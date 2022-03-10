Police and Fire Calls for Service Wednesday, March 9th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:02:07 TT FIRE DEPARTMENT DOA 2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
00:02:42 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 1810 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
00:16:54 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3084 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
00:20:33 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1205 JACKSON STREET TEXARKANA, AR 71854
00:37:29 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
00:40:16 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5605 COOKS LANE TEXARKANA, TX 75503
00:42:19 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
01:06:05 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1815 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
01:14:13 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 24TH ST / TEXAS
01:25:33 TT POLICE DEPARTMENT DOA 2400 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
01:38:31 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3901 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
01:41:49 WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS N BISHOP RD / GREENVIEW
01:43:08 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 3302 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
01:52:34 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2 N HERMITAGE DRIVE TEXARKANA, AR 71854
02:25:27 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 4120 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
02:48:56 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1615 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
03:13:51 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
04:20:59 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
04:25:50 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY 4420 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
05:02:12 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 104 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
05:18:53 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 1211 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
05:23:15 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED READING AVE / CONNELLA
05:47:58 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 3535 UNION ROAD TEXARKANA, AR 71854
05:50:44 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 3625 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
06:30:57 TA FIRE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL 3500 WASHINGTON TEXARKANA, AR 71854
06:53:16 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 3625 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
07:12:24 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2504 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
07:15:40 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 5507 SHADOWOOD DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:16:49 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 3405 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
07:19:14 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2601 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
07:25:32 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS WASHINGTON ST / OATS
07:32:25 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT 704 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
07:59:16 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 6609 PALISADES DRIVE TEXARKANA, TX 75503
08:03:10 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 3625 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:05:47 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 602 OLIVE STREET TEXARKANA, TX 75501
08:14:43 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST PD 8 W I30 HIGHWAY MANDEVILLE, AR 71854
08:15:13 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2729 NEW BOSTON ROAD 10C TEXARKANA, TX 75501
08:19:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL FM 1840 RD / HWY 98
Time Agency Type Address
08:20:55 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
08:22:33 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 305 E 5TH STREET TEXARKANA, AR 71854
08:26:10 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
08:26:49 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT 701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
08:30:38 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 611 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
08:32:44 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:39:39 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4843 N PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:44:47 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 616 S WAKE VILLAGE ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:47:22 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT 3505 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:48:51 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD MALL DR / N STATE LINE
08:51:21 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:04:16 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3505 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
09:12:58 TT POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN N JARVIS PKWY / 7TH
09:22:22 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 5703 SLEEPY HOLLOW AVENUE TEXARKANA, TX 75503
09:33:33 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2517 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
09:38:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE RECOVER PROP 347 CR 2103 HOOKS, TX 75561
09:50:53 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 1301 PINE TEXARKANA, TX 75501
09:54:27 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
09:54:41 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:04:29 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE CHEYENNE PL / BELT
10:05:31 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:11:32 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:16:47 TT POLICE DEPARTMENT PARK 300 JEROME STREET TEXARKANA, TX 75501
10:36:06 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 4610 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
10:37:31 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 215 RICHILL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
10:39:41 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND 2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:42:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 82 PR 32441 ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:46:55 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
10:48:40 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:52:50 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:06:05 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:06:56 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT LAUREL ST / 10TH
11:17:46 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:24:26 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 1305 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
11:25:26 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 2002 W 11TH STREET TEXARKANA, TX 75501
11:27:00 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:32:46 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST PD 7 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
11:36:28 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 1206 MARTHA STREET TEXARKANA, AR 71854
11:42:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 189 COUNTRY PARADISE CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
11:53:56 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 7308 CHAPARRAL STREET TEXARKANA, TX 75503
12:00:33 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
12:00:52 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 720 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:08:27 TT POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 4505 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
12:13:37 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 710 JAMES BOWIE DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
12:18:21 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 4420 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
12:22:09 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
12:50:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUICIDE THREAT 98 CR 1123 ROAD MAUD, TX 75567
12:59:44 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:00:56 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
13:04:11 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS 71 APPALOOSA CIRCLE TEXARKANA, AR 71854
13:07:36 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3820 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
13:12:46 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
13:24:02 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY 217 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
13:55:04 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 824 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
13:58:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:01:10 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
14:04:54 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2610 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:06:45 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:08:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE NOISE DISTURB 211 CR 1105 ROAD MAUD, TX 75567
14:16:44 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:22:49 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 6614 PALISADES DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:23:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRESPASS 167 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:30:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE VANDALISM A/O 777 CR 3106 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
14:32:00 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 841 CR 4113 ROAD DE KALB, TX 75559
14:49:56 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:50:27 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1401 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:58:56 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 4236 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:06:04 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 1720 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
15:14:29 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 2517 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:20:03 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:20:34 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS DIVISION AV / FERGUSON
15:20:55 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT 707 E SHORT 21ST STREET TEXARKANA, AR 71854
15:25:49 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4101 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
15:33:39 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 1613 S PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:35:22 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 415 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
15:40:41 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:50:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER MALL DR / PECAN
15:59:22 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 116 WOOD STREET DE KALB, TX 75559
16:03:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 2280 FM 2253 ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:10:48 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:16:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 4736 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
16:28:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 203 NORTH STREET DE KALB, TX 75559
16:31:24 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:31:52 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 5005 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
16:33:36 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N JARVIS PKWY / NEW BOSTON
16:38:05 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2400 GRAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:46:25 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2201 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
16:47:13 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:48:40 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:50:45 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:52:46 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE S BISHOP RD / 7TH
17:04:31 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL MOUNT OLIVE DR / SUGAR HILL
17:09:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE J/O 107 RONNY STREET TEXARKANA, TX 75501
17:13:32 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:15:13 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:16:47 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
17:21:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
17:42:59 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
17:44:14 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N ROBISON RD / 7TH
17:45:00 TA POLICE DEPARTMENT PARK ASH ST / 14TH
17:46:20 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:47:16 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:55:41 TA POLICE DEPARTMENT PARK E 3RD ST / WOOD
17:57:03 TT POLICE DEPARTMENT DRUNK 5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
18:11:04 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED 1211 JACKSON STREET TEXARKANA, AR 71854
18:12:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 511 CR 4255 ROAD DE KALB, TX 75559
18:24:44 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 4 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
18:37:00 DEKALB POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 5748 HWY 82 W STREET DE KALB, TX 75559
18:41:42 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
18:45:36 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1713 MILAM STREET TEXARKANA, TX 75501
18:54:00 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA INJURY 3070 HWY 82 W STREET NEW BOSTON, TX 75570
18:56:46 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL 700 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
19:01:45 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
19:05:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
19:58:06 TA FIRE DEPARTMENT ELECTRICAL 3311 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
19:59:07 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 611 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
20:05:39 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:13:13 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:15:28 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:17:35 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 1301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
20:23:11 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
20:35:27 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM FACILITY 210 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:48:53 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:49:48 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 417 W 21ST STREET TEXARKANA, TX 75501
20:50:07 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1000 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:00:29 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:15:11 TT POLICE DEPARTMENT OTHER 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:18:38 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 1012 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
21:20:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 202 S RED RIVER ROAD MAUD, TX 75567
Time Agency Type Address
21:42:01 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1422 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854
21:44:10 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE WILL GREAR RD / COUNTRY CLUB
21:46:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS 6998 S HWY 8 HIGHWAY NEW BOSTON, TX 75570
21:56:00 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P 5000 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
21:58:23 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT 3920 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:04:50 TA POLICE DEPARTMENT COUNTERFEIT J/O 5104 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:13:06 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 900 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:23:54 WELFARE 5210 CROSSROADS PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
23:17:12 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 10TH ST / BOWIE
23:39:34 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 500 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:41:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS WILSHIRE DR / SUNNY
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