Police and Fire Calls for Service Monday, August 16th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:00:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3201 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
|00:20:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|4045 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
|00:33:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|00:35:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:47:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|4906 RIDGEWAY STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:48:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|1404 W 10TH ST
|01:03:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:09:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3025 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|01:18:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|01:54:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3431 CREEK BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
|02:00:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|02:13:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|4420 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:00:05
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|03:06:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:08:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:10:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|03:46:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:48:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|03:52:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|409 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|03:59:34
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1300 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|05:17:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|05:20:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|3800 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|05:34:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2206 W 17TH ST
|05:40:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|05:53:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, TX 71854
|05:54:43
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|5602 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|06:01:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|06:04:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:07:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|06:34:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4230 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|06:36:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|4814 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|07:05:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|100 JAMES CARLOW DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
|07:22:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1116 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:29:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:30:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:34:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|JUVENILE FOUND
|W 9TH ST / MILAM
|07:38:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2502 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|07:41:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|1804 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:45:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|07:53:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|6518 COUNTRYSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|07:55:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|08:13:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2109 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:14:46
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|08:16:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|111 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|08:31:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|7 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|08:36:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|100 N STATE LINE AVE
|08:38:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|08:40:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:01:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:05:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|09:05:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|W 7TH ST / N LAKE
|09:08:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2322 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:14:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|PLUM ST / 7TH
|09:29:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|W 19TH ST / WOOD
|09:30:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:40:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|E 9TH ST
|09:41:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|7 KNOTTY PINE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|09:44:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|1802 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:44:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:00:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|FANNIN ST / 13TH
|10:04:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|10:07:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|10:16:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1801 N ROBISON ROAD 1 TEXARKANA, TX 75501
|10:31:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:41:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4701 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:43:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:46:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:46:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:47:10
|TT FIRE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|4000 PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:50:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|10:58:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|RICHMOND RD / COLLEGE
|11:02:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|3706 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:14:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|3587 CR 4107 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|11:15:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 3RD ST / WALNUT
|11:25:03
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|359 DODD LANE NASH, TX 75569
|11:44:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|PAPER
|1706 LOWELL STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:50:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:53:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1203 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:58:05
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|75 CR 4225 ROAD SIMMS, TX 75574
|12:07:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|303 BRECKENRIDGE STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:13:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|8000 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|12:15:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:25:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|12:25:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1520 EDWARDS STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:26:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|12:28:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|6 TULIP DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|12:49:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2727 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:52:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1901 PLANT STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:07:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|609 E 36TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:15:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|501 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|13:17:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|N STATE LINE AVE / TEXAS
|13:19:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:31:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4908 TWIN OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:34:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|1 W HWY 67 W HIGHWAY MAUD, TX 75567
|13:41:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4915 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|13:43:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4415 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|13:49:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|13:55:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4849 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|14:13:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4904 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
|14:19:33
|LIBERTY EYLAU VFD
|MVA INJURY
|4400 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:22:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|601 FAIRVIEW STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:23:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|5802 COOKS LANE TEXARKANA, TX 75503
|14:24:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:29:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|3510 FM 2148 N STREET TEXARKANA, TX 75503
|14:30:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|W 7TH ST / JARVIS
|14:35:50
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|W MLK BLVD / WHITAKER
|14:38:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:41:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:52:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|1416 ROLLING RIDGE CR TEXARKANA, AR 71854
|14:52:40
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|700 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:53:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 39TH ST / WOOD
|14:59:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2307 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:59:38
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|612 TUCKER STREET TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|15:07:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIRE OTHER
|9854 W NEW BOSTON ROAD HOOKS, TX 75561
|15:12:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:17:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:17:48
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|7125 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|15:20:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2106 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:22:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|15:26:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|15:31:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3501 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:32:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E 12TH ST / ASH
|15:32:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|5110 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:35:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:36:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2324 GLENDALE STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:41:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2900 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:41:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|19 GREEN ACRE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|15:43:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|MALL DR / N STATE LINE
|15:45:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|15:54:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|624 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:54:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|2308 W 14TH ST
|15:55:04
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|16:02:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|16:03:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:06:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:15:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:17:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3 S PINEVIEW DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:20:37
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:27:18
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|709 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:27:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|2401 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:36:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|W 4TH ST / ELM
|16:44:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:52:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:00:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|OLD BOSTON RD / BAYLOR
|17:04:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|624 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:15:54
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:16:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|5435 CAPITOL HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
|17:17:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|208 JEROME STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:18:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2410 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:23:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:24:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:30:52
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|504 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:34:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|410 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|17:37:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|NEW BOSTON RD / TEXAS
|17:47:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|5210 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|17:47:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|729 CR 4271 ROAD DE KALB, TX 75559
|17:49:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|17:59:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:07:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:08:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:14:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|DWI
|RICHMOND RD / KENNEDY
|18:19:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|5806 FOREST BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
|18:20:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:21:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|18:22:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|9000 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|18:28:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:28:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:31:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|18:35:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:35:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|108 E 19TH STREET HOOKS, TX 75561
|18:40:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|2910 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:48:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|303 GRANT STREET HOOKS, TX 75561
|18:50:17
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM RESIDENCE
|6515 WUTHERING HEIGHTS LANE TEXARKANA, AR 71854
|18:52:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|709 BUTLER STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:52:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1116 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:59:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:12:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:12:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|19:18:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:19:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|2121 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|19:21:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|19:22:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3504 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:23:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:26:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|709 BUTLER STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:35:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:42:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:44:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|1316 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:45:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:56:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HARASSMENT
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|20:00:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|101 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|20:13:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1106 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:15:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|311 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:15:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|20:16:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|20:20:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|302 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:24:22
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|903 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:37:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|925 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:46:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1304 W AVE A STREET HOOKS, TX 75561
|20:49:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:50:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:56:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|W 38TH ST / PINE
|20:58:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|20:58:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|325 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
|21:10:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3908 PANSY STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:13:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|3411 FM DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:14:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:20:38
|DISTURBANCE I/P
|1106 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:22:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|5104 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:31:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:36:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|820 E 17TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:41:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|21:43:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1537 CR 4306 ROAD DE KALB, TX 75559
|21:56:30
|MAUD VFD
|ASSIST AMBULANCE
|701 CR 1114 ROAD MAUD, TX 75567
|21:59:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:16:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|322 W 42ND STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:19:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|101 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:25:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:32:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|3 ELMWOOD LANE TEXARKANA, TX 75501
|22:33:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|ASH ST / 6TH
|22:40:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|E 9TH ST / RONDO
|23:02:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|5104 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:17:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|23:24:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4209 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:32:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5329 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|23:44:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:49:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3204 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:52:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:58:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2505 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
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