Police and Fire Calls for Service Saturday, March 12th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:14:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|1 WRIGHT PATMAN LAKE ROAD TEXARKANA, TX 75572
|00:21:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT J/O
|3602 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:57:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|212 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:04:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|02:08:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3413 T & P LAKE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|02:11:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|02:14:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|2507 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|02:59:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|03:12:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N JARVIS PKWY / NEW BOSTON
|03:13:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3506 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|03:52:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|04:17:52
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE VEHICLE
|600 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
|04:18:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:50:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1820 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
|05:34:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1623 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|05:36:49
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|06:05:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2711 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:08:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3502 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:12:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:13:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3411 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:42:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:00:38
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:10:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1623 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:12:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|08:23:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|08:35:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5405 MCKNIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:41:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1306 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:50:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA INJURY
|194 E I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75570
|08:54:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|09:08:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|S MOSLEY RD / 9TH
|09:10:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1920 E 18TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:17:47
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|4001 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
|09:17:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:25:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|09:28:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2836 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|09:30:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|09:33:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|203 1/2 MEMORIAL DR
|Time
|Agency
|Type
|Address
|09:47:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|JUVENILE FOUND
|1422 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:48:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECOVER PROP
|766 MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
|09:49:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|108 WADE LANE TEXARKANA, TX 75501
|10:01:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:08:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:11:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|809 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:24:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:27:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2318 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:42:46
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1023 COLLEGE DR. APT#2013
|10:54:27
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT A/O
|716 CR 4151 ROAD SIMMS, TX 75574
|10:57:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:05:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST PD
|6 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|11:11:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|3410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:11:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|11:18:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3535 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|11:20:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:20:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|3705 MINDEN AV TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|11:27:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|5401 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:34:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|412 LAMAR STREET MAUD, TX 75567
|11:37:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:48:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:49:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|600 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|12:00:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3512 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|12:09:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:10:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
|12:15:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|3424 CREEK BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
|12:22:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:29:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|7 STALLION DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|12:37:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:53:17
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|3617 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
|13:02:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DUMPING
|910 CR 4111 ROAD DE KALB, TX 75559
|13:05:10
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:10:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:12:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:19:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|13:21:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|7 STALLION DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|13:25:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:25:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|FINDLEY ST / INDIANA
|13:27:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1308 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:28:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:33:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|3912 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:36:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|1 CR 1204 ROAD MAUD, TX 75567
|13:47:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|HAZEL ST / 8TH
|13:53:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
|14:08:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|100 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
|14:08:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:13:27
|TRESPASS
|2515 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|14:14:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOPLIFT
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:15:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|1707 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:15:58
|THEFT I/P
|295 CR 4276 ROAD DE KALB, TX 75559
|14:23:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:28:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4847 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|14:32:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:51:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:51:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:54:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|217 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|15:10:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|2111 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:21:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2503 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:28:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|13490 W NEW BOSTON ROAD HOOKS, TX 75561
|15:38:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|W 7TH ST / ROBISON
|15:43:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|504 MANOR WAY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|15:49:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|COUINTY AV / E 18TH
|15:56:00
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|203 ANDREWS STREET HOOKS, TX 75561
|16:02:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:03:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:04:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|302 STARLITE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:04:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|905 E BROAD STREET 5 TEXARKANA, AR 71854
|16:06:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2200 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:07:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|N ROBISON RD / NEW BOSTON
|Time
|Agency
|Type
|Address
|16:11:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:15:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1321 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:50:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1420 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:54:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|16:56:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|2815 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:01:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3408 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:05:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|1922 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:08:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:10:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:25:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:25:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5508 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:28:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|717 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:40:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA UNKNOWN
|211 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|17:41:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|4130 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
|17:52:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE A/O
|812 TRI-STATE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:14:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|1 CR 4236 ROAD DE KALB, TX 75559
|18:20:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3919 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|18:33:45
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|W 11TH ST / CASTEEL
|18:34:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|2203 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:45:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:52:56
|TA FIRE DEPARTMENT
|SMOKE
|E 35TH ST / STATE LINE
|18:57:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|222 WESTWOOD CIRCLE NEW BOSTON, TX 75570
|19:08:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:09:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:24:43
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:25:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|19:26:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|19:31:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|392 CR 2113 ROAD HOOKS, TX 75561
|19:32:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:45:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:47:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|3200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:49:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1319 MITCHELL STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:09:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1003 PUTMAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:14:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2005 E 14TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:19:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5001 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:32:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:38:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|20:46:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|20:48:57
|MAUD VFD
|FIRE OTHER
|584 CR 4128 ROAD MAUD, TX 75567
|20:49:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|W 22ND ST / HAZEL
|20:49:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|501 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|20:56:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:59:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1205 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:04:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|SAVANNAH CR / 42ND
|21:06:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|1101 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:33:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2404 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|21:36:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:38:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|DWI
|4400 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|21:39:35
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE COMMERCIAL
|6701 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:47:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2502 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:50:51
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE COMMERCIAL
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:52:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:57:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1 FM 1701 ROAD DE KALB, TX 75559
|22:02:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3406 BRIARWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:03:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2000 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:06:54
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|247 CR 4120 ROAD SIMMS, TX 75574
|22:16:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|4210 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
|22:16:25
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:24:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|5021 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:27:16
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|1415 WINDSOR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:28:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|218 CHEYENNE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|22:29:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:31:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:33:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4230 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|22:39:36
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|31 CASTLEBERRY STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:02:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1905 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:10:16
|TT FIRE DEPARTMENT
|DWI
|5205 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|23:12:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:12:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|EAST ST / LINN FERRY
|23:18:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3602 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:21:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:33:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|23:40:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|23:51:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|23:52:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT J/O
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:56:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
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