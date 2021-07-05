Police and Fire Calls for Service Sunday, July 4th

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|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:03:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|E 35TH ST / OAK HILL
|00:05:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:06:47
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:08:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|WADE LN / KENWOOD
|00:08:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|7802 HAMPTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:15:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1505 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:16:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MELTON ST / CELESTE
|00:26:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3401 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:26:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|916 MARTHA STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:27:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|159 FORREST VILLA LANE TEXARKANA, TX 75501
|00:27:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:30:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|00:31:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|1505 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:33:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|3115 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|00:35:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|00:37:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|00:37:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1506 W 12TH ST
|00:38:36
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|2319 GLENDALE STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:41:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:42:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|00:43:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|00:45:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1202 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:45:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|504 GARDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:47:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|00:58:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1524 E 40TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:01:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:01:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|SANDERSON LN / 35TH
|01:03:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|01:17:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|900 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:27:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 37TH ST / WOOD
|01:28:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:30:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 41ST ST / HAZEL
|01:37:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:38:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MOORE DR / TEXAS
|01:42:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2604 W 13TH ST
|01:45:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:50:27
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|9 N PINEVIEW DR
|02:14:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:25:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|614 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:25:30
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|204 MARSHALL STREET HOOKS, TX 75561
|02:35:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|03:00:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|1604 W MLK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|03:07:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4621 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|03:18:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4601 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|03:19:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|03:27:15
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561
|03:28:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4210 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:30:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|2511 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:48:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|03:58:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|Time
|Agency
|Type
|Address
|04:07:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:23:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:27:19
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|8950 FM 1398 ROAD HOOKS, TX 75561
|04:33:35
|C5 VFD
|MVA INJURY
|950 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
|04:42:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3708 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|04:44:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4100 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|05:09:48
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|05:33:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2803 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:01:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|07:17:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1 CRAWFORD LANE HOOKS, TX 75561
|07:22:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:51:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 12TH ST / STATE LINE
|08:33:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:34:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:53:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|711 FALVEY AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:04:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|222 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|09:15:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:21:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|3 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|09:26:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1712 CR 4003 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|09:57:20
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4223 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
|09:58:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|7202 VOLGA AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|10:00:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|10:30:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|W 38TH ST / WALNUT
|10:33:47
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|14 OAK RIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:40:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|309 ARRINGTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:47:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:54:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:08:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|7201 SUGAR HILL ROAD TEXARKANA, AR 71854
|11:15:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|7802 HAMPTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:20:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|11:29:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT A/O
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:46:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2008 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:55:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:03:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|1001 ORLEANS STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:06:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3105 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:10:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:10:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|2511 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:17:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|110 HOPKINS LANE NEW BOSTON, TX 75570
|12:18:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5201 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|12:27:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|325 E 51ST TEXARKANA, AR 71854
|12:39:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2837 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:55:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1414 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:57:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|BURGLARY I/P
|302 SAN JACINTO STREET MAUD, TX 75567
|12:58:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|612 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:01:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1006 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:15:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|100 LUMPKIN
|13:18:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|12303 FM 1840 ROAD DE KALB, TX 75559
|13:22:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|BABB LN / CITATION
|13:30:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:32:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|330 PINEHURST TEXARKANA, AR 71854
|13:32:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2801 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:39:07
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|1975 CR 4306 ROAD DE KALB, TX 75559
|13:52:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|222 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|13:56:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2601 COLLEGE TEXARKANA, AR 71854
|14:01:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|2402 N AKIN AV TEXARKANA, TX 75501
|14:04:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2724 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|14:09:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|2952 MARION STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:10:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|774 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:16:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4000 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:18:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|14:24:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|2216 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:38:57
|NASH POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|7400 ALUMAX DRIVE NASH, TX 75569
|14:39:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:41:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|5804 EVANS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:59:22
|NASH POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4030 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:02:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3900 ABERNATHY DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|15:03:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|15:05:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:07:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2971 LYONS STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:11:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|OAK ST / 11TH
|15:13:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:14:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|TEXAS BLVD / 36TH
|15:14:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2000 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|15:15:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|215 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|15:15:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3005 HAMILTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:27:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|15:27:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2315 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:28:16
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|417 EASTLAND ST
|15:28:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|S LAKE DR / ELTON
|15:43:04
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1207 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75503
|15:45:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|1 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
|16:05:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1625 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|16:12:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT I/P
|2606 N FM 2148 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:19:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2001 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:21:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2602 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:26:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|ROBIN CIR / ROBIN
|16:43:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|1149 FM 3098 ROAD MAUD, TX 75567
|Time
|Agency
|Type
|Address
|16:49:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:52:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|310 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:54:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:02:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:29:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1801 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:31:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2703 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:33:27
|DISTURBANCE I/P
|1723 W 17TH ST
|17:36:09
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE BRUSH/GRASS
|W 18TH ST / APPLE
|17:43:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|220 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|17:43:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIREWORK
|SARAH LN / CARRIE
|18:12:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 20TH ST / PINE
|18:14:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|W 38TH ST / OLIVE
|18:21:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3115 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:21:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:25:43
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|18:29:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|18:32:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3507 GREENWOOD AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:36:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1003 BOWIE STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:39:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:42:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1919 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:43:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:06:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6603 PALISADES DR
|19:15:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:16:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:19:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3608 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:20:10
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|N RONDO RD / PARKER
|19:23:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|W 7TH ST / JARVIS
|19:24:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|19:24:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3900 ABERNATHY DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|19:31:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|3114 KIDD LANE TEXARKANA, TX 75501
|19:35:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:37:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|927 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:39:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|W 38TH ST / OLIVE
|19:44:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1 PAUL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|19:46:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1600 HARLEM STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:48:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|DWI
|6424 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:01:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:02:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|7120 DOOLEY FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|20:07:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|105 OAKHILL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:09:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3104 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:09:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4716 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:13:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|CHEYENNE PL / BELT
|20:21:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|708 PINEHURST STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:29:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|OAK ST / 11TH
|20:33:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2112 HANDLEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:34:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA UNKNOWN
|5008 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:36:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 37TH ST / MAIN
|20:38:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:39:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1704 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:40:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|816 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:41:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|20:45:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1003 PUTMAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:46:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3608 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:47:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:48:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|222 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|20:48:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|88 SEIBERT STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:48:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5112 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:49:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|20:49:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MANDEVILLE RD / DOOLEY FERRY
|20:50:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|305 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:52:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5701 LARRY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:54:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|NETTIE ST / 10TH
|20:55:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|927 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:55:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|SEIBERT ST / WASHINGTON
|20:56:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2112 HANDLEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:57:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:58:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|20:59:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5701 LARRY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:00:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|NICHOLS DR / CHERRY HILL
|21:00:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:00:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|922 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:01:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MOORE DR / RHOZINE
|21:01:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3501 SKYLINE BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|21:02:11
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|805 LAKERIDGE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|21:06:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|1 AMY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:06:59
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1001 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|21:08:19
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|ASH ST / 10TH
|21:08:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|BELT RD / WILDWOOD
|21:09:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1201 MOCKINGBIRD LN
|21:10:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|104 MELROSE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:10:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|736 OLD BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:10:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|100 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:10:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:11:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|21:11:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3502 WOOD RIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:12:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:12:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|ORLEANS ST / MITCHELL
|21:13:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|SUGAR HILL RD / CASTLEROCK
|21:13:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6219 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
|21:15:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|CHERRY HILL RD / PINEKNOLL
|21:16:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:17:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3005 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:18:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4913 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:18:33
|FIREWORK
|2015 WALTER STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:18:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|548 WARD ROAD TEXARKANA, AR 71854
|21:18:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4902 TWIN OAKS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:19:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:20:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|816 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:22:02
|TA FIRE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|CHARLES ST / WASHINGTON
|21:22:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:22:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1500 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:23:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|FM 1840 RD / HWY 98
|21:23:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2301 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|21:25:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|548 WARD ROAD TEXARKANA, AR 71854
|21:26:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|33 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:27:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|523 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:27:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:28:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6 KNIGHTSBRIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:29:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|14 WILDOAK CR TEXARKANA, TX 75503
|21:30:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3600 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
|21:31:33
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|BUTLER ST / 7TH
|21:31:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|3008 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|21:32:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|17 CARRIE SMITH LANE TEXARKANA, TX 75501
|21:33:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|W 15TH ST / MILAM
|21:34:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|FOREST AVE / FAIRVIEW
|21:35:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W MLK BLVD / BOWIE
|21:35:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4227 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|21:37:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 15TH ST / FANNIN
|21:37:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:37:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|200 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:37:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:38:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|249 S MOSLEY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|21:39:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1300 BLOCK OF LINE FERRY RD
|21:40:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|PINEKNOLL RD / CHERRY HILL
|21:43:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1521 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|21:45:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:46:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2302 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|21:48:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|223 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|21:48:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|FM 1840 RD / HWY 98
|21:49:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:49:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|213 HERITAGE OAKS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:50:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|330 PINEHURST TEXARKANA, AR 71854
|21:52:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 38TH ST / ASH
|21:54:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOOTING
|3101 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:56:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|29 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|21:56:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|411 WHITAKER STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:57:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|22:00:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|109 APACHE TR TEXARKANA, TX 75503
|22:01:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SHOPLIFT
|800 JAMES BOWIE DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
|22:01:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2304 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:02:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|BLANTON ST / COLLUM
|22:03:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|WHEELER AVE / RICHMOND
|22:04:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|3920 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:07:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|808 JEROME STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:07:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|HAZEL ST / 41ST
|22:09:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|10 S PINEVIEW DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:09:39
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|110 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
|22:13:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1509 E 48TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:16:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1716 BRECKENRIDGE STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:19:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|ALAN ST / BUCHANAN
|22:20:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|249 S MOSLEY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|22:20:51
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|2120 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:23:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|611 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:24:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|81 CHARLES STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:24:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|6 BROADMOOR DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|22:28:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIREWORK
|200 BLOCK OF LANDSDELL RD
|22:28:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1915 GROVE STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:30:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|22:31:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1219 PIERRE STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:32:00
|REDWATER VFD
|DISTURBANCE I/P
|409 TAYLOR STREET MAUD, TX 75567
|22:33:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2301 FRANKLIN DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|22:34:39
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|NOISE DISTURB
|137 E MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
|22:35:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|711 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:38:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|LINDEN ST / E 14TH
|22:38:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2701 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:41:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2203 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:42:31
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|3423 CHERRY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:47:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2413 MAMIE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:47:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|411 CHEYENNE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|22:47:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 20TH ST / PINE
|22:48:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5415 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:48:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2414 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:50:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|950 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|22:52:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2518 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:53:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1900 LINDEN STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:57:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|3012 E 54TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:58:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|WASHINGTON ST / CHARLES
|23:00:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|BRECKENRIDGE ST / WESTLAWN
|23:02:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|MAGNOLIA ST / 27TH
|23:03:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1815 WASHINGTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:04:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5 TULIP DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:11:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1509 E 48TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:12:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|BEECH ST / 38TH
|23:16:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|711 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:20:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2518 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:21:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:21:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4700 LAWNDALE STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:25:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:26:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|23:29:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2523 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:29:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|4105 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:34:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:34:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1215 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:35:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:35:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|E 30TH ST / JEFFERSON
|Time
|Agency
|Type
|Address
|23:35:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|23:36:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1521 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|23:38:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|2720 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:39:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|7802 HAMPTON ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:41:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|711 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
|23:46:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E 37TH ST / GARLAND
|23:50:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|23:50:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|1216 SLIMER STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:54:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|COLLEGE DR / ROBISON
|23:55:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|420 W 26TH STREET TEXARKANA, TX 75503
|23:55:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|23:58:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|FIREWORK
|W 38TH ST / HAZEL
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