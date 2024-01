Police and Fire Calls for Service 1/16/24

Sponsor

<table class=”tableizer-table”>

<thead><tr class=”tableizer-firstrow”><th>Time</th><th>Agency</th><th>Type</th><th>Disposition</th><th>Address</th></tr></thead><tbody>

<tr><td>00:07:22</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>2406 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>00:09:05</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>00:12:57</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2221 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>00:19:17</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>WELFARE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>111 COLUMBUS STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>00:21:19</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>00:22:22</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2324 TRINITY BL TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>00:41:35</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1018 WILLIS STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>00:46:31</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>HARASSMENT</td><td>K NO ACTION NECESSARY</td><td>2409 WOODLAND ROAD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>00:54:53</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>111 COLUMBUS STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>01:13:36</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>O REMOVED TO MEDICAL FACILITY</td><td>2305 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>01:32:47</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3404 W 7TH TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>01:59:26</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>THREAT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2116 PHILLIPS LANE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>02:13:26</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>02:14:02</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>K NO ACTION NECESSARY</td><td>501 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>02:16:54</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUICIDE THREAT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2404 SHORT BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>02:22:31</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>03:00:51</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>3629 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>03:07:59</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>03:14:19</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>03:18:36</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>2500 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>03:44:28</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>WELFARE</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>03:53:53</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>PERSON TRAPPED</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>03:57:33</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>CIVIL MATTER</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>04:10:10</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>K NO ACTION NECESSARY</td><td>2200 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>05:09:58</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>05:18:46</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>WOODLAND RD / 24TH</td></tr>

<tr><td>05:56:15</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>NOISE DISTURB</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>3801 SENATOR STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>06:03:50</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>D REPORT MADE</td><td>3221 BRIGHT STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>06:19:25</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>4302 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>06:37:20</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>4301 GALLERIA OAKS ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>06:41:04</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>MVA UNKNOWN</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>N MACEDONIA RD / 7 TH</td></tr>

<tr><td>06:47:12</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>214 E I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561</td></tr>

<tr><td>06:53:17</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1813 JIM WALTER DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>07:14:05</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>3115 W 15TH TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>07:39:57</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>102 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>07:44:39</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>5701 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>07:52:15</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>415 N LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>07:55:10</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3910 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>07:56:24</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>6910 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>08:06:53</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>N ROBISON RD / TUCKER</td></tr>

<tr><td>08:21:29</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>08:29:17</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>08:33:44</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>08:48:05</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>GAS LEAK</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>SUMMERHILL RD / MOORES</td></tr>

<tr><td>08:57:12</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>PERSON TRAPPED</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1010 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>08:57:32</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>F CITATION ISSUED</td><td>2703 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>08:59:12</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>3003 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:03:03</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:04:31</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>HILLVIEW ST / KENWOOD</td></tr>

<tr><td>09:05:27</td><td> </td><td>ASSIST PD</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>E 9TH ST / OATS</td></tr>

<tr><td>09:13:12</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>E 9TH ST / OATS</td></tr>

<tr><td>09:25:45</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>3415 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>09:27:16</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1327 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>09:28:40</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>KENNEDY LN / COWHORN CREEK</td></tr>

<tr><td>09:29:08</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:37:28</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>420 REALTOR AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>09:42:29</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>4603 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:50:37</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>F CITATION ISSUED</td><td>PARISH ST / SUMMERHILL</td></tr>

<tr><td>09:52:34</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:53:17</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>09:54:30</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>BURGLARY A/O</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:01:15</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>ARKANSAS ST / PRESTON</td></tr>

<tr><td>10:03:39</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>VEHICLE ABAND</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>6403 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:10:23</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>BURGLARY A/O</td><td>D REPORT MADE</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:14:18</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:16:57</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>700 SOWELL LANE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:31:26</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>DISTURBANCE A/O</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>308 KEY WEST ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:36:04</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>E 49TH ST / LAUREL</td></tr>

<tr><td>10:40:02</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>WARRANT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>10:44:05</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>10:52:20</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>GIBSON LN / RICHMOND</td></tr>

<tr><td>10:53:23</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>TENNESSEE RD / DIVISION</td></tr>

<tr><td>10:57:19</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>VAGRANT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>410 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>11:01:47</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>11:04:56</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>D REPORT MADE</td><td>3612 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>11:06:41</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>D REPORT MADE</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>11:10:58</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY</td><td>3005 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>11:12:28</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>A ARREST MADE</td><td>SUMMERHILL RD / RICHMOND</td></tr>

<tr><td>11:45:42</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>NOISE DISTURB</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>210 WILDWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>11:48:35</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>WELFARE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>723 LOGAN STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>11:49:44</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:04:57</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4505 S KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:06:31</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>DISTURBANCE I/P</td><td>D REPORT MADE</td><td>4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:10:29</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:14:08</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>D REPORT MADE</td><td>1029 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>12:19:21</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>THEFT A/O</td><td>D REPORT MADE</td><td>2116 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:26:58</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3301 ANTHONY DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>12:31:59</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>4000 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>12:47:18</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>HANG UP</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>3356 E FM 2149 ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:49:58</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>12:53:51</td><td> </td><td>ALARM</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>111 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>12:58:39</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SHOPLIFT</td><td>D REPORT MADE</td><td>4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>13:00:30</td><td>WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4603 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>13:01:54</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>HARASSMENT</td><td>D REPORT MADE</td><td>1131 BOWIE ST</td></tr>

<tr><td>13:10:04</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>209 WESTWOOD CIRCLE NEW BOSTON, TX 75570</td></tr>

<tr><td>13:17:00</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>304 E HOSKINS STREET NEW BOSTON, TX 75570</td></tr>

<tr><td>13:22:47</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>304 FALVEY AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>13:26:52</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>WARRANT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>5602 HILLCREST DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>13:27:40</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>THEFT A/O</td><td>D REPORT MADE</td><td>3745 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>13:29:01</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>THREAT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1701 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>13:30:50</td><td>TA FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM RESIDENCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1721 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>13:37:53</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4000 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>13:45:37</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>D REPORT MADE</td><td>5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>13:45:48</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2301 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>13:51:52</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>RECKLESS</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>E 35TH ST / WOODLAND</td></tr>

<tr><td>13:57:50</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:05:49</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>DOA</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>6451 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:07:06</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRESPASS</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>14:10:50</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>G CIVIL MATTER</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:16:02</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3301 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>14:18:09</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4520 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:29:02</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>D REPORT MADE</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:38:54</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2102 S ANN STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:41:27</td><td>TA FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2801 NASH-THOMPSON LANE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>14:43:25</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>14:52:01</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE</td><td>1023 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>14:56:09</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>FIRE RESIDENCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>103 CITATION STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:00:55</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:01:53</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PARK</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2515 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75599</td></tr>

<tr><td>15:03:42</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>15:08:43</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:11:40</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>15:20:45</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ANIMAL</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:22:49</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4301 GALLERIA OAKS ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>15:32:28</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>SPRUCE ST / RICHMOND</td></tr>

<tr><td>15:34:43</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>15:36:01</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>DISTURBANCE J/O</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>5210 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>15:41:05</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>NOISE DISTURB</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>412 LAMAR STREET MAUD, TX 75567</td></tr>

<tr><td>15:42:27</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRESPASS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>300 OLIVE STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>15:43:37</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1504 PEACH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:44:36</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>WOL/ EAT</td></tr>

<tr><td>15:48:38</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>6451 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:49:13</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2210 W 15TH TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>15:51:37</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>OATS ST / PRESTON</td></tr>

<tr><td>16:03:46</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>DISTURBANCE I/P</td><td>G CIVIL MATTER</td><td>6006 RUSTON ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>16:20:35</td><td>SIMMS VFD</td><td>FIRE RESIDENCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2097 CR 4102 ROAD NEW BOSTON, TX 75570</td></tr>

<tr><td>16:23:14</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>DISTURBANCE I/P</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>1818 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>16:29:51</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>WARRANT</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>1625 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:32:17</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>ALARM</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>158 HICKORY BRIDGE ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:33:15</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:39:29</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>16:44:46</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>3323 WACO STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:45:00</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1506 PEACH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:48:00</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ANIMAL</td><td>M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY</td><td>306 BROOKWOOD DRIVE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>16:48:05</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ANIMAL</td><td>N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY</td><td>1411 DELAWARE STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>16:51:16</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>ST MICHAEL DR / STATE LINE</td></tr>

<tr><td>16:58:29</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>329 E 51ST TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>17:05:26</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ANIMAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 SIERRA MADRE LANE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>17:08:45</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>5135 SUMMER CROSSING STREET TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>17:24:48</td><td>TA FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>310 E 49TH STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>17:29:34</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PAPER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>17:36:12</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>2717 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>17:36:35</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>17:37:17</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>DOA</td><td>D REPORT MADE</td><td>2302 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>17:40:46</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2210 W 15TH TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>17:42:11</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>17:46:53</td><td>TA FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE RESIDENCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>902 E 15TH STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>18:09:16</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3515 ARISTA BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>18:14:28</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>18:14:39</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1918 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>18:19:25</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>MISSING PERSON</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>605 ROBBINS STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>18:20:02</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>W 24TH ST / STATE LINE</td></tr>

<tr><td>18:21:35</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>18:24:50</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>A ARREST MADE</td><td>3701 EVERGREEN DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>18:32:29</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>THREAT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>3319 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>18:37:34</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501</td></tr>

<tr><td>18:45:58</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA UNKNOWN</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>S I49 HWY / GENOA</td></tr>

<tr><td>18:52:14</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4125 MAGNOLIA STREET TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>19:02:58</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>HARASSMENT</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>149 CR 3201 ROAD DE KALB, TX 75559</td></tr>

<tr><td>19:07:48</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>R UNABLE TO LOCATE INCIDENT</td><td>S STATE LINE AVE / LOOP 245</td></tr>

<tr><td>19:11:08</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>7001 LIVE OAK DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>19:15:50</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>19:25:00</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>HANG UP</td><td>K NO ACTION NECESSARY</td><td>3614 GOODWIN ROAD HOOKS, TX 75561</td></tr>

<tr><td>19:35:13</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2210 W 15TH TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>19:41:33</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>WELFARE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>E 24TH ST / STATE LINE</td></tr>

<tr><td>19:51:29</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>DISTURBANCE I/P</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>4929 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>19:52:02</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>O REMOVED TO MEDICAL FACILITY</td><td>1410 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>20:07:03</td><td>TA FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>5100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>20:28:20</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>RECKLESS</td><td>F CITATION ISSUED</td><td>3015 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>20:31:12</td><td> </td><td>RECKLESS</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>2000 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>20:42:39</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>4308 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>20:49:03</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PAPER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1000 PINE STREET BCSO TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>20:49:40</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>112 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>20:54:49</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>203 PRINCE STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>20:56:16</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>ALARM</td><td>H FALSE ALARM</td><td>2506 W 18TH STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>20:59:04</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>21:04:45</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>2304 CEDAR HILL ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>21:06:12</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>10010 S HWY 59 S HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>21:06:40</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>RECKLESS</td><td>T WARNING ISSUED</td><td>4246 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>21:07:29</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>2409 WOODLAND ROAD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>21:40:13</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>MVA NON INJURY</td><td>D REPORT MADE</td><td>5310 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>21:48:42</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>21:53:03</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1821 PEARL STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>21:55:15</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>ASSIST AMBULANCE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1504 PLUM STREET TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>21:57:12</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>K NO ACTION NECESSARY</td><td>2500 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>22:28:58</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE ALARM COMMERCIAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>5704 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>22:39:30</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>NOISE DISTURB</td><td>T WARNING ISSUED</td><td>5911 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>22:47:51</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>PUBLIC SERVICE</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>22:54:19</td><td>BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE</td><td>TRAFFIC HAZARD</td><td>S UNABLE TO LOCATE SUSPECT</td><td>8500 W HWY 67 W HIGHWAY SIMMS, TX 75574</td></tr>

<tr><td>23:03:18</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>2700 WOODLAND DRIVE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>23:07:50</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>SUSPICIOUS</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>621 ORLEANS STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>23:11:50</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>OTHER</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>1205 E 18TH STREET TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>23:15:41</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>THEFT A/O</td><td>D REPORT MADE</td><td>4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854</td></tr>

<tr><td>23:34:09</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>SHOOTING</td><td>X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL</td><td>1000 PINE TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>23:34:46</td><td>TT FIRE DEPARTMENT</td><td>FIRE FACILITY</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>5704 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503</td></tr>

<tr><td>23:40:56</td><td>TT POLICE DEPARTMENT</td><td>CIVIL MATTER</td><td>G CIVIL MATTER</td><td>402 OAK TEXARKANA, TX 75501</td></tr>

<tr><td>23:46:48</td><td>TA POLICE DEPARTMENT</td><td>ANIMAL</td><td>B ASSISTANCE RENDERED</td><td>DIVISION AV / PRINCE</td></tr>

</tbody></table>