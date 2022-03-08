Police and Fire Calls for Service Monday, March 7th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:20:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|ARKANSAS BLVD / GARLAND
|00:23:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|129 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|00:25:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|101 FOREST LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|00:27:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1011 KILGORE STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:28:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2315 RICHMOND ROAD 2 TEXARKANA, TX 75501
|00:41:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3601 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|00:49:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5605 COOKS LANE TEXARKANA, TX 75503
|00:53:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:00:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|19 RUTHERFORD STREET DE KALB, TX 75559
|01:24:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|614 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:26:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|02:12:03
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1919 E 18TH TEXARKANA, AR 71854
|02:28:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|802 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|02:50:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2000 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|02:59:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|6501 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|03:45:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|03:52:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|8000 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:06:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|4415 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|04:11:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|04:19:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|4270 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|04:23:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3316 RHOZINE LANE TEXARKANA, TX 75503
|04:29:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
|05:21:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4311 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|05:28:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|06:17:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2420 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:04:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|W 40TH ST / SUMMERHILL
|07:09:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|07:25:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|517 FANNIN STREET MAUD, TX 75567
|07:40:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|420 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|07:41:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|07:48:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:54:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|08:11:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|08:15:56
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|08:18:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:20:54
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:21:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:26:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5401 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|08:28:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1717 W 5TH ST
|08:28:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:37:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2505 BENDER RD 102
|08:41:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:44:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|08:47:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:03:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 10TH ST / NETTIE
|09:06:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:29:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:29:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|600 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:30:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|710 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:33:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2224 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:40:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DUMPING
|210 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|09:41:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1501 L E GILLILAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|09:50:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2 OAKHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
|09:55:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:57:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:13:23
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|10:15:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|110 SPRING RIDGE LANE TEXARKANA, TX 75501
|10:18:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|EAST ST / SPENCER
|10:20:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:21:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|7527 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|10:23:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|BELT RD / WADE
|10:24:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:30:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DUMPING
|3415 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|10:30:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|1213 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:35:50
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1024 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:37:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1024 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:42:20
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|3401 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:42:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5102 SUMMER CROSSING STREET TEXARKANA, TX 75503
|10:45:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|5110 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:59:26
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM FACILITY
|4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|11:03:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|11:14:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECOVER PROP
|174 DOUGLAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|11:32:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|213 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|11:41:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|2280 FM 2253 ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:46:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|11:47:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|11:57:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|12:00:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|400 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:00:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4311 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|12:16:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5420 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|12:21:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:33:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3448 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|12:36:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:58:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|4202 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:10:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2013 S ANN STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:13:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:16:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:24:44
|HOOKS VFD
|DOA
|6272 FM 1398 ROAD HOOKS, TX 75561
|13:40:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:50:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|NEW BOSTON RD / ROBISON
|14:07:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:11:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:13:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|700 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:18:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:23:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1310 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:25:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:38:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4833 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|15:01:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:02:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:06:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|322 JAY LANE TEXARKANA, AR 71854
|15:10:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|FOUR STATES FAIR PKWY / SUGAR HILL
|15:11:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:13:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|1501 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|15:18:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:21:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|15:21:43
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|1230 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|15:28:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1300 WATERALL STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:33:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MISSING PERSON
|PARKWAY DR / BLANKENSHIP
|15:33:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|2600 ST MICHAEL DRIVE TAPD TEXARKANA, TX 75503
|15:36:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:47:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|15:49:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:59:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3920 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:03:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|505 WILSON STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:10:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2819 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:19:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1000 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:27:10
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|153 CR 3303 ROAD DE KALB, TX 75559
|16:29:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|ALLEN LN / LIBERTY
|16:31:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3130 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:32:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:33:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|613 CEDAR STREET MAUD, TX 75567
|16:35:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:36:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|3611 DAVIS STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:58:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3002 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:06:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:07:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:09:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:20:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1904 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:22:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|5112 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:29:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:39:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:39:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|17:44:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:46:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E 12TH ST / STATE LINE
|17:46:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|1208 MOCKINGBIRD LANE TEXARKANA, TX 75501
|17:54:17
|LIBERTY EYLAU VFD
|ASSIST AMBULANCE
|8490 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:07:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:12:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:15:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3941 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|18:17:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1907 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:21:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|384 LAKE BREEZE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|18:25:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|ROLLING RIDGE DR / TENNESSEE
|18:28:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|704 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:30:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|2904 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:37:15
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2117 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:55:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:01:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|530 CR 2105 ROAD HOOKS, TX 75561
|19:06:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|E 42ND ST / STATE LINE
|19:09:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:09:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1610 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:33:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2306 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:46:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1205 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|19:49:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:52:25
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE COMMERCIAL
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|20:01:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4501 N STATE LINE AVENUE 107 TEXARKANA, TX 75503
|20:04:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|SUNSET RD / BARKWOOD
|20:15:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4003 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:20:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:34:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|20:34:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|20:40:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:54:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
|21:03:13
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|7212 GUNSTOCK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:13:34
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|21:15:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|329 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
|21:27:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:32:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|400 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:36:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5401 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:37:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2631 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:40:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|305 S KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|21:58:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|6399 DOOLEY FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|22:09:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2012 HASTINGS CROSSING ROAD TEXARKANA, AR 71854
|22:12:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:30:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2908 BETHANY LANE TEXARKANA, TX 75503
|23:11:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|23:25:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
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