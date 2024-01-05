Police and Fire Calls 1/5/24

By
Field Walsh
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Time Agency Type Disposition Address
00:15:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 65 CR 1004 ROAD MAUD, TX 75567
00:19:07 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS A ARREST MADE 3315 LEOPARD DRIVE TEXARKANA, TX 75501
00:26:02 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 915 E BROAD STREET TEXARKANA, AR 71854
00:28:18 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 114 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
00:30:39 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS B ASSISTANCE RENDERED 609 E 36TH STREET TEXARKANA, AR 71854
00:34:29 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:01:10 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE O REMOVED TO MEDICAL FACILITY 2300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
01:16:00 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
01:26:08 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 2002 LAUREL STREET TEXARKANA, AR 71854
02:19:00 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 3900 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
02:58:16 TT POLICE DEPARTMENT TRESPASS B ASSISTANCE RENDERED 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
03:04:17 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 3613 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
03:05:57 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY B ASSISTANCE RENDERED 1501 ASH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:10:34 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1100 DAN HASKINS WAY TEXARKANA, TX 75501
03:16:39 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED E MLK BLVD / BEECH
03:31:03 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:31:33 TA POLICE DEPARTMENT CHECK PROPERTY B ASSISTANCE RENDERED 905 E 9TH STREET TEXARKANA, AR 71854
03:35:16 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 911 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
03:35:35 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 3761 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
03:39:08 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
03:53:35 TA POLICE DEPARTMENT TRESPASS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 5106 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
04:04:38 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 3003 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
04:25:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3103 CRESTRIDGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
04:26:44 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 306 E 38TH STREET TEXARKANA, AR 71854
04:38:34 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY F CITATION ISSUED N KINGS HWY / SAINT MICHAEL
05:02:56 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 5001 N STATE LINE AVENUE D TEXARKANA, TX 75503
05:08:46 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4405 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
05:12:05 TA FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE O REMOVED TO MEDICAL FACILITY 4302 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
05:18:45 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E REPORT MADE WITH ARREST 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:24:09 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY J/O B ASSISTANCE RENDERED 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:32:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER B ASSISTANCE RENDERED 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
05:50:43 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:52:48 TT POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN D REPORT MADE SUMMERHILL RD / NEW BOSTON
06:50:36 TT POLICE DEPARTMENT DRUNK K NO ACTION NECESSARY 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
07:08:06 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4300 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
07:24:47 TA POLICE DEPARTMENT PAPER B ASSISTANCE RENDERED 2300 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
07:33:06 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
07:38:48 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 106 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
07:45:52 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 1010 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
07:50:19 TA POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2904 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
07:53:05 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
07:53:21 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT B ASSISTANCE RENDERED 4801 FOUR STATES FAIR PARKWAY TEXARKANA, AR 71854
07:56:00 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY F CITATION ISSUED 1002 E 37TH STREET TEXARKANA, AR 71854
07:56:15 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 3505 SUMMERHILL ROAD TEXARKANA, TX 75503
08:13:04 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 720 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:13:11 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED S MACEDONIA RD / W MACEDONIA
08:13:14 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT RICHMOND RD / MALL
08:15:29 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT K NO ACTION NECESSARY 105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
08:18:56 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 4211 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75501
08:21:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ESCORT A ARREST MADE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
08:24:31 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P A ARREST MADE 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
08:25:44 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 512 WATERMAN STREET TEXARKANA, TX 75501
08:27:38 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:37:18 TT FIRE DEPARTMENT FIRE ALARM COMMERCIAL B ASSISTANCE RENDERED 7101 UNIVERSITY AVENUE TEXARKANA, TX 75503
08:42:14 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 2702 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:48:26 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 2315 RICHMOND ROAD 1 TEXARKANA, TX 75501
08:55:32 TA POLICE DEPARTMENT OTHER K NO ACTION NECESSARY 201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, AR 71854
08:57:34 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS E REPORT MADE WITH ARREST 2800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:07:17 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O D REPORT MADE 2723 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
09:09:37 TA POLICE DEPARTMENT VANDALISM A/O D REPORT MADE 4437 JEFFERSON AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:45:22 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
09:53:50 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
10:02:09 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 1403 FANNIN STREET TEXARKANA, TX 75501
10:06:13 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 2310 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
10:07:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 3899 HWY 98 STREET NEW BOSTON, TX 75570
10:13:18 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:20:22 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1401 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75501
10:22:15 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O B ASSISTANCE RENDERED 2102 BELL STREET TEXARKANA, TX 75501
10:23:54 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 402 W 29TH STREET TEXARKANA, TX 75503
10:30:51 TA POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 6017 SANDERSON LANE TEXARKANA, AR 71854
10:44:57 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
10:46:07 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1185 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
10:49:51 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 201 KRAMER TEXARKANA TX
11:06:33 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 4204 MAIN STREET TEXARKANA, TX 75503
11:08:32 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE A ARREST MADE 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
11:21:21 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 106 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
11:26:44 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 4103 KRAMER LANE TEXARKANA, TX 75501
11:29:41 TT POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY 1000 PINE TEXARKANA, TX 75501
11:38:52 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT ARKANSAS BLVD / JEFFERSON
11:47:24 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
11:54:12 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 215 PINE STREET TEXARKANA, TX 75501
12:05:06 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 2124 W 10TH ST
12:07:05 LIBERTY EYLAU VFD MVA INJURY B ASSISTANCE RENDERED 5996 HWY 59 S STREET TEXARKANA, TX 75501
12:09:21 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 2107 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
12:11:17 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O S UNABLE TO LOCATE SUSPECT SUMMERHILL RD / COLLEGE
12:11:42 TT POLICE DEPARTMENT ESCORT B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:25:57 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
12:30:21 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:36:15 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 523 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
12:39:11 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FORGERY/FRAUD D REPORT MADE 162 BROUSSARD LANE TEXARKANA, TX 75501
12:45:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ABUSE B ASSISTANCE RENDERED 945 SHERWOOD FOREST DRIVE TEXARKANA, TX 75501
12:50:20 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:54:53 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:59:32 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O D REPORT MADE 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
13:04:53 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON B ASSISTANCE RENDERED 605 ROBBINS STREET TEXARKANA, TX 75501
13:16:47 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL W 7TH ST / LELIA
13:26:59 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE W 7TH ST / OLIVE
13:27:40 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED W 7TH ST / LELIA
13:28:36 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ESCORT A ARREST MADE 100 JAMES CARLOW DRIVE NEW BOSTON, TX 75570
13:28:53 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:28:59 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 701 OATS STREET TEXARKANA, AR 71854
13:38:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 2623 WALNUT STREET TEXARKANA, TX 75503
13:49:33 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
13:51:11 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
13:52:07 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P A ARREST MADE 107 JACK STREET TEXARKANA, TX 75503
13:54:29 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 2310 SPRUCE STREET TEXARKANA, TX 75501
14:05:11 TA POLICE DEPARTMENT OTHER K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:06:09 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:13:00 LIBERTY EYLAU VFD ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 206 ROCK SCHOOL ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:15:31 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY 218 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
14:18:04 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 114 W REDWATER BOULEVARD MAUD, TX 75567
14:22:57 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:24:49 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3201 SANDERSON LANE TEXARKANA, AR 71854
14:26:13 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
14:27:47 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 2117 FLOWER ACRES ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:36:08 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
14:42:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 3001 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
14:49:45 TT POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2211 N ROBISON ROAD TEXARKANA, TX 75501
14:49:52 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O S UNABLE TO LOCATE SUSPECT OLD BLACKMAN FERRY RD / EAST
14:51:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 1601 ALLEN LANE 114 TEXARKANA, TX 75501
14:51:38 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 3101 MALL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:54:22 TT FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 3 PONDEROSA STREET TEXARKANA, TX 75503
15:04:00 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED EAST ST / LEGION
15:10:01 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ESCORT B ASSISTANCE RENDERED 105 W FRONT STREET TEXARKANA, TX 75501
15:10:31 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE G CIVIL MATTER 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
15:11:52 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:20:19 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:44:46 HOOKS POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS G CIVIL MATTER 10 LACEY STREET HOOKS, TX 75561
15:46:23 TA POLICE DEPARTMENT DWI X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL W 3RD ST / STATE LINE
15:49:55 TT POLICE DEPARTMENT MISSING PERSON B ASSISTANCE RENDERED 4202 HAZEL STREET TEXARKANA, TX 75503
15:50:15 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
15:51:18 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:52:18 TA POLICE DEPARTMENT WARRANT R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 1402 FOREST AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:52:59 TA POLICE DEPARTMENT RECOVER PROP B ASSISTANCE RENDERED 201 AIRPORT DRIVE TEXARKANA, AR 71854
15:55:05 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB T WARNING ISSUED 300 LUMPKIN STREET TEXARKANA, TX 75501
15:55:21 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O B ASSISTANCE RENDERED 2505 BENDER ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:07:54 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:08:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 1022 CONNELLA STREET TEXARKANA, TX 75501
16:12:33 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1185 BARKMAN CREEK ROAD HOOKS, TX 75561
16:12:59 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
16:17:43 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE K NO ACTION NECESSARY 2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
16:20:02 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY D REPORT MADE 3302 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:24:44 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE E REPORT MADE WITH ARREST 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
16:31:00 TA POLICE DEPARTMENT SHOPLIFT E REPORT MADE WITH ARREST 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
16:35:50 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
16:45:16 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 206 W I30 HIGHWAY HOOKS, TX 75561
16:46:07 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 3710 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:58:22 TT POLICE DEPARTMENT STABBING D REPORT MADE 924 WESTLAWN DRIVE TEXARKANA, TX 75501
17:01:07 TT POLICE DEPARTMENT HARASSMENT B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:02:48 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 3710 SKYLINE BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
17:10:08 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 1014 W 3RD STREET TEXARKANA, TX 75501
17:15:34 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 2409 WOODLAND ROAD TEXARKANA, AR 71854
17:20:38 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE A/O B ASSISTANCE RENDERED 1581 CR 4122 ROAD SIMMS, TX 75574
17:22:54 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL WESTLAWN DR / KENWOOD
17:35:44 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY B ASSISTANCE RENDERED 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
17:35:47 TA POLICE DEPARTMENT OTHER B ASSISTANCE RENDERED 213 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
17:36:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 5895 S HWY 259 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
17:42:27 TT POLICE DEPARTMENT WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 4102 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
17:55:30 TA POLICE DEPARTMENT Z*PROPERTY CHECK B ASSISTANCE RENDERED 4045 GENOA ROAD TEXARKANA, AR 71854
17:59:49 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY D REPORT MADE 2630 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
18:06:50 TA FIRE DEPARTMENT MVA INJURY B ASSISTANCE RENDERED 29 S I49 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
18:09:08 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 813 TERRY STREET TEXARKANA, TX 75501
18:11:15 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 402 OAK TEXARKANA, TX 75501
18:22:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
18:28:35 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 508 ROBBINS ST
18:37:43 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT B ASSISTANCE RENDERED 4501 N STATE LINE AVENUE 107 TEXARKANA, TX 75503
18:39:10 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER G CIVIL MATTER 3620 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
18:50:58 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 711 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
18:53:09 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD K NO ACTION NECESSARY 601 LELIA STREET TEXARKANA, TX 75501
19:00:13 TA POLICE DEPARTMENT DRUNK E REPORT MADE WITH ARREST 300 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
19:00:24 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 4524 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:00:31 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE O REMOVED TO MEDICAL FACILITY 2013 WOOD STREET TEXARKANA, TX 75501
19:01:00 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 3702 BANN AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:07:16 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 4400 OLD BLACKMAN FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
19:07:46 TA POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED B ASSISTANCE RENDERED E 13TH ST / BOOKER
19:16:10 TT POLICE DEPARTMENT RECKLESS S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 102 RICHMOND RANCH ROAD TEXARKANA, TX 75503
19:16:11 TA POLICE DEPARTMENT OTHER D REPORT MADE 4600 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
19:28:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SHOTS FIRED X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1 JESSE HUGHES ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:28:59 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 1400 JENKINS TEXARKANA, TX 75501
19:39:36 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 606 WALTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
19:49:41 TT POLICE DEPARTMENT WARRANT A ARREST MADE 2124 W 10TH ST
19:50:08 HOOKS POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 3 CRAIG PLACE HOOKS, TX 75561
19:51:29 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 407 DUNDEE ROAD TEXARKANA, AR 71854
19:52:59 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 1209 NOLTHENIUS STREET TEXARKANA, TX 75501
20:07:15 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD R UNABLE TO LOCATE INCIDENT 221 W I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
20:09:13 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 1500 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
20:10:39 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED CORPS ROAD #1 RD / FM 2148 S
20:14:40 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 502 BELT ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:26:08 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 6014 N KINGS HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
20:33:34 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ALARM H FALSE ALARM 110 N MACEDONIA ROAD TEXARKANA, TX 75501
20:37:35 DEKALB VFD ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 1645 CR 3110 ROAD DE KALB, TX 75559
20:39:10 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT B ASSISTANCE RENDERED 4600 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
20:40:10 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER B ASSISTANCE RENDERED 1212 TRINITY STREET TEXARKANA, TX 75503
21:06:59 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE B ASSISTANCE RENDERED 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
21:12:53 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE DISTURBANCE I/P B ASSISTANCE RENDERED 168 RED OAK DRIVE MAUD, TX 75567
21:28:36 TA POLICE DEPARTMENT ANIMAL B ASSISTANCE RENDERED DUDLEY ST / CLEVELAND
21:45:23 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED S UNABLE TO LOCATE SUSPECT 3205 ALEXANDER AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:47:26 TA POLICE DEPARTMENT ALARM B ASSISTANCE RENDERED 6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:07:41   ASSIST PD X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL PRINCE ST / DUDLEY
22:08:45 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER G CIVIL MATTER 2001 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
22:13:09 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER B ASSISTANCE RENDERED 2213 SELMA STREET TEXARKANA, AR 71854
22:15:57 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE B ASSISTANCE RENDERED 405 WADE LANE TEXARKANA, TX 75501
22:17:24 HOOKS POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS B ASSISTANCE RENDERED 101 JACKSON STREET HOOKS, TX 75561
22:20:22 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD B ASSISTANCE RENDERED MARKHAM RD / FM 2148 S
22:26:52 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER A ARREST MADE 215 HORSESHOE LOOP ROAD TEXARKANA, TX 75501
22:27:07 TT POLICE DEPARTMENT ALARM H FALSE ALARM 4210 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
22:28:34 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER X BACK UP/EXTRA UNIT ON CALL 802 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
22:36:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY N REFERRED TO OTHER POLICE AGENCY 3635 BUCHANAN LP ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:02:58 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O D REPORT MADE 2810 E 11TH STREET TEXARKANA, AR 71854
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23:58:45 TA POLICE DEPARTMENT ALARM C CALL CANCELLED BY RADIO 6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
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