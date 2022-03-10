Police and Fire Calls for Service Wednesday, March 9th

|08:20:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|08:22:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|305 E 5TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:26:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:26:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|08:30:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|611 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:32:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:39:39
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4843 N PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:44:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|616 S WAKE VILLAGE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:47:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|3505 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:48:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|MALL DR / N STATE LINE
|08:51:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:04:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3505 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|09:12:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|N JARVIS PKWY / 7TH
|09:22:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|5703 SLEEPY HOLLOW AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|09:33:33
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2517 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|09:38:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|RECOVER PROP
|347 CR 2103 HOOKS, TX 75561
|09:50:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|1301 PINE TEXARKANA, TX 75501
|09:54:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|09:54:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:04:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|CHEYENNE PL / BELT
|10:05:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:11:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:16:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|300 JEROME STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:36:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|4610 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|10:37:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|215 RICHILL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|10:39:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|2315 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:42:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|82 PR 32441 ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:46:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:48:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:52:50
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:06:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:06:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|LAUREL ST / 10TH
|11:17:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:24:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|1305 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:25:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|2002 W 11TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:27:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:32:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST PD
|7 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|11:36:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|1206 MARTHA STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:42:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|189 COUNTRY PARADISE CIRCLE TEXARKANA, TX 75501
|11:53:56
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|7308 CHAPARRAL STREET TEXARKANA, TX 75503
|12:00:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:00:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|720 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:08:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|4505 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75503
|12:13:37
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|710 JAMES BOWIE DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
|12:18:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|4420 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:22:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|2210 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:50:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUICIDE THREAT
|98 CR 1123 ROAD MAUD, TX 75567
|12:59:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:00:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|13:04:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|71 APPALOOSA CIRCLE TEXARKANA, AR 71854
|13:07:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3820 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|13:12:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|1310 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|13:24:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|217 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|13:55:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|824 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|13:58:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|4615 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:01:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501
|14:04:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2610 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:06:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4212 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:08:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|NOISE DISTURB
|211 CR 1105 ROAD MAUD, TX 75567
|14:16:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:22:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|6614 PALISADES DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:23:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRESPASS
|167 GEORGE THOMAS ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:30:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|VANDALISM A/O
|777 CR 3106 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|14:32:00
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|841 CR 4113 ROAD DE KALB, TX 75559
|14:49:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:50:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1401 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:58:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|4236 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:06:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|1720 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:14:29
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|2517 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:20:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:20:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|DIVISION AV / FERGUSON
|15:20:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|707 E SHORT 21ST STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:25:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4101 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|15:33:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|1613 S PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:35:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|415 E 34TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:40:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:50:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|MALL DR / PECAN
|15:59:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|116 WOOD STREET DE KALB, TX 75559
|16:03:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|2280 FM 2253 ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:10:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:16:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|4736 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
|16:28:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|203 NORTH STREET DE KALB, TX 75559
|16:31:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:31:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|5005 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|16:33:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N JARVIS PKWY / NEW BOSTON
|16:38:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2400 GRAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:46:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2201 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:47:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:48:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:50:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:52:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|S BISHOP RD / 7TH
|17:04:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|MOUNT OLIVE DR / SUGAR HILL
|17:09:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE J/O
|107 RONNY STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:13:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:15:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|3302 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:16:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:21:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|17:42:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|17:44:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N ROBISON RD / 7TH
|17:45:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|PARK
|ASH ST / 14TH
|17:46:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|2631 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:47:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:55:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|PARK
|E 3RD ST / WOOD
|17:57:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|DRUNK
|5301 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|18:11:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|1211 JACKSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:12:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|511 CR 4255 ROAD DE KALB, TX 75559
|18:24:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|4 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|18:37:00
|DEKALB POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|5748 HWY 82 W STREET DE KALB, TX 75559
|18:41:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3333 NICHOLS DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|18:45:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1713 MILAM STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:54:00
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA INJURY
|3070 HWY 82 W STREET NEW BOSTON, TX 75570
|18:56:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|700 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:01:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:05:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|19:58:06
|TA FIRE DEPARTMENT
|ELECTRICAL
|3311 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:59:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|611 OAK STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:05:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|4411 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:13:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:15:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:17:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|1301 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|20:23:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1010 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:35:27
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM FACILITY
|210 N KENWOOD ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:48:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:49:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|417 W 21ST STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:50:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1000 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:00:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:15:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:18:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|1012 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|21:20:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|202 S RED RIVER ROAD MAUD, TX 75567