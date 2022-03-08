Police and Fire Calls for Service Monday, March 7th

By
TXK TODAY STAFF
-
Advertisement
Time Agency Type Address
00:20:47 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS ARKANSAS BLVD / GARLAND
00:23:26 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 129 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
00:25:52 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 101 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
00:27:42 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1011 KILGORE STREET TEXARKANA, TX 75501
00:28:19 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2315 RICHMOND ROAD 2 TEXARKANA, TX 75501
00:41:04 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 3601 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
00:49:50 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5605 COOKS LANE TEXARKANA, TX 75503
00:53:53 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:00:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 19 RUTHERFORD STREET DE KALB, TX 75559
01:24:17 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 614 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
01:26:51 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
02:12:03 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1919 E 18TH TEXARKANA, AR 71854
02:28:46 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 802 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
02:50:13 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2000 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
02:59:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 6501 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
03:45:55 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
03:52:48 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 8000 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:06:27 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 4415 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
04:11:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
04:19:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 4270 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
04:23:24 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3316 RHOZINE LANE TEXARKANA, TX 75503
04:29:44 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
05:21:14 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 4311 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
05:28:02 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
06:17:06 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2420 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
07:04:19 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P W 40TH ST / SUMMERHILL
07:09:19 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
07:25:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 517 FANNIN STREET MAUD, TX 75567
07:40:46 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 420 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
07:41:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
07:48:06 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:54:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
08:11:57 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
08:15:56 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
08:18:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:20:54 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:21:38 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:26:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5401 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
08:28:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1717 W 5TH ST
08:28:58 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
08:37:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2505 BENDER RD 102
08:41:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:44:32 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
08:47:10 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
09:03:58 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 10TH ST / NETTIE
09:06:38 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:29:07 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:29:54 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 600 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
09:30:14 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 710 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
09:33:50 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2224 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
09:40:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DUMPING 210 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
09:41:43 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1501 L E GILLILAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
09:50:24 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2 OAKHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
09:55:07 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:57:22 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 1902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:13:23 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
10:15:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 110 SPRING RIDGE LANE TEXARKANA, TX 75501
10:18:03 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS EAST ST / SPENCER
10:20:45 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:21:59 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 7527 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
10:23:10 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE BELT RD / WADE
10:24:29 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:30:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DUMPING 3415 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
10:30:53 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 1213 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
10:35:50 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1024 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
10:37:07 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1024 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
10:42:20 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 3401 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:42:38 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5102 SUMMER CROSSING STREET TEXARKANA, TX 75503
10:45:02 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 5110 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:59:26 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM FACILITY 4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
11:03:32 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
11:14:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECOVER PROP 174 DOUGLAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
11:32:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 213 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
11:41:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 2280 FM 2253 ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:46:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
11:47:44 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
11:57:53 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
12:00:44 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 400 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
12:00:57 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4311 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
12:16:34 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5420 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
12:21:38 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:33:00 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3448 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
12:36:09 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:58:06 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 4202 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
13:10:58 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2013 S ANN STREET TEXARKANA, TX 75501
13:13:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:16:48 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:24:44 HOOKS VFD DOA 6272 FM 1398 ROAD HOOKS, TX 75561
13:40:14 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:50:46 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY NEW BOSTON RD / ROBISON
14:07:10 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:11:25 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
14:13:46 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 700 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
14:18:07 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:23:19 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1310 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:25:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:38:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4833 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
15:01:54 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:02:17 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:06:04 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 322 JAY LANE TEXARKANA, AR 71854
15:10:32 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD FOUR STATES FAIR PKWY / SUGAR HILL
15:11:10 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:13:19 TT POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 1501 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
15:18:56 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:21:21 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
15:21:43 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VANDALISM A/O 1230 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
15:28:50 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1300 WATERALL STREET TEXARKANA, TX 75501
15:33:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MISSING PERSON PARKWAY DR / BLANKENSHIP
15:33:29 TA POLICE DEPARTMENT ABUSE 2600 ST MICHAEL DRIVE TAPD TEXARKANA, TX 75503
15:36:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:47:30 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
15:49:00 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
15:59:36 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3920 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:03:35 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 505 WILSON STREET TEXARKANA, TX 75501
16:10:34 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2819 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:19:20 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1000 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
16:27:10 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 153 CR 3303 ROAD DE KALB, TX 75559
16:29:40 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE ALLEN LN / LIBERTY
16:31:55 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3130 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:32:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:33:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 613 CEDAR STREET MAUD, TX 75567
16:35:58 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:36:53 TT POLICE DEPARTMENT ABUSE 3611 DAVIS STREET TEXARKANA, TX 75501
16:58:10 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3002 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:06:36 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:07:23 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:09:42 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:20:58 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1904 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:22:24 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 5112 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:29:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:39:17 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:39:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
17:44:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:46:44 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB E 12TH ST / STATE LINE
17:46:54 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 1208 MOCKINGBIRD LANE TEXARKANA, TX 75501
17:54:17 LIBERTY EYLAU VFD ASSIST AMBULANCE 8490 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:07:24 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:12:33 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:15:44 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3941 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
18:17:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1907 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:21:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 384 LAKE BREEZE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
18:25:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O ROLLING RIDGE DR / TENNESSEE
18:28:49 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 704 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
18:30:29 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 2904 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
18:37:15 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2117 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:55:43 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:01:22 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 530 CR 2105 ROAD HOOKS, TX 75561
19:06:02 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD E 42ND ST / STATE LINE
19:09:19 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:09:49 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 1610 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:33:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2306 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:46:30 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1205 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
19:49:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:52:25 TT FIRE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
20:01:57 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4501 N STATE LINE AVENUE 107 TEXARKANA, TX 75503
20:04:58 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED SUNSET RD / BARKWOOD
20:15:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4003 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:20:55 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:34:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
20:34:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
20:40:00 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:54:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
21:03:13 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 7212 GUNSTOCK ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:13:34 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
21:15:08 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 329 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
21:27:46 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:32:50 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 400 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:36:03 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 5401 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:37:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2631 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:40:22 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 305 S KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
Time Agency Type Address
21:58:28 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 6399 DOOLEY FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
22:09:16 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 2012 HASTINGS CROSSING ROAD TEXARKANA, AR 71854
22:12:18 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:30:08 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2908 BETHANY LANE TEXARKANA, TX 75503
23:11:39 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
23:25:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
Advertisement!