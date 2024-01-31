Police and Fire Calls 1/30/24

Sponsor
|Time
|Agency
|Type
|Disposition
|Address
|00:00:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|5101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|00:07:14
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|7386 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
|00:09:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DWI
|A ARREST MADE
|1015 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
|00:18:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|GRAND AVE / 9TH
|00:19:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:33:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|K NO ACTION NECESSARY
|5500 N PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:05:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:06:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3621 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:19:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|01:26:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|E 3RD ST / PECAN
|01:34:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2505 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|01:52:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|02:12:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3406 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
|02:50:07
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|03:31:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|W 13TH ST / WOOD
|04:10:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|720 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:34:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|K NO ACTION NECESSARY
|6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:59:39
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|05:06:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|05:33:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|104 ROSEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|05:37:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|05:48:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|D REPORT MADE
|2729 NEW BOSTON ROAD 104 TEXARKANA, TX 75501
|05:57:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|06:27:06
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1705 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|06:45:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|300 E 20TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:01:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY
|3007 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
|07:05:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|DUDLEY ST / EAST
|07:13:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|210 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:25:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|07:38:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|07:42:18
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|183 W I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
|07:46:25
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1024 S BOWIE STREET NEW BOSTON, TX 75570
|07:51:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:59:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|B ASSISTANCE RENDERED
|2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:02:30
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|437 W MIDWAY STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:08:09
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|410 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|08:17:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|N JARVIS PKWY / STATE LINE
|08:17:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:19:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|3737 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|08:20:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|1414 COMMUNITY TEXARKANA, AR 71854
|08:24:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1707 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:29:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1918 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:32:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|2018 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:34:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:37:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|08:51:23
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|281 CR 2105 ROAD HOOKS, TX 75561
|09:06:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|09:06:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|2623 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
|09:16:40
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|909 GUAM STREET WAKE VILLAGE, TX 75501
|09:23:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|2210 W 15TH TEXARKANA, TX 75501
|09:25:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3810 BAMBOO LANE TEXARKANA, TX 75503
|09:33:39
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2673 PRESLEY ROAD TEXARKANA, TX 75501
|09:40:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|F CITATION ISSUED
|2600 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
|09:53:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|6004 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|09:57:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|2106 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:14:40
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|TENNESSEE RD / RONDO
|10:17:35
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|5001 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|10:24:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:24:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|1825 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:25:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:32:30
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|10:34:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST PD
|B ASSISTANCE RENDERED
|8238 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|10:36:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:01:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|11:04:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|B ASSISTANCE RENDERED
|4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|11:07:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|2705 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|11:09:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|500 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:09:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|3919 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:11:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2110 HOSSTON ST
|11:14:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|230 DEERFIELD LANE NEW BOSTON, TX 75570
|11:15:11
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|1361 CR 1234 ROAD MAUD, TX 75567
|11:20:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:26:01
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|2006 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
|11:28:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:36:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|11:42:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|11:44:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|K NO ACTION NECESSARY
|4902 GLENLEA STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:52:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|223 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|11:52:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ASSIST PD
|A ARREST MADE
|133 MYRTLE DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
|11:57:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|1919 PARKER AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:59:43
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|12:02:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|D REPORT MADE
|3737 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:08:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|2811 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:10:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|STABBING
|E REPORT MADE WITH ARREST
|2103 PINSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:13:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|A ARREST MADE
|4415 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|12:15:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:17:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:20:41
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|6006 PLEASANT LANE TEXARKANA, TX 75503
|12:26:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE
|900 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:30:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2630 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|12:34:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:37:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|12:40:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:47:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|B ASSISTANCE RENDERED
|711 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:49:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:02:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|315 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:12:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1220 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:35:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1925 EDDINGS AV TEXARKANA, TX 75501
|13:37:48
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:39:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|D REPORT MADE
|1617 ATLANTA STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:51:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|3910 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:53:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2302 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:57:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:59:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|B ASSISTANCE RENDERED
|2902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:04:01
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:05:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:07:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|473 S MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:08:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|B ASSISTANCE RENDERED
|6233 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
|14:15:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:17:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|2802 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:22:09
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|3710 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|14:22:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:23:42
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:27:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|3710 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|14:27:39
|TT POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|D REPORT MADE
|4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|14:28:20
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:32:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:32:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:34:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|1614 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:40:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|BURGLARY A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:40:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|312 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:49:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
|14:50:02
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|301 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|14:50:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:06:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|15:17:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3504 PINEKNOLL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:23:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|D REPORT MADE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|15:23:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|4920 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:23:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|G CIVIL MATTER
|1410 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:27:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:43:41
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|4015 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
|15:44:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|D REPORT MADE
|1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
|15:45:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|2806 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:54:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|15:58:10
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY
|3542 FM 990 ROAD DE KALB, TX 75559
|16:05:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
|16:08:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2806 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:13:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|D REPORT MADE
|5115 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:15:20
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1402 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:15:55
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:16:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|16:16:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|D REPORT MADE
|4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:20:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|T WARNING ISSUED
|3006 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|16:21:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:26:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|16:26:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|204 KIRBY STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:35:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE J/O
|D REPORT MADE
|14 LITTON CIRCLE MAUD, TX 75567
|16:39:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:43:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:46:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY
|2503 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:52:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:56:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|D REPORT MADE
|507 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:03:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:05:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|3103 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
|17:05:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|2304 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:08:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|SUGAR HILL RD / STATE LINE
|17:16:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|S STATE LINE AVE / LOOP 245
|17:18:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|4810 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|17:21:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM I/P
|D REPORT MADE
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|17:24:19
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|K NO ACTION NECESSARY
|2257 TRI-STATE ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:24:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3005 POST STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:27:23
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|17:28:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4009 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
|17:47:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|17:53:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|800 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:59:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|18:33:03
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1213 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:34:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3105 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:44:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|D REPORT MADE
|1008 CITIZENS TR TEXARKANA, TX 75501
|18:47:29
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE RESIDENCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|333 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:55:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|18:57:12
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|D REPORT MADE
|3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|19:03:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|19:16:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|6002 GREENBRIAR FOREST CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|19:35:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|B ASSISTANCE RENDERED
|4012 PECOS AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|19:37:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|K NO ACTION NECESSARY
|7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:24:15
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|B ASSISTANCE RENDERED
|701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|20:25:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|2011 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:27:24
|HARASSMENT
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
|20:42:02
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|3107 ANTHONY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:42:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|JUVENILE FOUND
|B ASSISTANCE RENDERED
|3005 POST STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:47:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|3601 N STATE LINE AVENUE 10 TEXARKANA, TX 75501
|20:47:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|B ASSISTANCE RENDERED
|512 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:49:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1002 LOCUST TEXARKANA, AR 71854
|20:51:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|VEHICLE ABAND
|B ASSISTANCE RENDERED
|2902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|20:58:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|2508 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:02:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|3308 MOORE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:20:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|4545 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|21:23:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|D REPORT MADE
|4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:26:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:27:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|21:30:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|G CIVIL MATTER
|4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:39:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|2305 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|21:39:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|6825 SUGARHILL FARMS ROAD TEXARKANA, AR 71854
|21:40:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|3821 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:45:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|21:53:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|909 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|22:14:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|D REPORT MADE
|1609 W 17TH ST
|22:14:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|409 TAYLOR STREET MAUD, TX 75567
|22:17:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:22:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E REPORT MADE WITH ARREST
|1012 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
|22:24:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|22:34:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|516 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:39:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|610 PECAN STREET MAUD, TX 75567
|22:41:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|1305 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:44:41
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE COMMERCIAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:04:56
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|621 ORLEANS STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:06:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|B ASSISTANCE RENDERED
|339 CR 2001 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|23:08:00
|ASSIST PD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1700 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|23:11:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|F CITATION ISSUED
|2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:13:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|E REPORT MADE WITH ARREST
|2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:25:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|3700 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:30:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|F CITATION ISSUED
|2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|23:35:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|CHECK PROPERTY
|B ASSISTANCE RENDERED
|4804 DANIELS CHAPEL ROAD NEW BOSTON, TX 75570
|23:39:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:43:33
|ASSIST PD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|S LAKE DR / PHENIE
|23:49:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|23:50:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|T WARNING ISSUED
|NEW BOSTON RD / SOWELL
|23:57:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|D REPORT MADE
|411 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|23:59:41
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|329 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567