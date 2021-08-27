Police and Fire Calls for Service Thursday, August 26th

By
TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:00:39 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5415 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
00:10:15 TA POLICE DEPARTMENT SHOOTING 4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:13:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS EVANS RD / HWY 59 S
00:45:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
00:46:55 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3902 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
01:00:00 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 1519 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
01:09:06 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK E 4TH ST / WOOD
01:13:02 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1316 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
01:45:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
01:54:42 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE N STATE LINE AVE / REALTOR
02:01:45 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
02:16:38 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 711 E 7TH ST
02:18:59 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
02:23:01 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 3601 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
02:28:00 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 720 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
02:30:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
02:34:53 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 400 E 6TH TEXARKANA, AR 71854
03:20:40 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
03:40:54 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
03:43:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1029 CR 1109 ROAD MAUD, TX 75567
04:05:00 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD SUMMERHILL RD / RICHMOND
04:35:32 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 201 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
04:37:25 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 4110 RIO GRANDE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
05:09:26 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
05:25:44 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE E 5TH ST / WALNUT
05:36:40 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1411 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:57:48 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2114 HAYS STREET TEXARKANA, AR 71854
06:08:23 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
06:17:56 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1804 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
06:21:46 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
06:26:31 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY S COWHORN CREEK LP / MALL
06:37:31 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD E 9TH ST / RONDO
06:53:16 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2900 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:14:39 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE N RONDO RD / E 9TH
07:19:23 TA FIRE DEPARTMENT MVA INJURY 2400 S RONDO ROAD TEXARKANA, AR 71854
07:35:12 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 3802 E CASTLERIDGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:35:49 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 2018 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
07:37:39 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 1208 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
07:45:40 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY 4601 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:09:11 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
08:11:37 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S JARVIS PKWY / LAKE
08:15:26 TT POLICE DEPARTMENT SHOPLIFT 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:17:09 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
08:25:54 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3701 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
08:34:11 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
08:36:57 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1100 E SHORT 21ST STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
08:42:19 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD S JARVIS PKWY / NEW BOSTON
08:43:51 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 609 S SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
08:54:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 2606 FM 559 ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:58:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 414 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
09:19:29 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT N STATE LINE AVE / REALTOR
09:20:05 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 5320 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:34:56 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS COLLEGE DR / PINE
09:43:39 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 701 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
09:47:07 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 1208 CARROLL AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:53:01 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 150 BELLA VISTA CR TEXARKANA, TX 75503
09:54:44 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:55:36 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1321 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
10:01:48 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY TEXAS BLVD / 7TH
10:08:47 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 624 HUNT STREET TEXARKANA, TX 75501
10:12:46 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS DELOACH ST / S STATE LINE
10:24:05 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 1105 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
10:28:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS SPRINGHILL LN / COUNTY ROAD 4008
10:30:38 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:30:49 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:33:03 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 330 PINEHURST TEXARKANA, AR 71854
10:41:17 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
10:43:03 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL 2133 TAYLOR STREET TEXARKANA, TX 75503
10:50:05 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1721 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:52:21 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:10:30 TT POLICE DEPARTMENT OTHER W 4TH ST / N LAKE
11:17:06 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:22:59 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1901 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
11:27:35 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 3712 LINDEN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:49:54 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:52:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 54 FM 3287 ROAD TEXARKANA, TX 75501
11:53:31 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 3822 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:57:30 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 606 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
12:05:01 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:07:37 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1603 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
12:20:05 TA POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
12:22:53 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:25:03 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
12:27:25 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
12:28:09 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
12:30:00 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND 1571 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75501
12:32:26 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 2606 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
12:39:44 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
12:49:02 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1721 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
12:58:32 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4004 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
12:58:40 TT POLICE DEPARTMENT OTHER S LAKE DR / FINDLEY
13:07:34 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 5300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:09:22 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1929 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
13:14:28 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3213 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
13:21:11 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:30:09 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 1620 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
13:31:51 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
13:39:25 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:45:46 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 2206 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
13:47:20 TA POLICE DEPARTMENT OTHER E 5TH ST / HAZEL
13:53:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:11:13 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:12:59 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 1500 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:19:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 5492 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
14:29:02 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 415 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:35:36 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:46:13 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 921 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
14:57:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:59:42 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
15:04:21 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
15:06:45 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 2305 E 12TH STREET TEXARKANA, AR 71854
15:09:21 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 514 BLANTON STREET TEXARKANA, TX 75501
15:12:32 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:20:12 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:26:38 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 5002 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
15:30:05 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:32:18 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4709 SUNBURY STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
15:33:02 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS N JARVIS PKWY / STATE LINE
15:34:07 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 1630 W 5TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:37:46 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1518 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:51:49 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:02:23 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3901 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
16:03:07 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 2623 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
16:12:21 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:12:36 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:13:29 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:18:43 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
16:21:26 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
16:34:40 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 316 HAZEL STREET TEXARKANA, AR 71854
16:43:45 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 3415 MOORE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:45:58 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS S JARVIS PKWY / BUCHANAN
16:56:49 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1110 JUDSON STREET TEXARKANA, TX 75503
16:57:47 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 200 W 36TH STREET TEXARKANA, TX 75503
17:12:26 TA FIRE DEPARTMENT ELECTRICAL 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
17:14:00 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 156 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:17:19 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 9 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, AR 71854
17:17:30 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2402 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
17:17:49 TT FIRE DEPARTMENT CAVE IN 1102 CANADIAN STREET TEXARKANA, TX 75503
17:20:57 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY SUMMERHILL RD / PARK
17:23:51 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:46:32 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:48:21 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON 1710 S KENWOOD RD
17:52:13 TT POLICE DEPARTMENT PARK 2717 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
18:00:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
18:05:08 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
18:20:40 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N STATE LINE AVE / MALL
18:29:19 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:38:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
18:41:13 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
18:54:17 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:02:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MISSING PERSON 540 CR 4204 ROAD DE KALB, TX 75559
19:03:13 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS S LAKE DR / ALLEN
19:07:48 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 3504 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:09:11 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:09:36 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 1929 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:28:17 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 725 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
19:28:20 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:30:38 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1201 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:33:19 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
19:43:02 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 425 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
19:49:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:49:38 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:01:02 NASH POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 17 SARAH LANE HOOKS, TX 75561
20:21:01 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 300 OLIVE STREET TEXARKANA, AR 71854
20:24:54 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
20:42:13 TA POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 2404 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
20:48:18 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:56:50 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 3508 BELMONT STREET TEXARKANA, AR 71854
21:01:37 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4205 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
21:05:23 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2400 W MLK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
21:05:47 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:18:55 TA POLICE DEPARTMENT OTHER COUNTY AVE / E 31ST
21:21:35 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 606 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
21:21:47 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 1805 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:27:29 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 432 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
21:47:42 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
21:51:32 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2317 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
21:54:41 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 410 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:04:22 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 2015 WALTER STREET TEXARKANA, AR 71854
22:04:32 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:06:28 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 27 WADE TRAIL TR TEXARKANA, AR 71854
22:13:19 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 1071 CR 4307 ROAD DE KALB, TX 75559
22:27:47 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 5209 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
22:30:55 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 24TH ST / PINE
22:39:49 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 601 PRICE LANE TEXARKANA, AR 71854
22:56:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
23:07:25 SUSPICIOUS 4420 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:08:09 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY W MLK BLVD / STATE LINE
Time Agency Type Address
23:09:45 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK 201 AIRPORT DRIVE TEXAKANA, AR 71854
23:13:35 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
23:30:39 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 13 N PINEWOOD DR
23:31:23 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 5209 WEST PARK BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
23:33:40 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1408 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
23:41:41 OTHER RICHMOND RD / LOTUS
23:41:48 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1315 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
23:45:23 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4929 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
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