROAD MAUD, TX 75567
21:59:18 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:16:14 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 322 W 42ND STREET TEXARKANA, TX 75503
22:19:55 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 101 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:25:21 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:32:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 3 ELMWOOD LANE TEXARKANA, TX 75501
22:33:44 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS ASH ST / 6TH
22:40:10 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS E 9TH ST / RONDO
23:02:03 TA POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 5104 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:17:04 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
23:24:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4209 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
23:32:25 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5329 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
23:44:14 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:49:28 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3204 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:52:59 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:58:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2505 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
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