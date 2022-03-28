Police and Fire Calls for Service Sunday, March 27th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:00:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|612 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:05:27
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|604 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|00:17:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|916 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:21:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|00:22:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|CELESTE ST / WATERMAN
|00:22:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3000 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|00:28:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|311 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:43:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|CELESTE ST / WATERMAN
|00:56:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|01:46:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:18:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|1719 JENNINGS STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:30:33
|NASH POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|1041 N KINGS HIGHWAY NASH, TX 75569
|03:26:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:28:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:50:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|600 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|03:53:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2022 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|03:56:19
|FIRE COMMERCIAL
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|04:02:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|CLEAR LOT
|4200 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:03:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|3413 RICE STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:21:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:22:57
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:30:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:46:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1841 LONOKE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|05:19:33
|NASH POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
|05:29:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|07:31:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA UNKNOWN
|212 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|07:41:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2400 RICHMOND ROAD 33 TEXARKANA, TX 75503
|07:51:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:03:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|JEFFERSON AVE / 35TH
|08:03:54
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|215 RICHILL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|08:05:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|FANNIN ST / 15TH
|08:51:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:15:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:44:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:51:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|W 41ST ST / PINE
|09:59:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|519 LOGAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:02:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:22:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:27:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|34 LANSHIRE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|10:30:32
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|10:42:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1110 PROSPECT STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|10:45:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|1 N VIADUCT STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:47:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|384 LAKE BREEZE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|10:56:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:11:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|11:13:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|11:13:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|512 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:46:56
|SUSPICIOUS
|3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:48:43
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|286 SHARPS LANE NEW BOSTON, TX 75570
|11:56:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|915 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:59:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|3500 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
|12:04:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:06:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|12:06:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3302 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|12:11:28
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|820 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|12:17:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1714 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:19:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|206 CLEAR CREEK DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|12:20:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|333 LINKS DRIVE 1202 TEXARKANA, AR 71854
|12:25:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|12:26:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:27:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|915 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:35:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:41:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:57:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|2404 BRIAR ROSE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|12:58:12
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|5702 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:59:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|500 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:04:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
|13:06:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1200 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:17:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:27:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3024 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:28:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|PROSPECT ST / IDA
|13:30:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:30:48
|WARRANT
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:35:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|30 HIGH POINT DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:11:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:15:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST PD
|SUMMERHILL RD / 18TH
|14:20:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|14:25:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|614 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:26:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:41:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
|14:52:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE A/O
|526 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:53:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4003 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:03:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:05:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|1921 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:06:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|15:16:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:31:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|1 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|15:39:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|3327 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:43:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VEHICLE ABAND
|1 CR 4112 ROAD DE KALB, TX 75559
|15:55:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1425 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:00:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|713 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:07:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:08:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3711 HILLSIDE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|16:09:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|16:13:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2806 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:24:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3015 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|16:38:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|16:47:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:51:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|602 ADAMS STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:02:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:03:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|350 STONE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:05:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:08:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3711 HILLSIDE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:10:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4111 RUSTIN CR TEXARKANA, AR 71854
|17:17:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|116 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:19:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1522 PLUM STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:29:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:30:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3116 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:48:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|CLEVELAND ST / MITCHELL
|17:57:16
|LIBERTY EYLAU VFD
|FIRE BRUSH/GRASS
|4400 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|18:00:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1008 CAPP STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:08:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|7602 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|18:12:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|18:22:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|18:26:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|18:45:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3302 WASHINGTON ST
|18:48:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|401 FARREN ROAD TEXARKANA, TX 75503
|18:49:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:53:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|18:55:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|4520 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:02:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|COLLEGE DR / TEXAS
|19:03:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|3909 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:05:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|UNIVERSITY AVE / MCKNIGHT
|19:06:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1008 CAPP STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:13:55
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4621 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:28:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|W 38TH ST / STATE LINE
|19:37:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|19:42:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N ROBISON RD / COLLEGE
|19:46:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|W 39TH ST / ELIZABETH
|19:46:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|3502 BANN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:51:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3525 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:53:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIRE BRUSH/GRASS
|4400 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|19:57:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
|20:06:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|20:06:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:08:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|2901 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:09:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|1201 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:31:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|20:33:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|820 E 17TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:07:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:09:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1000 BLOCK OF MARTHA ST
|21:16:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4502 GUS ORR DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:18:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|510 LUMPKIN ST
|21:29:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2010 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:43:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|202 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|21:43:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA UNKNOWN
|65 FM 3165 ROAD DE KALB, TX 75559
|22:09:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|6307 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|22:11:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|22:17:54
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|W 5TH ST / OAK
|22:34:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY J/O
|508 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:44:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1205 SLIMER STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:49:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|22:53:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4008 COLUMBINE LANE TEXARKANA, TX 75503
|23:20:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|520 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:35:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3410 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:40:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|GARBER ST / LAKE
Advertisement!