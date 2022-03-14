Police and Fire Calls for Service Saturday, March 12th

By
TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:14:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 1 WRIGHT PATMAN LAKE ROAD TEXARKANA, TX 75572
00:21:24 TA POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT J/O 3602 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:57:36 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 212 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
02:04:19 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
02:08:47 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3413 T & P LAKE ROAD TEXARKANA, TX 75501
02:11:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
02:14:42 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 2507 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
02:59:24 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
03:12:45 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N JARVIS PKWY / NEW BOSTON
03:13:12 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3506 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
03:52:43 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
04:17:52 TT FIRE DEPARTMENT FIRE VEHICLE 600 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
04:18:23 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:50:40 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1820 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
05:34:48 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1623 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
05:36:49 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
06:05:15 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2711 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
07:08:11 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3502 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:12:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
07:13:51 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3411 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:42:19 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
08:00:38 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:10:58 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1623 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:12:21 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
08:23:52 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
08:35:22 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5405 MCKNIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:41:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1306 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
08:50:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA INJURY 194 E I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75570
08:54:39 TT POLICE DEPARTMENT HANG UP 4209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
09:08:13 TA POLICE DEPARTMENT OTHER S MOSLEY RD / 9TH
09:10:33 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1920 E 18TH STREET TEXARKANA, AR 71854
09:17:47 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 4001 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503
09:17:51 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:25:05 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
09:28:22 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2836 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
09:30:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
09:33:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 203 1/2 MEMORIAL DR
Time Agency Type Address
09:47:07 TA POLICE DEPARTMENT JUVENILE FOUND 1422 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:48:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECOVER PROP 766 MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
09:49:07 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 108 WADE LANE TEXARKANA, TX 75501
10:01:04 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:08:14 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:11:16 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 809 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
10:24:19 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:27:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2318 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
10:42:46 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1023 COLLEGE DR. APT#2013
10:54:27 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT A/O 716 CR 4151 ROAD SIMMS, TX 75574
10:57:29 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:05:36 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST PD 6 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
11:11:33 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 3410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
11:11:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
11:18:27 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3535 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
11:20:26 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:20:40 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 3705 MINDEN AV TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
11:27:44 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 5401 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:34:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 412 LAMAR STREET MAUD, TX 75567
11:37:43 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:48:01 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
11:49:43 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 600 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
12:00:24 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3512 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
12:09:34 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:10:27 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
12:15:06 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 3424 CREEK BEND LANE TEXARKANA, AR 71854
12:22:19 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:29:55 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 7 STALLION DRIVE TEXARKANA, AR 71854
12:37:11 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1813 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
12:53:17 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 3617 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
13:02:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DUMPING 910 CR 4111 ROAD DE KALB, TX 75559
13:05:10 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:10:11 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:12:42 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:19:51 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
13:21:33 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 7 STALLION DRIVE TEXARKANA, AR 71854
13:25:08 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:25:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL FINDLEY ST / INDIANA
13:27:17 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1308 E 30TH STREET TEXARKANA, AR 71854
13:28:18 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:33:42 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 3912 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:36:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 1 CR 1204 ROAD MAUD, TX 75567
13:47:06 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY HAZEL ST / 8TH
13:53:30 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2400 E 24TH TEXARKANA, AR 71854
14:08:38 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 100 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
14:08:40 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:13:27 TRESPASS 2515 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
14:14:00 TT POLICE DEPARTMENT SHOPLIFT 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:15:00 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 1707 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:15:58 THEFT I/P 295 CR 4276 ROAD DE KALB, TX 75559
14:23:40 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:28:56 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4847 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
14:32:21 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:51:23 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:51:48 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:54:32 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 217 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
15:10:55 TT POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN 2111 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:21:38 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2503 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:28:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 13490 W NEW BOSTON ROAD HOOKS, TX 75561
15:38:04 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD W 7TH ST / ROBISON
15:43:20 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 504 MANOR WAY ROAD TEXARKANA, AR 71854
15:49:37 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB COUINTY AV / E 18TH
15:56:00 HOOKS POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 203 ANDREWS STREET HOOKS, TX 75561
16:02:13 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:03:14 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 204 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
16:04:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 302 STARLITE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:04:59 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 905 E BROAD STREET 5 TEXARKANA, AR 71854
16:06:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2200 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
16:07:07 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS N ROBISON RD / NEW BOSTON
Time Agency Type Address
16:11:40 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:15:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1321 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
16:50:16 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1420 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
16:54:39 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
16:56:42 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 2815 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:01:35 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3408 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:05:06 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL 1922 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
17:08:40 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:10:37 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:25:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:25:47 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5508 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:28:56 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 717 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:40:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA UNKNOWN 211 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
17:41:18 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 4130 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
17:52:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE A/O 812 TRI-STATE ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:14:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 1 CR 4236 ROAD DE KALB, TX 75559
18:20:33 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3919 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
18:33:45 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER W 11TH ST / CASTEEL
18:34:36 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 2203 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
18:45:28 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT 711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
18:52:56 TA FIRE DEPARTMENT SMOKE E 35TH ST / STATE LINE
18:57:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 222 WESTWOOD CIRCLE NEW BOSTON, TX 75570
19:08:48 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:09:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:24:43 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:25:51 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
19:26:04 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
19:31:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 392 CR 2113 ROAD HOOKS, TX 75561
19:32:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:45:20 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:47:00 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT 3200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:49:56 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1319 MITCHELL STREET TEXARKANA, AR 71854
20:09:57 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1003 PUTMAN STREET TEXARKANA, AR 71854
20:14:35 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2005 E 14TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:19:29 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5001 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:32:02 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:38:19 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
20:46:02 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
20:48:57 MAUD VFD FIRE OTHER 584 CR 4128 ROAD MAUD, TX 75567
20:49:11 TT POLICE DEPARTMENT PARK W 22ND ST / HAZEL
20:49:46 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 501 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
20:56:37 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:59:49 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1205 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
21:04:21 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS SAVANNAH CR / 42ND
21:06:28 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 1101 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:33:44 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2404 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
21:36:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 5601 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:38:14 TT POLICE DEPARTMENT DWI 4400 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
21:39:35 TA FIRE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL 6701 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
21:47:00 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2502 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:50:51 TT FIRE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:52:23 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:57:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1 FM 1701 ROAD DE KALB, TX 75559
22:02:34 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3406 BRIARWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:03:42 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2000 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
22:06:54 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 247 CR 4120 ROAD SIMMS, TX 75574
22:16:16 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 4210 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
22:16:25 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:24:04 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O 5021 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:27:16 TT FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE 1415 WINDSOR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:28:05 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 218 CHEYENNE PLACE TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
22:29:23 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:31:21 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:33:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4230 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
22:39:36 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 31 CASTLEBERRY STREET TEXARKANA, TX 75501
23:02:18 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1905 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
23:10:16 TT FIRE DEPARTMENT DWI 5205 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
23:12:03 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:12:18 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS EAST ST / LINN FERRY
23:18:09 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3602 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:21:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:33:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
23:40:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
23:51:26 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY 5001 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
23:52:56 TA POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT J/O 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
23:56:25 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
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