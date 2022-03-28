Police and Fire Calls for Service Sunday, March 27th

By
TXK TODAY STAFF
-
Advertisement
Time Agency Type Address
00:00:56 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 612 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
00:05:27 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 604 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
00:17:38 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 916 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
00:21:38 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
00:22:06 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB CELESTE ST / WATERMAN
00:22:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
00:28:53 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 311 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
00:43:23 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB CELESTE ST / WATERMAN
00:56:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
01:46:20 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
02:18:03 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 1719 JENNINGS STREET TEXARKANA, TX 75501
02:30:33 NASH POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 1041 N KINGS HIGHWAY NASH, TX 75569
03:26:36 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
03:28:21 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:50:02 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
03:53:38 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2022 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
03:56:19 FIRE COMMERCIAL 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
04:02:20 TA POLICE DEPARTMENT CLEAR LOT 4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:03:00 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 3413 RICE STREET TEXARKANA, AR 71854
04:21:31 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
04:22:57 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:30:38 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
04:46:53 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1841 LONOKE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
05:19:33 NASH POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
05:29:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
07:31:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA UNKNOWN 212 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
07:41:36 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2400 RICHMOND ROAD 33 TEXARKANA, TX 75503
07:51:28 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:03:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS JEFFERSON AVE / 35TH
08:03:54 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 215 RICHILL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
08:05:32 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS FANNIN ST / 15TH
08:51:35 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
09:15:59 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:44:36 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:51:17 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O W 41ST ST / PINE
09:59:45 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL 519 LOGAN STREET TEXARKANA, AR 71854
10:02:27 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:22:50 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:27:20 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 34 LANSHIRE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
10:30:32 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
10:42:48 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1110 PROSPECT STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
10:45:26 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 1 N VIADUCT STREET TEXARKANA, TX 75501
10:47:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 384 LAKE BREEZE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
10:56:33 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:11:43 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
11:13:18 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
11:13:29 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 512 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
11:46:56 SUSPICIOUS 3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
11:48:43 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VANDALISM A/O 286 SHARPS LANE NEW BOSTON, TX 75570
11:56:12 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 915 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
11:59:59 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 3500 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
12:04:42 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:06:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
12:06:18 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3302 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
12:11:28 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 820 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
12:17:02 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1714 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:19:41 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 206 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
12:20:58 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 333 LINKS DRIVE 1202 TEXARKANA, AR 71854
12:25:46 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
12:26:10 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:27:59 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 915 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
12:35:32 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:41:02 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:57:58 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 2404 BRIAR ROSE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
12:58:12 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 5702 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:59:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 500 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
13:04:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
13:06:42 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1200 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
13:17:51 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:27:46 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3024 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
13:28:43 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P PROSPECT ST / IDA
13:30:41 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
13:30:48 WARRANT 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
13:35:02 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 30 HIGH POINT DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:11:22 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:15:18 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST PD SUMMERHILL RD / 18TH
14:20:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
14:25:58 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 614 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
14:26:01 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:41:02 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
14:52:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE A/O 526 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:53:20 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4003 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:03:06 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:05:37 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 1921 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:06:57 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
15:16:11 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
15:31:29 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 1 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
15:39:17 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 3327 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:43:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VEHICLE ABAND 1 CR 4112 ROAD DE KALB, TX 75559
15:55:09 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1425 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:00:56 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 713 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
16:07:40 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
16:08:47 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3711 HILLSIDE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
16:09:01 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
16:13:37 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2806 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:24:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3015 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
16:38:43 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
16:47:27 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:51:10 TT POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 602 ADAMS STREET TEXARKANA, TX 75501
17:02:22 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:03:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 350 STONE ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:05:11 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:08:39 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3711 HILLSIDE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:10:48 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4111 RUSTIN CR TEXARKANA, AR 71854
17:17:26 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 116 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
17:19:30 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1522 PLUM STREET TEXARKANA, TX 75501
17:29:36 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:30:23 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
17:48:45 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB CLEVELAND ST / MITCHELL
17:57:16 LIBERTY EYLAU VFD FIRE BRUSH/GRASS 4400 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
18:00:17 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1008 CAPP STREET TEXARKANA, TX 75501
18:08:46 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
18:12:07 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
18:22:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
18:26:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
18:45:11 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 3302 WASHINGTON ST
18:48:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 401 FARREN ROAD TEXARKANA, TX 75503
18:49:18 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:53:31 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
18:55:44 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 4520 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:02:53 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED COLLEGE DR / TEXAS
19:03:08 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 3909 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:05:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS UNIVERSITY AVE / MCKNIGHT
19:06:29 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1008 CAPP STREET TEXARKANA, TX 75501
19:13:55 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4621 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:28:34 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB W 38TH ST / STATE LINE
19:37:48 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
19:42:41 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N ROBISON RD / COLLEGE
19:46:23 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB W 39TH ST / ELIZABETH
19:46:34 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 3502 BANN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:51:02 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 3525 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:53:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FIRE BRUSH/GRASS 4400 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
19:57:50 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
20:06:16 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
20:06:35 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:08:14 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 2901 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:09:25 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS 1201 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:31:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
20:33:31 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 820 E 17TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:07:56 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:09:29 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 1000 BLOCK OF MARTHA ST
21:16:06 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4502 GUS ORR DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:18:40 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 510 LUMPKIN ST
21:29:37 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2010 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501
21:43:26 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 202 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
21:43:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA UNKNOWN 65 FM 3165 ROAD DE KALB, TX 75559
22:09:40 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS 6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
22:11:32 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
22:17:54 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER W 5TH ST / OAK
22:34:51 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY J/O 508 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
22:44:59 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1205 SLIMER STREET TEXARKANA, AR 71854
22:49:29 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
22:53:15 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4008 COLUMBINE LANE TEXARKANA, TX 75503
23:20:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
23:35:24 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
23:40:39 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS GARBER ST / LAKE
Advertisement!