Police and Fire Calls for Service Monday, July 4th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:06:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|451 LEARY ROAD HOOKS, TX 75561
|00:09:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 24TH ST / PINSON
|00:11:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1 CR 4101 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|00:11:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|19 BRIAR RIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|00:15:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|00:17:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4103 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|00:35:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
|00:48:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|4100 ALANA CIRCLE TEXARKANA, AR 71854
|00:48:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|90 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
|00:50:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:53:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|513 CHAMPION PLACE TEXARKANA, TX 75501
|00:54:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|01:01:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|W I30 HWY / LEARY/FM 2253
|01:10:22
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1415 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
|01:12:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|01:20:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1113 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
|01:25:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|3410 RICE STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:27:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2317 W 17TH ST
|01:31:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|01:36:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|01:46:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|2608 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|01:47:46
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|422 TERRACE PLAZA TEXARKANA, TX 75501
|01:52:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|APACHE TR / CHEYENNE
|02:17:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|3017 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|02:29:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1621 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:29:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|02:52:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|02:56:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|2905 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|03:06:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|03:08:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:12:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|03:23:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|03:26:44
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|3403 CHERRY STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:27:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:02:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|04:07:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|04:32:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|OLD RED LICK RD / W NEW BOSTON
|04:41:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|117 MARY STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:59:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1801 RICHMOND RD
|05:11:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|05:23:29
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2000 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|05:27:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|06:45:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|06:52:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|06:57:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT A/O
|5701 FOREST BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
|07:14:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2700 RICHMOND ROAD 3 TEXARKANA, TX 75503
|07:25:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1675 CR 4009 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|07:26:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2214 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|07:37:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1306 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:40:20
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|10046 S HWY 259 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
|08:01:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT A/O
|4809 BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|08:04:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3909 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:06:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|402 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|08:06:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:20:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|3005 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|08:23:10
|WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|215 W GREENFIELD DRIVE WAKE VILLAGE, TX 75501
|08:25:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|703 FRANKLIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:34:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|08:35:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|08:51:13
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM RESIDENCE
|3502 TIFFANY LANE TEXARKANA, AR 71854
|08:58:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2626 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|09:00:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 5TH ST / OAK
|09:08:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|OAK ST / 7TH
|09:27:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2804 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:33:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|HWY 98 HWY / FM 1840
|09:51:12
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|GALLERIA OAKS DR / ROBIN
|09:52:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|10:17:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|1502 PHILLIPS LANE TEXARKANA, AR 71854
|10:21:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|6502 COUNTRYSIDE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|10:22:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|E 51ST ST / STATE LINE
|10:32:48
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|ARKANSAS BLVD / STATE LINE
|10:52:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|420 MANOR WAY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|11:13:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|721 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|11:15:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|N JARVIS PKWY / 7TH
|11:16:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:23:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|3811 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
|11:23:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|LOUISIANA ST / 13TH
|11:36:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
|11:36:54
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|140 STONE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:06:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|1 CR 4326 ROAD DE KALB, TX 75559
|12:07:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|213 HERITAGE OAKS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:07:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FORGERY/FRAUD
|1601 FM 1326 ROAD DE KALB, TX 75559
|12:30:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:32:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|12:43:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THREAT
|421 S RED RIVER ROAD MAUD, TX 75567
|12:44:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|501 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:00:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 44TH ST / COUNTY
|13:07:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|320 CR 4249 ROAD DE KALB, TX 75559
|13:08:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|160 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:11:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|HAZEL ST / 7TH
|13:12:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|3010 BRITTNEY LANE TEXARKANA, TX 75503
|13:25:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|2204 HAYS STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:26:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|E 7TH ST / HICKORY
|13:35:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3311 TANGLEWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:03:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|14:09:46
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:27:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:31:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:44:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|104 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:49:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CIVIL MATTER
|5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:59:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|15:00:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:09:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|1000 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|15:18:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT A/O
|944 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:21:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|6804 LAKERIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:24:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST PD
|4103 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|15:25:25
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|UNIVERSITY AVE / SAINT MICHAEL
|15:45:42
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|611 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:58:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:58:36
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:00:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|1302 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:01:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|131 ARKANSAS BOULEVARD 200 TEXARKANA, AR 71854
|16:01:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|3602 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|16:17:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:21:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOPLIFT
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:29:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:39:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|5530 PLEASANT GROVE RD
|16:40:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3201 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:42:19
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|1243 N FM 2148 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:58:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|17:15:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1000 PINE STREET TAPD TEXARKANA, TX 75501
|17:19:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2105 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:34:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:39:35
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4216 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
|17:43:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|S LAKE DR / ALLEN
|17:53:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1216 SLIMER STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:55:56
|ASSIST AMBULANCE
|117 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|18:00:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|4603 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:05:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|18:06:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|2727 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:10:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|2324 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:30:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|4 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|18:37:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3010 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:37:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:45:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|327 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:07:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|715 W 25TH STREET TEXARKANA, TX 75003
|19:12:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|709 VERNAL STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:14:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|WASHINGTON ST / CHARLES
|19:32:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:35:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|19:36:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|209 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|19:37:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|6102 SLEEPY HOLLOW AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|19:38:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2904 SUNSET ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:39:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
|19:43:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|210 ROBISON PLACE TEXARKANA, TX 75501
|19:44:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:48:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:50:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|219 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:03:29
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:05:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2004 W 12TH ST
|20:05:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:11:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W MIDWAY ST / 13TH
|20:13:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT A/O
|3401 CR 4235 ROAD DE KALB, TX 75559
|20:13:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:21:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|1804 DODD AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:26:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2011 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:28:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3630 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:29:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2420 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:30:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|20:33:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2510 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:46:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3524 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
|20:48:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:48:29
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:54:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
|20:55:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2000 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:56:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1221 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:56:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3205 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|20:58:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1119 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:59:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|LINCOLN ST / DODD
|21:01:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE A/O
|415 TEEPEE STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:03:13
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|SEIBERT ST / WASHINGTON
|21:03:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|110 MCARTHUR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:04:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5800 WILSHIRE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:04:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MILAM ST / MELTON
|21:08:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1915 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:08:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|400 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:09:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3700 GRAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:10:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 37TH ST / WOOD
|21:10:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1916 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:12:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|GROVE ST / PINEHURST
|21:13:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|SUGAR HILL RD / SANDERSON
|21:14:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|21:19:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|203 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:24:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3607 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:24:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|21:24:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1819 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:24:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1215 E 32ND STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:25:57
|ALARM
|1009 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:26:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1414 COMMUNITY ST
|21:28:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 37TH ST / PINE
|21:29:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1207 TRINITY STREET TEXARKANA, TX 75503
|21:30:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|20 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
|21:32:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|21:34:05
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|ST MICHAEL DR / ROYALE
|21:34:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1920 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:35:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:36:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2100 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:41:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1500 KLINE STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:41:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1920 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:42:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
|21:43:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:44:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1704 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:46:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1415 CLEVELAND STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:46:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:47:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|2315 RICHMOND ROAD 10 TEXARKANA, TX 75501
|21:48:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|21:50:11
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2804 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|21:51:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|501 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:53:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 18TH ST / LONOKE
|21:53:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2300 CHERRY HILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:56:05
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:56:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2701 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:58:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|ARKANSAS ST / 12TH
|21:58:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|4814 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|22:00:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3800 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:00:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6404 PRESTIGE STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:01:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|416 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:05:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|22:06:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:07:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 24TH ST / JEFFERSON
|22:08:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:08:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:09:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|22:09:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1900 GROVE STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|22:10:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1716 BRECKENRIDGE STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:11:57
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|WASHINGTON ST / SEIBERT
|22:12:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|22:12:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1206 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:13:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|SPRUCE ST / 6TH
|22:15:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:16:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|22:16:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1513 PEACH STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:19:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6400 ELLEN CR TEXARKANA, TX 75503
|22:23:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4117 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:23:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1200 KIRBY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:24:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3000 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:25:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|19 S WATLINGTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:27:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 24TH ST / JEFFERSON
|22:27:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 37TH ST / GRAND
|22:29:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4801 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:34:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4807 RIDGEWAY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:35:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|100 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:36:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|1800 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:38:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 16TH ST / LINDEN
|22:40:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:40:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:41:18
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|93 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:44:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4231 UNION ROAD TEXARKANA, AR 71854
|22:45:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|22:45:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|22:46:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4801 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:47:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|27 CLEVELAND STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:49:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2520 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:55:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 25TH ST / HAZEL
|22:56:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1023 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:57:30
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|FERGUSON ST / FOX
|22:58:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 37TH ST / GARLAND
|22:58:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1604 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:59:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|WESTLAWN DR / MEADOWBROOK
|23:00:42
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|220 PARK PLACE STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:00:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2400 BROOKRIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|23:03:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1316 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:05:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|S ROBISON RD / LAKE
|23:07:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3220 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|23:08:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3700 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:08:12
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|WASHINGTON ST / SEIBERT
|23:08:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1323 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:10:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5100 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|23:12:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:13:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2209 SHADY LANE TEXARKANA, TX 75503
|23:14:34
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1202 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:15:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1709 S KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:16:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:19:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1326 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:22:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:23:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1110 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:23:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|23:24:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2102 S ANN STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:26:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|1501 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:26:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIREWORK
|192 SHERWOOD ACRES LANE TEXARKANA, TX 75501
|23:29:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2307 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:29:57
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|96 CHARLES STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:30:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:33:03
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|1701 FOX STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:35:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|800 LELIA STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:38:35
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|2502 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:40:39
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|1720 FOX STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:44:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|23:47:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|23:50:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:51:10
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|HICKORY ST / 30TH
|23:51:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|610 ROBBINS STREET TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|23:52:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|113 PINTAIL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
Advertisement!