Police and Fire Calls for Service Sunday, July 4th

By
TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:03:20 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED E 35TH ST / OAK HILL
00:05:06 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:06:47 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:08:07 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK WADE LN / KENWOOD
00:08:32 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 7802 HAMPTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:15:37 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1505 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
00:16:37 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK MELTON ST / CELESTE
00:26:14 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3401 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
00:26:52 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 916 MARTHA STREET TEXARKANA, AR 71854
00:27:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 159 FORREST VILLA LANE TEXARKANA, TX 75501
00:27:44 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:30:36 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:31:46 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 1505 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
00:33:38 TT POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 3115 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
00:35:16 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
00:37:15 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
00:37:41 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1506 W 12TH ST
00:38:36 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 2319 GLENDALE STREET TEXARKANA, AR 71854
00:41:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:42:35 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:43:06 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
00:45:19 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:45:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 504 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
00:47:54 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:58:36 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1524 E 40TH STREET TEXARKANA, AR 71854
01:01:26 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
01:01:30 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT SANDERSON LN / 35TH
01:03:08 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
01:17:23 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 900 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
01:27:34 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 37TH ST / WOOD
01:28:17 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:30:35 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 41ST ST / HAZEL
01:37:14 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:38:36 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK MOORE DR / TEXAS
01:42:29 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2604 W 13TH ST
01:45:01 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:50:27 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 9 N PINEVIEW DR
02:14:40 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
02:25:16 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 614 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
02:25:30 HOOKS POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 204 MARSHALL STREET HOOKS, TX 75561
02:35:23 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
03:00:00 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND 1604 W MLK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
03:07:54 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4621 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
03:18:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
03:19:26 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
03:27:15 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
03:28:45 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4210 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:30:06 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 2511 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:48:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
03:58:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
Time Agency Type Address
04:07:52 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:23:56 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:27:19 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 8950 FM 1398 ROAD HOOKS, TX 75561
04:33:35 C5 VFD MVA INJURY 950 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
04:42:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
04:44:39 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4100 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
05:09:48 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
05:33:40 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2803 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
06:01:20 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
07:17:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1 CRAWFORD LANE HOOKS, TX 75561
07:22:24 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:51:31 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 12TH ST / STATE LINE
08:33:40 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:34:19 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:53:42 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 711 FALVEY AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:04:29 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 222 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
09:15:01 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:21:15 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 3 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
09:26:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1712 CR 4003 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
09:57:20 TA FIRE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4223 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
09:58:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 7202 VOLGA AVENUE TEXARKANA, TX 75503
10:00:39 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
10:30:54 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY W 38TH ST / WALNUT
10:33:47 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 14 OAK RIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:40:17 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 309 ARRINGTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:47:04 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
10:54:55 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:08:57 TA POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND 7201 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
11:15:31 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 7802 HAMPTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:20:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
11:29:07 TT POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT A/O 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:46:44 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2008 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
11:55:35 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:03:40 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 1001 ORLEANS STREET TEXARKANA, AR 71854
12:06:00 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3105 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
12:10:25 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
12:10:37 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 2511 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
12:17:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 110 HOPKINS LANE NEW BOSTON, TX 75570
12:18:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5201 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
12:27:17 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 325 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
12:39:35 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2837 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:55:30 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1414 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:57:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE BURGLARY I/P 302 SAN JACINTO STREET MAUD, TX 75567
12:58:23 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 612 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
13:01:24 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1006 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
13:15:14 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 100 LUMPKIN
13:18:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 12303 FM 1840 ROAD DE KALB, TX 75559
13:22:31 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P BABB LN / CITATION
13:30:47 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
13:32:27 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 330 PINEHURST TEXARKANA, AR 71854
13:32:50 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 2801 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:39:07 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 1975 CR 4306 ROAD DE KALB, TX 75559
13:52:43 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 222 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
13:56:29 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2601 COLLEGE TEXARKANA, AR 71854
14:01:29 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 2402 N AKIN AV TEXARKANA, TX 75501
14:04:45 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
14:09:11 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 2952 MARION STREET TEXARKANA, TX 75501
14:10:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VANDALISM A/O 774 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:16:26 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 4000 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
14:18:32 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
14:24:00 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 2216 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:38:57 NASH POLICE DEPARTMENT ALARM 7400 ALUMAX DRIVE NASH, TX 75569
14:39:54 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
14:41:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 5804 EVANS ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:59:22 NASH POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4030 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:02:46 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 3900 ABERNATHY DRIVE TEXARKANA, AR 71854
15:03:03 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
15:05:27 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:07:35 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2971 LYONS STREET TEXARKANA, TX 75501
15:11:17 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS OAK ST / 11TH
15:13:01 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:14:38 TT POLICE DEPARTMENT OTHER TEXAS BLVD / 36TH
15:14:59 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2000 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
15:15:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD 215 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
15:15:42 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3005 HAMILTON STREET TEXARKANA, TX 75501
15:27:33 TT POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
15:27:56 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2315 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
15:28:16 TA FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS 417 EASTLAND ST
15:28:36 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY S LAKE DR / ELTON
15:43:04 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1207 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75503
15:45:43 TT POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 1 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
16:05:31 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
16:12:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT I/P 2606 N FM 2148 ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:19:48 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2001 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
16:21:36 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2602 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:26:43 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK ROBIN CIR / ROBIN
16:43:23 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 1149 FM 3098 ROAD MAUD, TX 75567
Time Agency Type Address
16:49:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:52:01 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 310 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
16:54:11 TT POLICE DEPARTMENT PARK 2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:02:53 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:29:30 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1801 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
17:31:05 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2703 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:33:27 DISTURBANCE I/P 1723 W 17TH ST
17:36:09 TT FIRE DEPARTMENT FIRE BRUSH/GRASS W 18TH ST / APPLE
17:43:21 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 220 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
17:43:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FIREWORK SARAH LN / CARRIE
18:12:23 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 20TH ST / PINE
18:14:08 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O W 38TH ST / OLIVE
18:21:33 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
18:21:44 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:25:43 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
18:29:02 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
18:32:26 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3507 GREENWOOD AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:36:11 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
18:39:29 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:42:47 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1919 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75501
18:43:41 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:06:30 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 6603 PALISADES DR
19:15:13 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:16:00 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:19:47 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3608 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
19:20:10 TA FIRE DEPARTMENT MVA INJURY N RONDO RD / PARKER
19:23:29 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD W 7TH ST / JARVIS
19:24:28 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
19:24:46 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 3900 ABERNATHY DRIVE TEXARKANA, AR 71854
19:31:09 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 3114 KIDD LANE TEXARKANA, TX 75501
19:35:58 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:37:36 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 927 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:39:15 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB W 38TH ST / OLIVE
19:44:48 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1 PAUL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
19:46:53 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1600 HARLEM STREET TEXARKANA, TX 75501
19:48:34 TT POLICE DEPARTMENT DWI 6424 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:01:13 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:02:43 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 7120 DOOLEY FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
20:07:21 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 105 OAKHILL ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:09:39 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3104 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
20:09:54 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4716 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:13:21 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED CHEYENNE PL / BELT
20:21:00 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 708 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
20:29:54 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK OAK ST / 11TH
20:33:27 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2112 HANDLEY STREET TEXARKANA, TX 75501
20:34:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA UNKNOWN 5008 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:36:08 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK W 37TH ST / MAIN
20:38:27 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:39:46 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1704 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:40:23 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 816 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:41:16 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
20:45:39 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1003 PUTMAN STREET TEXARKANA, AR 71854
20:46:17 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3608 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
20:47:20 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:48:08 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 222 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
20:48:18 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 88 SEIBERT STREET TEXARKANA, AR 71854
20:48:36 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5112 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:49:07 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
20:49:48 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK MANDEVILLE RD / DOOLEY FERRY
20:50:17 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 305 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
20:52:20 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5701 LARRY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:54:18 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK NETTIE ST / 10TH
20:55:34 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 927 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:55:35 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK SEIBERT ST / WASHINGTON
20:56:46 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2112 HANDLEY STREET TEXARKANA, TX 75501
20:57:15 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:58:01 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
20:59:25 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 5701 LARRY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:00:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK NICHOLS DR / CHERRY HILL
21:00:36 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:00:44 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 922 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:01:05 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK MOORE DR / RHOZINE
21:01:36 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3501 SKYLINE BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
21:02:11 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 805 LAKERIDGE PLACE TEXARKANA, TX 75503
21:06:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 1 AMY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:06:59 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
21:08:19 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER ASH ST / 10TH
21:08:21 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK BELT RD / WILDWOOD
21:09:04 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1201 MOCKINGBIRD LN
21:10:07 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 104 MELROSE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:10:32 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:10:35 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 100 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
21:10:59 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:11:49 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
21:11:58 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3502 WOOD RIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:12:34 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:12:55 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK ORLEANS ST / MITCHELL
21:13:48 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK SUGAR HILL RD / CASTLEROCK
21:13:50 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 6219 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
21:15:09 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK CHERRY HILL RD / PINEKNOLL
21:16:38 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:17:52 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3005 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
21:18:15 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4913 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:18:33 FIREWORK 2015 WALTER STREET TEXARKANA, AR 71854
21:18:33 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 548 WARD ROAD TEXARKANA, AR 71854
21:18:54 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 4902 TWIN OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:19:40 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:20:54 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 816 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:22:02 TA FIRE DEPARTMENT ELECTRICAL CHARLES ST / WASHINGTON
21:22:09 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:22:28 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1500 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:23:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE FM 1840 RD / HWY 98
21:23:35 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 2301 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
21:25:09 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 548 WARD ROAD TEXARKANA, AR 71854
21:26:25 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 33 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:27:05 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 523 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:27:39 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:28:43 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 6 KNIGHTSBRIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:29:36 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 14 WILDOAK CR TEXARKANA, TX 75503
21:30:14 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3600 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
21:31:33 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER BUTLER ST / 7TH
21:31:46 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 3008 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
21:32:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 17 CARRIE SMITH LANE TEXARKANA, TX 75501
21:33:17 TT POLICE DEPARTMENT OTHER W 15TH ST / MILAM
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21:37:30 TA POLICE DEPARTMENT ELECTRICAL 1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:37:52 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
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21:39:13 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1300 BLOCK OF LINE FERRY RD
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21:43:42 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 1521 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
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21:56:31 TA POLICE DEPARTMENT FIREWORK 29 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
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23:54:10 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS COLLEGE DR / ROBISON
23:55:19 TT POLICE DEPARTMENT FIREWORK 420 W 26TH STREET TEXARKANA, TX 75503
23:55:56 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
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