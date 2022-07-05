Police and Fire Calls for Service Monday, July 4th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:06:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 451 LEARY ROAD HOOKS, TX 75561
00:09:54 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 24TH ST / PINSON
00:11:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1 CR 4101 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
00:11:37 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 19 BRIAR RIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
00:15:30 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
00:17:13 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4103 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
00:35:33 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
00:48:06 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 4100 ALANA CIRCLE TEXARKANA, AR 71854
00:48:06 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 90 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
00:50:59 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:53:10 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 513 CHAMPION PLACE TEXARKANA, TX 75501
00:54:18 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
01:01:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS W I30 HWY / LEARY/FM 2253
01:10:22 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1415 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
01:12:14 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
01:20:14 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1113 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
01:25:41 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 3410 RICE STREET TEXARKANA, AR 71854
01:27:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2317 W 17TH ST
01:31:39 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
01:36:00 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
01:46:25 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 2608 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
01:47:46 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 422 TERRACE PLAZA TEXARKANA, TX 75501
01:52:33 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK APACHE TR / CHEYENNE
02:17:14 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 3017 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
02:29:05 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1621 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
02:29:59 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
02:52:27 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
02:56:48 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
03:06:11 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
03:08:17 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:12:48 TT POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
03:23:34 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
03:26:44 TA FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE 3403 CHERRY STREET TEXARKANA, AR 71854
03:27:07 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:02:46 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
04:07:03 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
04:32:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD OLD RED LICK RD / W NEW BOSTON
04:41:44 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 117 MARY STREET TEXARKANA, AR 71854
04:59:45 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1801 RICHMOND RD
05:11:08 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
05:23:29 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2000 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
05:27:36 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
06:45:58 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
06:52:37 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
06:57:55 TA POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT A/O 5701 FOREST BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
07:14:46 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2700 RICHMOND ROAD 3 TEXARKANA, TX 75503
07:25:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1675 CR 4009 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
07:26:34 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2214 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
07:37:44 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1306 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
07:40:20 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD 10046 S HWY 259 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
08:01:14 TA POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT A/O 4809 BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
08:04:04 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3909 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:06:09 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 402 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
08:06:45 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:20:41 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 3005 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
08:23:10 WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 215 W GREENFIELD DRIVE WAKE VILLAGE, TX 75501
08:25:14 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 703 FRANKLIN STREET TEXARKANA, TX 75501
08:34:33 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
08:35:55 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
08:51:13 TA FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM RESIDENCE 3502 TIFFANY LANE TEXARKANA, AR 71854
08:58:20 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2626 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
09:00:54 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 5TH ST / OAK
09:08:56 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS OAK ST / 7TH
09:27:00 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2804 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
09:33:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD HWY 98 HWY / FM 1840
09:51:12 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY GALLERIA OAKS DR / ROBIN
09:52:48 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP 5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
10:17:59 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 1502 PHILLIPS LANE TEXARKANA, AR 71854
10:21:28 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 6502 COUNTRYSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
10:22:47 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY E 51ST ST / STATE LINE
10:32:48 TA FIRE DEPARTMENT MVA INJURY ARKANSAS BLVD / STATE LINE
10:52:25 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 420 MANOR WAY ROAD TEXARKANA, AR 71854
11:13:42 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 721 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
11:15:09 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS N JARVIS PKWY / 7TH
11:16:42 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:23:27 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 3811 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
11:23:43 TA POLICE DEPARTMENT OTHER LOUISIANA ST / 13TH
11:36:02 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
11:36:54 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 140 STONE ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:06:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 1 CR 4326 ROAD DE KALB, TX 75559
12:07:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 213 HERITAGE OAKS ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:07:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FORGERY/FRAUD 1601 FM 1326 ROAD DE KALB, TX 75559
12:30:21 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:32:49 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
12:43:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THREAT 421 S RED RIVER ROAD MAUD, TX 75567
12:44:04 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 501 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
13:00:04 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 44TH ST / COUNTY
13:07:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VANDALISM A/O 320 CR 4249 ROAD DE KALB, TX 75559
13:08:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 160 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:11:50 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY HAZEL ST / 7TH
13:12:41 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 3010 BRITTNEY LANE TEXARKANA, TX 75503
13:25:22 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 2204 HAYS STREET TEXARKANA, AR 71854
13:26:02 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT E 7TH ST / HICKORY
13:35:44 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 3311 TANGLEWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:03:05 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
14:09:46 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:27:49 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:31:26 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:44:03 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 104 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
14:49:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CIVIL MATTER 5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:59:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
15:00:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:09:48 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 1000 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
15:18:59 TA POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT A/O 944 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
15:21:13 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 6804 LAKERIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:24:53 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST PD 4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
15:25:25 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY UNIVERSITY AVE / SAINT MICHAEL
15:45:42 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 611 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
15:58:07 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:58:36 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:00:32 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 1302 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
16:01:42 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT 131 ARKANSAS BOULEVARD 200 TEXARKANA, AR 71854
16:01:44 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 3602 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
16:17:20 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:21:22 TT POLICE DEPARTMENT SHOPLIFT 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:29:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:39:52 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 5530 PLEASANT GROVE RD
16:40:38 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3201 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:42:19 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 1243 N FM 2148 ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:58:27 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
17:15:09 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1000 PINE STREET TAPD TEXARKANA, TX 75501
17:19:55 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2105 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
17:34:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:39:35 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4216 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
17:43:23 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL S LAKE DR / ALLEN
17:53:20 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1216 SLIMER STREET TEXARKANA, AR 71854
17:55:56 ASSIST AMBULANCE 117 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
18:00:15 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 4603 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:05:56 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
18:06:11 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 2727 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:10:43 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 2324 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:30:51 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 4 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
18:37:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3010 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:37:53 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:45:07 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 327 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
19:07:21 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 715 W 25TH STREET TEXARKANA, TX 75003
19:12:03 TA POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 709 VERNAL STREET TEXARKANA, AR 71854
19:14:35 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE WASHINGTON ST / CHARLES
19:32:24 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:35:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
19:36:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 209 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
19:37:53 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 6102 SLEEPY HOLLOW AVENUE TEXARKANA, TX 75503
19:38:33 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2904 SUNSET ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:39:50 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
19:43:42 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 210 ROBISON PLACE TEXARKANA, TX 75501
19:44:59 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:48:10 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
19:50:39 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 219 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
20:03:29 TT FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:05:10 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2004 W 12TH ST
20:05:53 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:11:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W MIDWAY ST / 13TH
20:13:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT A/O 3401 CR 4235 ROAD DE KALB, TX 75559
20:13:15 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:21:24 TT POLICE DEPARTMENT PARK 1804 DODD AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:26:32 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2011 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:28:58 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3630 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:29:01 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2420 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
20:30:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
20:33:44 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2510 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:46:13 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3524 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
20:48:15 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:48:29 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:54:38 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
20:55:45 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2000 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
20:56:01 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1221 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75501
20:56:17 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3205 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
20:58:31 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1119 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
20:59:31 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK LINCOLN ST / DODD
21:01:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE A/O 415 TEEPEE STREET TEXARKANA, TX 75501
21:03:13 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS SEIBERT ST / WASHINGTON
21:03:23 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 110 MCARTHUR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:04:16 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5800 WILSHIRE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:04:21 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK MILAM ST / MELTON
21:08:10 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1915 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:08:35 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 400 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
21:09:32 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3700 GRAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:10:00 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 37TH ST / WOOD
21:10:04 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1916 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:12:45 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK GROVE ST / PINEHURST
21:13:34 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK SUGAR HILL RD / SANDERSON
21:14:25 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
21:19:28 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 203 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:24:04 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3607 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:24:14 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
21:24:39 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1819 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:24:44 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1215 E 32ND STREET TEXARKANA, AR 71854
21:25:57 ALARM 1009 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:26:23 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1414 COMMUNITY ST
21:28:34 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 37TH ST / PINE
21:29:42 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1207 TRINITY STREET TEXARKANA, TX 75503
21:30:04 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 20 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
21:32:55 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
21:34:05 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY ST MICHAEL DR / ROYALE
21:34:13 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1920 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:35:07 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:36:10 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2100 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:41:02 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1500 KLINE STREET TEXARKANA, AR 71854
21:41:22 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1920 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:42:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
21:43:42 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:44:04 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1704 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:46:07 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1415 CLEVELAND STREET TEXARKANA, AR 71854
21:46:39 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:47:32 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 2315 RICHMOND ROAD 10 TEXARKANA, TX 75501
21:48:30 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
21:50:11 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2804 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
21:51:17 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 501 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
21:53:18 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 18TH ST / LONOKE
21:53:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2300 CHERRY HILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:56:05 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:56:30 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2701 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:58:37 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK ARKANSAS ST / 12TH
21:58:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 4814 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
22:00:38 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3800 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
22:00:39 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 6404 PRESTIGE STREET TEXARKANA, TX 75503
22:01:21 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 416 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:05:26 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
22:06:28 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:07:35 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 24TH ST / JEFFERSON
22:08:06 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:08:51 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:09:31 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
22:09:37 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1900 GROVE STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
22:10:27 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1716 BRECKENRIDGE STREET TEXARKANA, TX 75501
22:11:57 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS WASHINGTON ST / SEIBERT
22:12:23 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
22:12:47 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1206 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75501
22:13:04 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK SPRUCE ST / 6TH
22:15:01 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:16:48 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
22:16:54 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1513 PEACH STREET TEXARKANA, TX 75501
22:19:49 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 6400 ELLEN CR TEXARKANA, TX 75503
22:23:03 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4117 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:23:19 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1200 KIRBY STREET TEXARKANA, AR 71854
22:24:13 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3000 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
22:25:12 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 19 S WATLINGTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:27:35 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 24TH ST / JEFFERSON
22:27:41 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 37TH ST / GRAND
22:29:39 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4801 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:34:27 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4807 RIDGEWAY STREET TEXARKANA, AR 71854
22:35:22 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 100 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:36:02 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O 1800 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
22:38:32 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 16TH ST / LINDEN
22:40:06 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:40:10 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:41:18 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 93 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
22:44:11 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4231 UNION ROAD TEXARKANA, AR 71854
22:45:50 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
22:45:57 TT POLICE DEPARTMENT HANG UP 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
22:46:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4801 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:47:57 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 27 CLEVELAND STREET TEXARKANA, AR 71854
22:49:23 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2520 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:55:59 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 25TH ST / HAZEL
22:56:21 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1023 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
22:57:30 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS FERGUSON ST / FOX
22:58:09 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK E 37TH ST / GARLAND
22:58:37 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1604 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
22:59:38 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK WESTLAWN DR / MEADOWBROOK
23:00:42 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 220 PARK PLACE STREET TEXARKANA, AR 71854
23:00:43 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2400 BROOKRIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
23:03:37 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1316 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:05:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK S ROBISON RD / LAKE
23:07:07 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3220 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
23:08:04 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3700 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:08:12 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS WASHINGTON ST / SEIBERT
23:08:55 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:10:38 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
23:12:57 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:13:35 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2209 SHADY LANE TEXARKANA, TX 75503
23:14:34 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1202 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
23:15:13 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1709 S KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:16:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:19:32 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1326 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:22:06 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:23:12 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1110 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
23:23:35 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
23:24:21 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2102 S ANN STREET TEXARKANA, TX 75501
23:26:01 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 1501 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
23:26:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FIREWORK 192 SHERWOOD ACRES LANE TEXARKANA, TX 75501
23:29:30 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2307 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:29:57 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 96 CHARLES STREET TEXARKANA, AR 71854
23:30:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:33:03 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 1701 FOX STREET TEXARKANA, AR 71854
23:35:33 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 800 LELIA STREET TEXARKANA, TX 75501
23:38:35 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 2502 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
23:40:39 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 1720 FOX STREET TEXARKANA, AR 71854
23:44:35 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
23:47:55 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
23:50:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
23:51:10 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER HICKORY ST / 30TH
23:51:41 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 610 ROBBINS STREET TEXARKANA, TX 75501
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23:52:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 113 PINTAIL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
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