Police and Fire Calls for Service Wednesday, June 15th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:01:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|00:12:46
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|00:12:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|2700 LONNIE LANE TEXARKANA, TX 75501
|00:24:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|COLLEGE DR / RICHMOND
|00:29:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 12TH ST / JEFFERSON
|00:30:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|200 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:36:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|SUMMERHILL RD / 17TH
|00:38:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
|00:45:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1723 HILLTOP STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:46:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|00:48:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, TX 71854
|00:48:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2010 W 12TH ST
|00:59:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4700 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|01:07:43
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|01:47:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:51:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|221 PR 11231 ROAD MAUD, TX 75567
|01:59:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:02:29
|SUSPICIOUS
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|02:10:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 11TH ST / PECAN
|02:42:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|310 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|02:59:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|03:03:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2904 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:07:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|300 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:14:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|6708 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|03:20:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|2812 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:22:05
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|3500 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|03:26:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT J/O
|151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|04:47:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|900 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|05:02:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|06:21:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|06:27:34
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|6410 JONES LANE TEXARKANA, TX 75503
|07:01:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|JUVENILE FOUND
|2810 LOVE CREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|07:29:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4501 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|07:31:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY I/P
|1023 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:31:58
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|07:32:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:34:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|07:44:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|RICHMOND RD / WHEELER
|07:47:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|157 CR 1118 ROAD MAUD, TX 75567
|07:52:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|08:02:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:12:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2708 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:15:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|3905 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:41:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CIVIL MATTER
|4702 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|08:43:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CIVIL MATTER
|5253 CR 3109 ROAD DE KALB, TX 75559
|08:51:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|E 7TH ST / HICKORY
|08:51:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|6223 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
|08:52:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|2011 MALL DRIVE D TEXARKANA, TX 75503
|08:53:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:58:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|E 32ND ST / GARLAND
|09:00:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|103 PINTAIL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|09:02:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ABUSE
|2700 LONNIE LANE TEXARKANA, TX 75501
|09:17:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1215 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|09:17:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|1085 EARNEST ROAD TEXARKANA, TX 75503
|09:33:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1700 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:36:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:39:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:49:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:00:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:03:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|860 CR 1110 ROAD MAUD, TX 75567
|10:05:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|873 EARNEST ROAD TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|10:07:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
|10:27:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:16:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|MOORES LN / COWHORN CREEK
|11:17:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
|11:20:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|5201 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:28:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|453 SHIPP ROAD HOOKS, TX 75561
|11:28:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DUMPING
|2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|11:30:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:39:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|COUNTERFEIT I/P
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:43:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|3324 ALEXANDER AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:50:42
|HOOKS VFD
|FIRE VEHICLE
|164 SPUR 86 STREET HOOKS, TX 75561
|11:53:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:00:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|COUNTERFEIT J/O
|4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:11:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:14:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|W 3RD ST / SPRUCE
|12:18:29
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|103 BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:22:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|2828 LOVE CREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|12:23:05
|C5 VFD
|FIRE BRUSH/GRASS
|5507 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|12:29:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|COUNTERFEIT A/O
|4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:43:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:51:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|8222 AVA LANE TEXARKANA, TX 75503
|12:57:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2703 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|12:58:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2315 RICHMOND ROAD 9 TEXARKANA, TX 75501
|13:16:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|13:20:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
|13:22:07
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECKLESS
|259 JOE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:30:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|3207 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|13:31:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:32:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|3610 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:38:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:39:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|3535 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|13:43:18
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|2400 RICHMOND ROAD 61 TEXARKANA, TX 75503
|13:50:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|3215 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|14:00:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|801 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:08:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:11:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:15:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|14:21:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 19TH ST / SENATOR
|14:23:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|5501 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|14:27:15
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1900 CHARLESTINE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:34:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:36:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:41:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2301 MOSER STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:45:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|4 KNIGHTSBRIDGE PLACE TEXARKANA, TX 75503
|14:50:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|4833 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|15:06:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E 37TH ST / SENATOR
|15:07:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4100 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:10:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|407 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:14:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:18:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:28:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|4833 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|15:30:11
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:32:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|1 E FM 2149 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|15:34:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|1002 LOCUST TEXARKANA, AR 71854
|15:51:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:00:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:20:27
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1506 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:28:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:40:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|16:44:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:48:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:05:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2620 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|17:07:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:13:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2729 NEW BOSTON ROAD 124 TEXARKANA, TX 75501
|17:14:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|N KINGS HWY / MALL
|17:14:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N ROBISON RD / NEW BOSTON
|17:15:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3801 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:16:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|804 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:18:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:22:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:26:06
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:29:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|1 STONERIDGE CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|17:32:55
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2219 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|17:40:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|17:49:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|18:03:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:08:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|406 BROADWAY STREET MAUD, TX 75567
|18:11:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|3415 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|18:30:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:34:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4003 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|18:38:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:48:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|TEXAS BLVD / ELIZABETH
|18:52:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|710 E 27TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:11:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|215 HUNTERS COVE TEXARKANA, TX 75501
|19:20:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|19:22:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|19:25:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|6118 TIMBERCREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|19:28:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|3078 TREXLER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:28:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|501 KILGORE TEXARKANA, TX 75501
|19:30:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|19:47:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|202 JEFFREY LANE WAKE VILLAGE, TX 75501
|19:48:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|4106 WOODLAND CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
|20:15:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|TEXAS BLVD / 26TH
|20:17:21
|PLEASANT GROVE VFD
|DOA
|6416 CHAPARRAL STREET TEXARKANA, TX 75503
|20:18:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|802 ALFORD STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:20:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|900 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:23:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:24:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:38:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2220 W 15TH TEXARKANA, TX 75501
|20:44:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|20:45:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|1890 HWY 82 W STREET NEW BOSTON, TX 75570
|20:51:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|20:54:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|21:29:12
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|3760 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:34:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1920 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|21:39:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 38TH ST / MAGNOLIA
|21:42:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|5102 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:46:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|1 S CR 1202 ROAD MAUD, TX 75567
|21:50:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|E 51ST ST / STATE LINE
|22:01:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:03:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|202 JEFFREY LANE WAKE VILLAGE, TX 75501
|22:09:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:15:56
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|7539 W HWY 67 W HIGHWAY SIMMS, TX 75574
|22:23:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|4646 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:30:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|5121 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|22:34:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|ORLEANS ST / FULTON
|22:46:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|3006 NORTON STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:50:29
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM RESIDENCE
|3423 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|22:57:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:09:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 17TH ST / JEFFERSON
|23:30:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E 24TH ST / STATE LINE
|23:31:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|115 AKINS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:33:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|23:47:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|23:56:57
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