Police and Fire Calls for Service Wednesday, June 15th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:01:41 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:12:46 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
00:12:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 2700 LONNIE LANE TEXARKANA, TX 75501
00:24:21 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE COLLEGE DR / RICHMOND
00:29:54 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 12TH ST / JEFFERSON
00:30:47 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 200 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
00:36:04 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS SUMMERHILL RD / 17TH
00:38:18 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 8300 HWY 108 TEXARKANA, AR 71854
00:45:12 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1723 HILLTOP STREET TEXARKANA, AR 71854
00:46:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
00:48:29 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, TX 71854
00:48:52 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2010 W 12TH ST
00:59:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4700 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
01:07:43 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
01:47:57 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:51:35 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 221 PR 11231 ROAD MAUD, TX 75567
01:59:12 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
02:02:29 SUSPICIOUS 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
02:10:50 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 11TH ST / PECAN
02:42:10 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 310 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
02:59:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
03:03:08 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2904 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:07:36 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 300 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:14:22 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 6708 LAWSON CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
03:20:58 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT 2812 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
03:22:05 TA FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 3500 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
03:26:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT J/O 151 RANDALL ROAD TEXARKANA, TX 75501
04:47:35 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 900 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
05:02:12 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
06:21:57 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
06:27:34 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 6410 JONES LANE TEXARKANA, TX 75503
07:01:18 TA POLICE DEPARTMENT JUVENILE FOUND 2810 LOVE CREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:29:26 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4501 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:31:01 TA POLICE DEPARTMENT BURGLARY I/P 1023 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
07:31:58 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
07:32:32 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:34:40 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 6101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
07:44:42 TT POLICE DEPARTMENT OTHER RICHMOND RD / WHEELER
07:47:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 157 CR 1118 ROAD MAUD, TX 75567
07:52:14 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
08:02:37 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:12:05 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2708 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:15:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 3905 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:41:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CIVIL MATTER 4702 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
08:43:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CIVIL MATTER 5253 CR 3109 ROAD DE KALB, TX 75559
08:51:46 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P E 7TH ST / HICKORY
08:51:58 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 6223 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
08:52:31 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 2011 MALL DRIVE D TEXARKANA, TX 75503
08:53:27 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
08:58:44 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P E 32ND ST / GARLAND
09:00:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 103 PINTAIL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
09:02:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ABUSE 2700 LONNIE LANE TEXARKANA, TX 75501
09:17:22 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 1215 E 24TH STREET TEXARKANA, AR 71854
09:17:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 1085 EARNEST ROAD TEXARKANA, TX 75503
09:33:13 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1700 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:36:43 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1801 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:39:11 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:49:54 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:00:46 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:03:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 860 CR 1110 ROAD MAUD, TX 75567
10:05:23 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 873 EARNEST ROAD TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
10:07:38 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501
10:27:36 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:16:13 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD MOORES LN / COWHORN CREEK
11:17:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501
11:20:12 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS 5201 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:28:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 453 SHIPP ROAD HOOKS, TX 75561
11:28:24 TT POLICE DEPARTMENT DUMPING 2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
11:30:44 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:39:29 TT POLICE DEPARTMENT COUNTERFEIT I/P 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:43:50 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3324 ALEXANDER AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:50:42 HOOKS VFD FIRE VEHICLE 164 SPUR 86 STREET HOOKS, TX 75561
11:53:08 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:00:35 TT POLICE DEPARTMENT COUNTERFEIT J/O 4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
12:11:43 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:14:41 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O W 3RD ST / SPRUCE
12:18:29 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 103 BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
12:22:33 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 2828 LOVE CREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
12:23:05 C5 VFD FIRE BRUSH/GRASS 5507 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
12:29:38 TT POLICE DEPARTMENT COUNTERFEIT A/O 4507 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
12:43:25 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:51:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 8222 AVA LANE TEXARKANA, TX 75503
12:57:59 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2703 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
12:58:54 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2315 RICHMOND ROAD 9 TEXARKANA, TX 75501
13:16:47 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
13:20:41 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 3302 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
13:22:07 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECKLESS 259 JOE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:30:37 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 3207 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
13:31:44 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:32:53 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 3610 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:38:18 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:39:45 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 3535 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
13:43:18 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 2400 RICHMOND ROAD 61 TEXARKANA, TX 75503
13:50:13 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3215 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
14:00:14 TA POLICE DEPARTMENT THREAT 801 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
14:08:06 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:11:26 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:15:35 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5302 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
14:21:32 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 19TH ST / SENATOR
14:23:44 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 5501 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
14:27:15 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1900 CHARLESTINE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:34:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:36:01 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 422 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
14:41:30 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2301 MOSER STREET TEXARKANA, TX 75501
14:45:37 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 4 KNIGHTSBRIDGE PLACE TEXARKANA, TX 75503
14:50:02 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 4833 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
15:06:28 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB E 37TH ST / SENATOR
15:07:03 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4100 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:10:57 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 407 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
15:14:45 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 711 E 7TH STREET TEXARKANA, AR 71854
15:18:06 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:28:06 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 4833 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
15:30:11 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL 3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:32:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 1 E FM 2149 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
15:34:58 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 1002 LOCUST TEXARKANA, AR 71854
15:51:26 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:00:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:20:27 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1506 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
16:28:21 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:40:45 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
16:44:55 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:48:27 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:05:13 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2620 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
17:07:30 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:13:52 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2729 NEW BOSTON ROAD 124 TEXARKANA, TX 75501
17:14:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER N KINGS HWY / MALL
17:14:07 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N ROBISON RD / NEW BOSTON
17:15:13 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3801 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
17:16:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 804 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
17:18:41 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:22:37 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:26:06 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:29:58 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 1 STONERIDGE CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
17:32:55 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2219 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
17:40:05 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3908 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
17:49:15 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
18:03:17 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2314 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:08:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM 406 BROADWAY STREET MAUD, TX 75567
18:11:18 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 3415 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
18:30:37 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:34:34 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4003 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
18:38:03 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:48:59 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS TEXAS BLVD / ELIZABETH
18:52:20 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 710 E 27TH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:11:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 215 HUNTERS COVE TEXARKANA, TX 75501
19:20:30 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
19:22:28 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
19:25:13 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 6118 TIMBERCREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
19:28:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 3078 TREXLER ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:28:09 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 501 KILGORE TEXARKANA, TX 75501
19:30:33 TT POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
19:47:35 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 202 JEFFREY LANE WAKE VILLAGE, TX 75501
19:48:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 4106 WOODLAND CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
20:15:44 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS TEXAS BLVD / 26TH
20:17:21 PLEASANT GROVE VFD DOA 6416 CHAPARRAL STREET TEXARKANA, TX 75503
20:18:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 802 ALFORD STREET TEXARKANA, TX 75501
20:20:28 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 900 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
20:23:37 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:24:08 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:38:02 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2220 W 15TH TEXARKANA, TX 75501
20:44:09 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 819 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
20:45:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 1890 HWY 82 W STREET NEW BOSTON, TX 75570
20:51:59 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
20:54:45 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
21:29:12 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 3760 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
21:34:51 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1920 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
21:39:18 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 38TH ST / MAGNOLIA
21:42:48 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL 5102 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:46:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 1 S CR 1202 ROAD MAUD, TX 75567
21:50:23 TA POLICE DEPARTMENT MVA INJURY E 51ST ST / STATE LINE
22:01:39 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 1902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:03:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 202 JEFFREY LANE WAKE VILLAGE, TX 75501
22:09:34 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:15:56 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 7539 W HWY 67 W HIGHWAY SIMMS, TX 75574
22:23:40 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE 4646 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:30:01 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 5121 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
22:34:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS ORLEANS ST / FULTON
22:46:26 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT 3006 NORTON STREET TEXARKANA, TX 75503
22:50:29 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM RESIDENCE 3423 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
22:57:10 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:09:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 17TH ST / JEFFERSON
23:30:23 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E 24TH ST / STATE LINE
23:31:50 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 115 AKINS ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:33:27 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
23:47:53 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
23:56:57 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY W 40TH ST / POTOMAC
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