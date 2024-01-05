Police and Fire Calls 1/5/24

Sponsor
|Time
|Agency
|Type
|Disposition
|Address
|00:15:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|65 CR 1004 ROAD MAUD, TX 75567
|00:19:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|A ARREST MADE
|3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|00:26:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:28:18
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|114 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:30:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|B ASSISTANCE RENDERED
|609 E 36TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|00:34:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:01:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|O REMOVED TO MEDICAL FACILITY
|2300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|01:16:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|01:26:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|2002 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
|02:19:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|3900 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|02:58:16
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|03:04:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|3613 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|03:05:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|B ASSISTANCE RENDERED
|1501 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:10:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
|03:16:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|E MLK BLVD / BEECH
|03:31:03
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:31:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|CHECK PROPERTY
|B ASSISTANCE RENDERED
|905 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:35:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:35:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|3761 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|03:39:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|03:53:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRESPASS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|04:04:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|3003 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|04:25:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3103 CRESTRIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|04:26:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|306 E 38TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:38:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|F CITATION ISSUED
|N KINGS HWY / SAINT MICHAEL
|05:02:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
|05:08:46
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|05:12:05
|TA FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|O REMOVED TO MEDICAL FACILITY
|4302 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|05:18:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E REPORT MADE WITH ARREST
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:24:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY J/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:32:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|05:50:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:52:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|D REPORT MADE
|SUMMERHILL RD / NEW BOSTON
|06:50:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|DRUNK
|K NO ACTION NECESSARY
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|07:08:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|07:24:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:33:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|07:38:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|106 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
|07:45:52
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1010 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|07:50:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2904 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|07:53:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|07:53:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|B ASSISTANCE RENDERED
|4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
|07:56:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|F CITATION ISSUED
|1002 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|07:56:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|3505 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
|08:13:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|720 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:13:11
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|S MACEDONIA RD / W MACEDONIA
|08:13:14
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|RICHMOND RD / MALL
|08:15:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|K NO ACTION NECESSARY
|105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:18:56
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|4211 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|08:21:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ESCORT
|A ARREST MADE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|08:24:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|A ARREST MADE
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|08:25:44
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|512 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
|08:27:38
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:37:18
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE ALARM COMMERCIAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|7101 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|08:42:14
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|2702 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:48:26
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|2315 RICHMOND ROAD 1 TEXARKANA, TX 75501
|08:55:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|K NO ACTION NECESSARY
|201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|08:57:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|E REPORT MADE WITH ARREST
|2800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:07:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|D REPORT MADE
|2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|09:09:37
|TA POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM A/O
|D REPORT MADE
|4437 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:45:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|09:53:50
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|10:02:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|1403 FANNIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:06:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|2310 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:07:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|3899 HWY 98 STREET NEW BOSTON, TX 75570
|10:13:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:20:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1401 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:22:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|2102 BELL STREET TEXARKANA, TX 75501
|10:23:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 W 29TH STREET TEXARKANA, TX 75503
|10:30:51
|TA POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|6017 SANDERSON LANE TEXARKANA, AR 71854
|10:44:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|10:46:07
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1185 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
|10:49:51
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|201 KRAMER TEXARKANA TX
|11:06:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|4204 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
|11:08:32
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|A ARREST MADE
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|11:21:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|106 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
|11:26:44
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|4103 KRAMER LANE TEXARKANA, TX 75501
|11:29:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY
|1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
|11:38:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
|11:47:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|11:54:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|215 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:05:06
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|2124 W 10TH ST
|12:07:05
|LIBERTY EYLAU VFD
|MVA INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|5996 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:09:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|2107 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:11:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|SUMMERHILL RD / COLLEGE
|12:11:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|ESCORT
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:25:57
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|12:30:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:36:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|523 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
|12:39:11
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FORGERY/FRAUD
|D REPORT MADE
|162 BROUSSARD LANE TEXARKANA, TX 75501
|12:45:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ABUSE
|B ASSISTANCE RENDERED
|945 SHERWOOD FOREST DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|12:50:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:54:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:59:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|D REPORT MADE
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|13:04:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|B ASSISTANCE RENDERED
|605 ROBBINS STREET TEXARKANA, TX 75501
|13:16:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|W 7TH ST / LELIA
|13:26:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|W 7TH ST / OLIVE
|13:27:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|W 7TH ST / LELIA
|13:28:36
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ESCORT
|A ARREST MADE
|100 JAMES CARLOW DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
|13:28:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:28:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|701 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:38:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2623 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:49:33
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|13:51:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|13:52:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|A ARREST MADE
|107 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
|13:54:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|2310 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:05:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:06:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:13:00
|LIBERTY EYLAU VFD
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|206 ROCK SCHOOL ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:15:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY
|218 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|14:18:04
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|114 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
|14:22:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:24:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3201 SANDERSON LANE TEXARKANA, AR 71854
|14:26:13
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|14:27:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|2117 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:36:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|14:42:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|3001 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|14:49:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2211 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|14:49:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|OLD BLACKMAN FERRY RD / EAST
|14:51:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|1601 ALLEN LANE 114 TEXARKANA, TX 75501
|14:51:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|3101 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:54:22
|TT FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|3 PONDEROSA STREET TEXARKANA, TX 75503
|15:04:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|EAST ST / LEGION
|15:10:01
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ESCORT
|B ASSISTANCE RENDERED
|105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:10:31
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|G CIVIL MATTER
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|15:11:52
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:20:19
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:44:46
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|G CIVIL MATTER
|10 LACEY STREET HOOKS, TX 75561
|15:46:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|DWI
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|W 3RD ST / STATE LINE
|15:49:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|MISSING PERSON
|B ASSISTANCE RENDERED
|4202 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
|15:50:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|15:51:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:52:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|1402 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:52:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECOVER PROP
|B ASSISTANCE RENDERED
|201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|15:55:05
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|T WARNING ISSUED
|300 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
|15:55:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:07:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:08:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|1022 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:12:33
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1185 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
|16:12:59
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|16:17:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|K NO ACTION NECESSARY
|2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:20:02
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|D REPORT MADE
|3302 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:24:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|E REPORT MADE WITH ARREST
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|16:31:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOPLIFT
|E REPORT MADE WITH ARREST
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|16:35:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|16:45:16
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|206 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
|16:46:07
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:58:22
|TT POLICE DEPARTMENT
|STABBING
|D REPORT MADE
|924 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|17:01:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|HARASSMENT
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:02:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|3710 SKYLINE BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|17:10:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|1014 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:15:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|2409 WOODLAND ROAD TEXARKANA, AR 71854
|17:20:38
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE A/O
|B ASSISTANCE RENDERED
|1581 CR 4122 ROAD SIMMS, TX 75574
|17:22:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|WESTLAWN DR / KENWOOD
|17:35:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:35:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|213 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:36:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|5895 S HWY 259 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
|17:42:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|4102 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|17:55:30
|TA POLICE DEPARTMENT
|Z*PROPERTY CHECK
|B ASSISTANCE RENDERED
|4045 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
|17:59:49
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|D REPORT MADE
|2630 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|18:06:50
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|B ASSISTANCE RENDERED
|29 S I49 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|18:09:08
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|813 TERRY STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:11:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|402 OAK TEXARKANA, TX 75501
|18:22:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|18:28:35
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|508 ROBBINS ST
|18:37:43
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|B ASSISTANCE RENDERED
|4501 N STATE LINE AVENUE 107 TEXARKANA, TX 75503
|18:39:10
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|G CIVIL MATTER
|3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|18:50:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|711 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:53:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|K NO ACTION NECESSARY
|601 LELIA STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:00:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|DRUNK
|E REPORT MADE WITH ARREST
|300 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:00:24
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:00:31
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|O REMOVED TO MEDICAL FACILITY
|2013 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:01:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|3702 BANN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:07:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|4400 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|19:07:46
|TA POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|B ASSISTANCE RENDERED
|E 13TH ST / BOOKER
|19:16:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|102 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
|19:16:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|D REPORT MADE
|4600 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|19:28:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SHOTS FIRED
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1 JESSE HUGHES ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:28:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
|19:39:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|606 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|19:49:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|WARRANT
|A ARREST MADE
|2124 W 10TH ST
|19:50:08
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|3 CRAIG PLACE HOOKS, TX 75561
|19:51:29
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|407 DUNDEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
|19:52:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:07:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|R UNABLE TO LOCATE INCIDENT
|221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|20:09:13
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|1500 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|20:10:39
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|CORPS ROAD #1 RD / FM 2148 S
|20:14:40
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:26:08
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|6014 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|20:33:34
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ALARM
|H FALSE ALARM
|110 N MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
|20:37:35
|DEKALB VFD
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|1645 CR 3110 ROAD DE KALB, TX 75559
|20:39:10
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|B ASSISTANCE RENDERED
|4600 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|20:40:10
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|B ASSISTANCE RENDERED
|1212 TRINITY STREET TEXARKANA, TX 75503
|21:06:59
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|21:12:53
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|DISTURBANCE I/P
|B ASSISTANCE RENDERED
|168 RED OAK DRIVE MAUD, TX 75567
|21:28:36
|TA POLICE DEPARTMENT
|ANIMAL
|B ASSISTANCE RENDERED
|DUDLEY ST / CLEVELAND
|21:45:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|S UNABLE TO LOCATE SUSPECT
|3205 ALEXANDER AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:47:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|B ASSISTANCE RENDERED
|6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:07:41
|ASSIST PD
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|PRINCE ST / DUDLEY
|22:08:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|G CIVIL MATTER
|2001 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|22:13:09
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|B ASSISTANCE RENDERED
|2213 SELMA STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:15:57
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|B ASSISTANCE RENDERED
|405 WADE LANE TEXARKANA, TX 75501
|22:17:24
|HOOKS POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|B ASSISTANCE RENDERED
|101 JACKSON STREET HOOKS, TX 75561
|22:20:22
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|B ASSISTANCE RENDERED
|MARKHAM RD / FM 2148 S
|22:26:52
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|A ARREST MADE
|215 HORSESHOE LOOP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|22:27:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|H FALSE ALARM
|4210 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|22:28:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL
|802 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
|22:36:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY
|3635 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:02:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|D REPORT MADE
|2810 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|23:13:35
|SIMMS VFD
|FIRE BRUSH/GRASS
|B ASSISTANCE RENDERED
|3899 HWY 98 STREET NEW BOSTON, TX 75570
|23:58:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|C CALL CANCELLED BY RADIO
|6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854