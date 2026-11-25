January 2, 1989 – November 18, 2026
Christina Harding (37) of Texarkana passed away on November 18, 2026. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
Courtesy of Four States Funeral Home.
Christina Harding (37) of Texarkana passed away on November 18, 2026. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
January 2, 1989 – November 18, 2026
Christina Harding (37) of Texarkana passed away on November 18, 2026. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
Courtesy of Four States Funeral Home.