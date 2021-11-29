Police and Fire Calls for Service Saturday, November 27th

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TXK TODAY STAFF
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Time Agency Type Address
00:00:54 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
00:02:45 TT POLICE DEPARTMENT SHOTS FIRED W 35TH ST / PINE
00:17:56 WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
00:25:35 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 52 MEADOWVIEW DRIVE TEXARKANA, AR 71854
00:28:18 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1406 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
00:31:31 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 2700 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
00:48:07 TT POLICE DEPARTMENT PAPER 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
00:56:53 TT POLICE DEPARTMENT ABUSE WADLEY
01:06:55 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS S LAKE DR / LEOPARD
01:10:12 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1106 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
01:14:47 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1406 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
01:16:38 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 2023 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
01:31:32 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 918 E 27TH STREET TEXARKANA, AR 71854
01:33:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 5601 S LAKE DRIVE 58 TEXARKANA, TX 75501
01:40:49 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
01:45:34 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
02:03:45 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
02:06:48 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 611 BLAKE STREET TEXARKANA, TX 75501
02:07:25 TT POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
02:35:20 WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 305 HICKERSON AVENUE WAKE VILLAGE, TX 75501
02:47:55 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
03:17:25 TA FIRE DEPARTMENT MVA INJURY 5400 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
03:42:26 TA POLICE DEPARTMENT MVA UNKNOWN 1 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
03:50:40 SIMMS VFD MVA INJURY 7362 HWY 98 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
04:21:47 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2812 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
04:44:25 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
04:46:04 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
04:57:38 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1112 WHEELER AVENUE TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
05:03:51 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 6218 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
05:34:19 TT POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
05:44:44 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
06:13:02 TT FIRE DEPARTMENT DOA 2616 LIGGETT STREET TEXARKANA, TX 75501
06:28:27 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
06:41:57 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 6218 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
06:59:44 TA POLICE DEPARTMENT MVA INJURY N STATE LINE AVE / REALTOR
07:17:48 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
07:18:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PAPER 2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
07:26:37 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE A/O 2124 STEVENSON STREET TEXARKANA, TX 75503
08:02:16 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 519 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
08:18:22 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS MITCHELL ST / PRINCE
08:28:35 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 97 SUGAR RIDGE LANE TEXARKANA, AR 71854
08:35:43 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
08:51:06 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
09:37:49 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 101 S ALPINE STREET TEXARKANA, TX 75501
09:41:45 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
10:33:45 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 810 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
10:51:27 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1209 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
11:04:42 TT POLICE DEPARTMENT THEFT J/O 4709 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
11:12:08 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 5610 COUNTRY HILLS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
11:17:13 NASH POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 601 HARRIS DRIVE NASH, TX 75569
11:23:30 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE J/O 4505 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
11:36:00 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS CENTRAL AVE / 30TH
11:55:55 TT POLICE DEPARTMENT OTHER PICKERING LN / FLOWER ACRES
12:04:28 TA POLICE DEPARTMENT SUICIDE THREAT 2817 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:06:29 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
12:13:18 TA POLICE DEPARTMENT WELFARE 800 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
12:20:55 TA POLICE DEPARTMENT FUNERAL ESCORT 3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
12:26:59 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY W 52ND ST / STATE LINE
12:28:42 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WARRANT 559 WALKER ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:31:41 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4709 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
12:33:54 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:41:37 TT POLICE DEPARTMENT VAGRANT 2507 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
12:45:55 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 168 CR 4291 ROAD DE KALB, TX 75559
12:51:25 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
12:59:53 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 1701 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
13:00:29 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE OTHER 3068 FM 1701 ROAD DE KALB, TX 75559
13:08:22 TA POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 6422 TIMBERCREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
13:12:06 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 3602 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
13:14:39 TA POLICE DEPARTMENT FORGERY/FRAUD 424 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
13:29:36 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
13:39:52 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
14:10:45 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE THEFT A/O 207 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, TX 75501
14:13:09 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY W MLK BLVD / BROWN
14:18:28 TT POLICE DEPARTMENT ALARM 1400 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
14:19:04 TA POLICE DEPARTMENT OTHER E FRONT ST / BROAD
14:26:20 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 219 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
14:31:53 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS N STATE LINE AVE / 51ST
14:39:22 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 1206 JACKSON STREET TEXARKANA, AR 71854
14:39:42 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
Time Agency Type Address
14:40:21 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE ANIMAL 4646 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
14:51:38 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 4526 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
14:53:21 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 424 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
15:01:23 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
15:26:29 TT POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD ROBIN LN / RICHMOND
15:28:33 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
15:29:17 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE AUTO THEFT A/O 108 N CENTER STREET NEW BOSTON, TX 75570
15:33:30 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
15:36:02 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:36:37 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE SHOTS FIRED 311 MAPLE STREET MAUD, TX 75567
15:39:34 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY W 7TH ST / N LAKE
15:42:28 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
15:44:47 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY ST MICHAEL DR / STATE LINE
15:46:35 TA POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
15:52:44 TA POLICE DEPARTMENT OTHER 2817 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
16:00:05 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 510 VERNAL STREET TEXARKANA, AR 71854
16:16:26 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE HANG UP 1151 N HWY 8 N HIGHWAY NEW BOSTON, TX 75570
16:28:58 TT POLICE DEPARTMENT THEFT A/O 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
16:31:48 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 7 N PINEVIEW DRIVE TEXARKANA, TX 75501
16:36:20 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:45:56 SUSPICIOUS 2000 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
16:47:19 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
16:49:24 TT FIRE DEPARTMENT DOA 2511 LIGGETT STREET TEXARKANA, TX 75501
16:52:27 TT POLICE DEPARTMENT PARK 4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
16:54:15 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
17:06:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE MVA NON INJURY 9614 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
17:08:55 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1301 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
17:18:02 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE FIRE OTHER 310 MEADOWS LANE MAUD, TX 75567
17:21:36 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 1805 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
17:24:32 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE TRAFFIC HAZARD BUCHANAN RD / BUCHANAN LP
17:39:59 TT POLICE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
17:47:09 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
17:48:19 TA FIRE DEPARTMENT DOA 403 IDA STREET TEXARKANA, AR 71854
18:15:57 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 810 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
18:27:37 TT POLICE DEPARTMENT MVA INJURY 2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
18:33:27 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O SUMMERHILL RD / NEW BOSTON
18:34:00 TT POLICE DEPARTMENT THREAT 3 VALLEYVIEW CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
18:43:33 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 2504 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
18:45:44 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 33 S WATLINGTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
18:47:08 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 3516 CREEK FRONT CR TEXARKANA, AR 71854
19:04:31 TA POLICE DEPARTMENT ALARM 2405 SHORT BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:06:39 TA POLICE DEPARTMENT CIVIL MATTER 5 PRESTON HEIGHTS STREET TEXARKANA, AR 71854
Time Agency Type Address
19:10:28 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE WELFARE 373 BLANKENSHIP ROAD TEXARKANA, TX 75501
19:10:30 TA FIRE DEPARTMENT FIRE OTHER 1509 E 48TH STREET TEXARKANA, AR 71854
19:35:34 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:36:07 TT FIRE DEPARTMENT ASSIST AMBULANCE 7 S PINEWOOD DR
19:50:15 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 1510 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
19:53:19 TT POLICE DEPARTMENT VANDALISM J/O 214 MCARTHUR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
19:53:39 TA POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 2004 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
19:58:17 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
20:21:09 TT POLICE DEPARTMENT BURGLARY A/O 4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
20:22:58 TA POLICE DEPARTMENT RECKLESS SUGAR HILL RD / E BROAD
20:47:12 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1606 PLUM STREET TEXARKANA, TX 75501
20:50:21 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
20:54:17 TT POLICE DEPARTMENT THEFT I/P 4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
21:05:13 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
21:07:32 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 711 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
21:08:09 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS W 10TH ST / BOWIE
21:08:33 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
21:13:11 TA POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
21:27:01 TA POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 612 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
21:53:23 TT POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
21:54:37 TT POLICE DEPARTMENT AUTO THEFT A/O 2120 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
21:58:17 TA POLICE DEPARTMENT HANG UP 4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:03:55 TA POLICE DEPARTMENT UNKNOWN 4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:13:44 TA POLICE DEPARTMENT SUSPICIOUS 4205 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
22:29:24 TT POLICE DEPARTMENT DISTURBANCE I/P 1805 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
22:31:34 TA POLICE DEPARTMENT TRAFFIC HAZARD 4700 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
22:44:43 PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
22:51:02 TA POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB E 37TH ST / SENATOR
22:52:35 TT FIRE DEPARTMENT MVA INJURY N STATE LINE AVE / MALL
23:05:11 TT POLICE DEPARTMENT PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
23:19:24 BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE PUBLIC SERVICE 101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
23:26:55 TT POLICE DEPARTMENT MVA NON INJURY 2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
23:33:50 TT POLICE DEPARTMENT NOISE DISTURB 4203 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
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