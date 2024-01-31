Police and Fire Calls 1/30/24

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Field Walsh
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Time Agency Type Disposition Address
00:00:53 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY B ASSISTANCE RENDERED 5101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
00:07:14 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY D REPORT MADE 7386 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
00:09:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DWI A ARREST MADE 1015 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75501
00:18:49 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED GRAND AVE / 9TH
00:19:16 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
00:33:24 TT POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY K NO ACTION NECESSARY 5500 N PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:05:02 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 1 SPRING LAKE PARK ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:06:09 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3621 GARLAND AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:19:06 TT POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 3209 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
01:26:34 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL E 3RD ST / PECAN
01:34:22 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 2505 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
01:52:50 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
02:12:11 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3406 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
02:50:07 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
03:31:03 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED W 13TH ST / WOOD
04:10:17 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 720 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
04:34:26 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS K NO ACTION NECESSARY 6 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
04:59:39 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
05:06:39 TT POLICE DEPARTMENT PAPER B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
05:33:26 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 104 ROSEY STREET TEXARKANA, TX 75501
05:37:33 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED 3520 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
05:48:17 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O D REPORT MADE 2729 NEW BOSTON ROAD 104 TEXARKANA, TX 75501
05:57:19 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
06:27:06 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1705 W 14TH STREET TEXARKANA, TX 75501
06:45:38 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 300 E 20TH STREET TEXARKANA, AR 71854
07:01:46 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY 3007 MASON STREET TEXARKANA, TX 75501
07:05:36 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL DUDLEY ST / EAST
07:13:32 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 210 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:25:49 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:38:38 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
07:42:18 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED 183 W I30 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
07:46:25 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1024 S BOWIE STREET NEW BOSTON, TX 75570
07:51:39 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 1205 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
07:59:49 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND B ASSISTANCE RENDERED 2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:02:30 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER B ASSISTANCE RENDERED 437 W MIDWAY STREET TEXARKANA, TX 75501
08:08:09 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 410 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
08:17:03 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL N JARVIS PKWY / STATE LINE
08:17:53 TA POLICE DEPARTMENT ESCORT K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:19:50 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED 3737 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
08:20:02 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 1414 COMMUNITY TEXARKANA, AR 71854
08:24:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1707 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:29:03 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1918 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:32:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 2018 W 10TH STREET TEXARKANA, TX 75501
08:34:57 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:37:23 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
08:51:23 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 281 CR 2105 ROAD HOOKS, TX 75561
09:06:23 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
09:06:31 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 2623 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
09:16:40 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 909 GUAM STREET WAKE VILLAGE, TX 75501
09:23:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 2210 W 15TH TEXARKANA, TX 75501
09:25:41 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3810 BAMBOO LANE TEXARKANA, TX 75503
09:33:39 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2673 PRESLEY ROAD TEXARKANA, TX 75501
09:40:54 TT POLICE DEPARTMENT PARK F CITATION ISSUED 2600 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75503
09:53:14 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 6004 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
09:57:00 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 2106 W 17TH STREET TEXARKANA, TX 75501
10:14:40 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED TENNESSEE RD / RONDO
10:17:35 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 5001 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
10:24:06 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:24:11 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 1825 W 15TH STREET TEXARKANA, TX 75501
10:25:13 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:32:30 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
10:34:13 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST PD B ASSISTANCE RENDERED 8238 TENNESSEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
10:36:02 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3204 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
11:01:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
11:04:43 TT POLICE DEPARTMENT ABUSE B ASSISTANCE RENDERED 4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
11:07:33 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 2705 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
11:09:28 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 500 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:09:44 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 3919 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:11:08 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2110 HOSSTON ST
11:14:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 230 DEERFIELD LANE NEW BOSTON, TX 75570
11:15:11 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 1361 CR 1234 ROAD MAUD, TX 75567
11:20:44 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:26:01 TT FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE B ASSISTANCE RENDERED 2006 POPLAR STREET TEXARKANA, TX 75501
11:28:30 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:36:28 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
11:42:51 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
11:44:07 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE K NO ACTION NECESSARY 4902 GLENLEA STREET TEXARKANA, AR 71854
11:52:13 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 223 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
11:52:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ASSIST PD A ARREST MADE 133 MYRTLE DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
11:57:21 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 1919 PARKER AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:59:43 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
12:02:50 TT POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN D REPORT MADE 3737 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:08:06 TT POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 2811 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:10:22 TA POLICE DEPARTMENT STABBING E REPORT MADE WITH ARREST 2103 PINSON STREET TEXARKANA, AR 71854
12:13:17 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY A ARREST MADE 4415 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
12:15:01 TT POLICE DEPARTMENT OTHER J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:17:01 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:20:41 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 6006 PLEASANT LANE TEXARKANA, TX 75503
12:26:17 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O J FOLLOW UP/SUPPLEMENTAL REPORT MADE 900 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
12:30:31 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2630 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
12:34:19 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:37:56 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
12:40:47 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:47:32 TA POLICE DEPARTMENT VAGRANT B ASSISTANCE RENDERED 711 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
12:49:18 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:02:45 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 315 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:12:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1220 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
13:35:52 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 1925 EDDINGS AV TEXARKANA, TX 75501
13:37:48 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:39:42 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O D REPORT MADE 1617 ATLANTA STREET TEXARKANA, TX 75501
13:51:50 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O B ASSISTANCE RENDERED 3910 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
13:53:38 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2302 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75501
13:57:39 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:59:25 TT POLICE DEPARTMENT PARK B ASSISTANCE RENDERED 2902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:04:01 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:05:38 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:07:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM B ASSISTANCE RENDERED 473 S MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:08:32 TT POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT B ASSISTANCE RENDERED 6233 SUMMERHILL PLACE TEXARKANA, TX 75503
14:15:08 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY B ASSISTANCE RENDERED 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:17:34 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 2802 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:22:09 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 3710 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
14:22:46 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 4545 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:23:42 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:27:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 3710 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
14:27:39 TT POLICE DEPARTMENT ABUSE D REPORT MADE 4100 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
14:28:20 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:32:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:32:34 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:34:35 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 1614 W 16TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:40:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE BURGLARY A/O B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:40:43 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 312 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
14:49:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 2605 KENNEDY LANE TEXARKANA, TX 75503
14:50:02 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 301 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
14:50:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:06:43 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
15:17:59 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3504 PINEKNOLL ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:23:25 TT POLICE DEPARTMENT OTHER D REPORT MADE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
15:23:47 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 4920 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
15:23:59 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P G CIVIL MATTER 1410 HANCOCK STREET TEXARKANA, AR 71854
15:27:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:43:41 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 4015 PASLEY LANE TEXARKANA, AR 71854
15:44:11 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P D REPORT MADE 1601 ALLEN LANE TEXARKANA, TX 75501
15:45:58 TT POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 2806 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:54:16 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2400 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
15:58:10 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY 3542 FM 990 ROAD DE KALB, TX 75559
16:05:47 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
16:08:45 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2806 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:13:09 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P D REPORT MADE 5115 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:15:20 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1402 LOCUST STREET TEXARKANA, AR 71854
16:15:55 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:16:17 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
16:16:33 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O D REPORT MADE 4717 AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:20:34 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB T WARNING ISSUED 3006 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
16:21:34 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:26:03 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P B ASSISTANCE RENDERED 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
16:26:56 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 204 KIRBY STREET TEXARKANA, AR 71854
16:35:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE J/O D REPORT MADE 14 LITTON CIRCLE MAUD, TX 75567
16:39:31 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:43:55 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2729 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:46:43 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS M REFERRED TO NON-POLICE AGENCY 2503 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:52:23 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:56:33 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O D REPORT MADE 507 MELTON STREET TEXARKANA, TX 75501
17:03:22 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:05:47 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 3103 PINE STREET TEXARKANA, TX 75503
17:05:58 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 2304 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
17:08:06 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD S UNABLE TO LOCATE SUSPECT SUGAR HILL RD / STATE LINE
17:16:05 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT S STATE LINE AVE / LOOP 245
17:18:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 4810 LIONEL AVENUE TEXARKANA, TX 75503
17:21:55 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM I/P D REPORT MADE 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
17:24:19 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM K NO ACTION NECESSARY 2257 TRI-STATE ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:24:33 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3005 POST STREET TEXARKANA, TX 75501
17:27:23 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
17:28:36 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4009 MOORES LANE TEXARKANA, TX 75503
17:47:36 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
17:53:08 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 800 ELM STREET TEXARKANA, TX 75501
17:59:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
18:33:03 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1213 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:34:10 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3105 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
18:44:29 TT POLICE DEPARTMENT ABUSE D REPORT MADE 1008 CITIZENS TR TEXARKANA, TX 75501
18:47:29 TT FIRE DEPARTMENT FIRE RESIDENCE B ASSISTANCE RENDERED 333 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:55:30 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
18:57:12 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY D REPORT MADE 3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
19:03:21 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
19:16:02 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 6002 GREENBRIAR FOREST CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
19:35:21 TT POLICE DEPARTMENT THREAT B ASSISTANCE RENDERED 4012 PECOS AVENUE TEXARKANA, TX 75503
19:37:32 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS K NO ACTION NECESSARY 7401 SCOTT WRIGHT ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:24:15 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP B ASSISTANCE RENDERED 701 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
20:25:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 2011 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
20:27:24   HARASSMENT X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1400 E 35TH TEXARKANA, AR 71854
20:42:02 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O B ASSISTANCE RENDERED 3107 ANTHONY DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:42:14 TT POLICE DEPARTMENT JUVENILE FOUND B ASSISTANCE RENDERED 3005 POST STREET TEXARKANA, TX 75501
20:47:31 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 3601 N STATE LINE AVENUE 10 TEXARKANA, TX 75501
20:47:54 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB B ASSISTANCE RENDERED 512 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
20:49:13 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1002 LOCUST TEXARKANA, AR 71854
20:51:53 TT POLICE DEPARTMENT VEHICLE ABAND B ASSISTANCE RENDERED 2902 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
20:58:39 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 2508 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:02:23 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 3308 MOORE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:20:43 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 4545 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
21:23:24 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O D REPORT MADE 4110 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:26:24 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 4020 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:27:12 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
21:30:21 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER G CIVIL MATTER 4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:39:26 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 2305 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
21:39:37 TA POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 6825 SUGARHILL FARMS ROAD TEXARKANA, AR 71854
21:40:07 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 3821 E 19TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:45:09 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
21:53:20 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 909 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
22:14:19 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O D REPORT MADE 1609 W 17TH ST
22:14:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 409 TAYLOR STREET MAUD, TX 75567
22:17:56 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3300 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
22:22:19 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E REPORT MADE WITH ARREST 1012 DRAUGHN AV TEXARKANA, AR 71854
22:24:23 TT POLICE DEPARTMENT ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
22:34:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 516 BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
22:39:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 610 PECAN STREET MAUD, TX 75567
22:41:04 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 1305 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
22:44:41 TT FIRE DEPARTMENT FIRE COMMERCIAL B ASSISTANCE RENDERED 1023 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:04:56 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 621 ORLEANS STREET TEXARKANA, AR 71854
23:06:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP B ASSISTANCE RENDERED 339 CR 2001 ROAD NEW BOSTON, TX 75570
23:08:00   ASSIST PD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1700 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
23:11:04 TT POLICE DEPARTMENT PARK F CITATION ISSUED 2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:13:45 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P E REPORT MADE WITH ARREST 2110 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
23:25:08 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED 3700 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:30:20 TT POLICE DEPARTMENT PARK F CITATION ISSUED 2600 SAINT MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
23:35:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE CHECK PROPERTY B ASSISTANCE RENDERED 4804 DANIELS CHAPEL ROAD NEW BOSTON, TX 75570
23:39:26 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
23:43:33   ASSIST PD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL S LAKE DR / PHENIE
23:49:30 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 2100 W 12TH STREET TEXARKANA, TX 75501
23:50:48 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS T WARNING ISSUED NEW BOSTON RD / SOWELL
23:57:05 TA POLICE DEPARTMENT THEFT J/O D REPORT MADE 411 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
23:59:41 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 329 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
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