Police and Fire Calls for Service Thursday, August 26th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:00:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5415 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|00:10:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOOTING
|4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|00:13:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|EVANS RD / HWY 59 S
|00:45:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
|00:46:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3902 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|01:00:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|1519 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:09:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|E 4TH ST / WOOD
|01:13:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1316 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:45:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
|01:54:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|N STATE LINE AVE / REALTOR
|02:01:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|02:16:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|711 E 7TH ST
|02:18:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:23:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|3601 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:28:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|720 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:30:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|02:34:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|400 E 6TH TEXARKANA, AR 71854
|03:20:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
|03:40:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|03:43:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
|04:05:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|SUMMERHILL RD / RICHMOND
|04:35:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|201 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|04:37:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|4110 RIO GRANDE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|05:09:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|05:25:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|E 5TH ST / WALNUT
|05:36:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1411 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:57:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2114 HAYS STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:08:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:17:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1804 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|06:21:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|06:26:31
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|S COWHORN CREEK LP / MALL
|06:37:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|E 9TH ST / RONDO
|06:53:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2900 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:14:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|N RONDO RD / E 9TH
|07:19:23
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|2400 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
|07:35:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|3802 E CASTLERIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|07:35:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|2018 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:37:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|1208 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|07:45:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|4601 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:09:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|08:11:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S JARVIS PKWY / LAKE
|08:15:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOPLIFT
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:17:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|08:25:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3701 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|08:34:11
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|08:36:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1100 E SHORT 21ST STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|08:42:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|S JARVIS PKWY / NEW BOSTON
|08:43:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|609 S SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:54:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|2606 FM 559 ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:58:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|414 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|09:19:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|N STATE LINE AVE / REALTOR
|09:20:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|5320 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:34:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|COLLEGE DR / PINE
|09:43:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|701 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:47:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|1208 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:53:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|150 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
|09:54:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:55:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1321 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
|10:01:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|TEXAS BLVD / 7TH
|10:08:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|624 HUNT STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:12:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|DELOACH ST / S STATE LINE
|10:24:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|1105 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:28:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|SPRINGHILL LN / COUNTY ROAD 4008
|10:30:38
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:30:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:33:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|330 PINEHURST TEXARKANA, AR 71854
|10:41:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|10:43:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|2133 TAYLOR STREET TEXARKANA, TX 75503
|10:50:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1721 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:52:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:10:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|W 4TH ST / N LAKE
|11:17:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:22:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1901 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|11:27:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|3712 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:49:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:52:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|54 FM 3287 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|11:53:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|3822 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:57:30
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|606 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
|12:05:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:07:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1603 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:20:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|12:22:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:25:03
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|12:27:25
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|12:28:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|12:30:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|1571 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:32:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|2606 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:39:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:49:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1721 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:58:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4004 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|12:58:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|S LAKE DR / FINDLEY
|13:07:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:09:22
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1929 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:14:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3213 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|13:21:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:30:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|1620 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:31:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
|13:39:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:45:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|2206 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:47:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|E 5TH ST / HAZEL
|13:53:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:11:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:12:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|1500 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:19:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|5492 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:29:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|415 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:35:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:46:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|921 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|14:57:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:59:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:04:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|15:06:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2305 E 12TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:09:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|514 BLANTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:12:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:20:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:26:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|5002 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
|15:30:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:32:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4709 SUNBURY STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|15:33:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|N JARVIS PKWY / STATE LINE
|15:34:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1630 W 5TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:37:46
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1518 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:51:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:02:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3901 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
|16:03:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|2623 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
|16:12:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:12:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:13:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:18:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|16:21:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|16:34:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:43:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|3415 MOORE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:45:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S JARVIS PKWY / BUCHANAN
|16:56:49
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1110 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
|16:57:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|200 W 36TH STREET TEXARKANA, TX 75503
|17:12:26
|TA FIRE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|17:14:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|156 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:17:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
|17:17:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2402 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|17:17:49
|TT FIRE DEPARTMENT
|CAVE IN
|1102 CANADIAN STREET TEXARKANA, TX 75503
|17:20:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|SUMMERHILL RD / PARK
|17:23:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:46:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:48:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|1710 S KENWOOD RD
|17:52:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|2717 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|18:00:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|18:05:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|18:20:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N STATE LINE AVE / MALL
|18:29:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:38:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|18:41:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|18:54:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:02:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MISSING PERSON
|540 CR 4204 ROAD DE KALB, TX 75559
|19:03:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S LAKE DR / ALLEN
|19:07:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3504 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:09:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:09:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|1929 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:28:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|725 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:28:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:30:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1201 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:33:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|19:43:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|19:49:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:49:38
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:01:02
|NASH POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|17 SARAH LANE HOOKS, TX 75561
|20:21:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|300 OLIVE STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:24:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|20:42:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|2404 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|20:48:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:56:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|3508 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:01:37
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4205 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
|21:05:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2400 W MLK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|21:05:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:18:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|COUNTY AVE / E 31ST
|21:21:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|606 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
|21:21:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|1805 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:27:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|432 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|21:47:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|21:51:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2317 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
|21:54:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|410 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:04:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|2015 WALTER STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:04:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:06:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|27 WADE TRAIL TR TEXARKANA, AR 71854
|22:13:19
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|1071 CR 4307 ROAD DE KALB, TX 75559
|22:27:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|5209 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|22:30:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 24TH ST / PINE
|22:39:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
|22:56:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|23:07:25
|SUSPICIOUS
|4420 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:08:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|W MLK BLVD / STATE LINE
|Time
|Agency
|Type
|Address
|23:09:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|201 AIRPORT DRIVE TEXAKANA, AR 71854
|23:13:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|23:30:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|13 N PINEWOOD DR
|23:31:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|5209 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|23:33:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1408 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:41:41
|OTHER
|RICHMOND RD / LOTUS
|23:41:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1315 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:45:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4929 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
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