Friday:

67 Landing- David Howe & The Howelers, 7:30PM

Redbone Magic Brewing- Alex & Liv

Fat Jacks- LadyChaz & The Tramps

La Fogata- Glenn Parker @7pm

1923 Banana Club- Travis Matthews & Company performing from 8pm-11pm

Hopkins Icehouse- Adam Solo Acoustic

Saturday:

Twisted Fork: Trivia

67 Landing- Loosey Ana, 7:30PM

Redbone Magic Brewing- Elvis

Fat Jacks- Jesse Jenkins

La Fogata- Marty Lansdell @7pm

Hopkins Icehouse- Brain Panic

1923 Banana Club- Stevie Ray & The Deacon