Police and Fire Calls for Service Saturday, November 27th

Advertisement
|Time
|Agency
|Type
|Address
|00:00:54
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|00:02:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|SHOTS FIRED
|W 35TH ST / PINE
|00:17:56
|WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|245 E NEW BOSTON ROAD NASH, TX 75569
|00:25:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|52 MEADOWVIEW DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|00:28:18
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1406 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|00:31:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|2700 DIVISION AV TEXARKANA, AR 71854
|00:48:07
|TT POLICE DEPARTMENT
|PAPER
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|00:56:53
|TT POLICE DEPARTMENT
|ABUSE
|WADLEY
|01:06:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|S LAKE DR / LEOPARD
|01:10:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1106 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|01:14:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1406 W 13TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|01:16:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2023 S LAKE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|01:31:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|918 E 27TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:33:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|5601 S LAKE DRIVE 58 TEXARKANA, TX 75501
|01:40:49
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2225 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|01:45:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|02:03:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|02:06:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|611 BLAKE STREET TEXARKANA, TX 75501
|02:07:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
|02:35:20
|WAKE VILLAGE POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|305 HICKERSON AVENUE WAKE VILLAGE, TX 75501
|02:47:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|03:17:25
|TA FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|5400 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|03:42:26
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA UNKNOWN
|1 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, AR 71854
|03:50:40
|SIMMS VFD
|MVA INJURY
|7362 HWY 98 HIGHWAY SIMMS, TX 75574
|04:21:47
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2812 EAST STREET TEXARKANA, AR 71854
|04:44:25
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5201 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|04:46:04
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|04:57:38
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1112 WHEELER AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|05:03:51
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|6218 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
|05:34:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|05:44:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:13:02
|TT FIRE DEPARTMENT
|DOA
|2616 LIGGETT STREET TEXARKANA, TX 75501
|06:28:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1301 DUDLEY STREET TEXARKANA, AR 71854
|06:41:57
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|6218 GOULD PLACE TEXARKANA, TX 75503
|06:59:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|N STATE LINE AVE / REALTOR
|07:17:48
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|07:18:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PAPER
|2600 ST MICHAEL DRIVE BCSO TEXARKANA, TX 75503
|07:26:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE A/O
|2124 STEVENSON STREET TEXARKANA, TX 75503
|08:02:16
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|519 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|08:18:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|MITCHELL ST / PRINCE
|08:28:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|97 SUGAR RIDGE LANE TEXARKANA, AR 71854
|08:35:43
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|08:51:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|5308 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|09:37:49
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|101 S ALPINE STREET TEXARKANA, TX 75501
|09:41:45
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|10:33:45
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|810 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|10:51:27
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1209 GRAPE STREET TEXARKANA, AR 71854
|11:04:42
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT J/O
|4709 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|11:12:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|5610 COUNTRY HILLS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|11:17:13
|NASH POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|601 HARRIS DRIVE NASH, TX 75569
|11:23:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE J/O
|4505 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|11:36:00
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|CENTRAL AVE / 30TH
|11:55:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|PICKERING LN / FLOWER ACRES
|12:04:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUICIDE THREAT
|2817 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:06:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|12:13:18
|TA POLICE DEPARTMENT
|WELFARE
|800 ARTESIAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|12:20:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|FUNERAL ESCORT
|3515 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|12:26:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|W 52ND ST / STATE LINE
|12:28:42
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WARRANT
|559 WALKER ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:31:41
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4709 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75503
|12:33:54
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:41:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|VAGRANT
|2507 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|12:45:55
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|168 CR 4291 ROAD DE KALB, TX 75559
|12:51:25
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|12:59:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1701 LINE FERRY ROAD TEXARKANA, AR 71854
|13:00:29
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|OTHER
|3068 FM 1701 ROAD DE KALB, TX 75559
|13:08:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|6422 TIMBERCREEK DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|13:12:06
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|3602 HICKORY STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:14:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|FORGERY/FRAUD
|424 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
|13:29:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|13:39:52
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|14:10:45
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|THEFT A/O
|207 CHEROKEE TRAIL TEXARKANA, TX 75501
|14:13:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|W MLK BLVD / BROWN
|14:18:28
|TT POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|1400 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|14:19:04
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|E FRONT ST / BROAD
|14:26:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|219 E I30 HIGHWAY TEXARKANA, TX 75503
|14:31:53
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|N STATE LINE AVE / 51ST
|14:39:22
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|1206 JACKSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|14:39:42
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|3810 POTOMAC AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|Time
|Agency
|Type
|Address
|14:40:21
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|ANIMAL
|4646 COWHORN CREEK ROAD TEXARKANA, TX 75503
|14:51:38
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|4526 W 7TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|14:53:21
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|424 WOOD STREET TEXARKANA, AR 71854
|15:01:23
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|15:26:29
|TT POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|ROBIN LN / RICHMOND
|15:28:33
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|333 LINKS DRIVE TEXARKANA, AR 71854
|15:29:17
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|AUTO THEFT A/O
|108 N CENTER STREET NEW BOSTON, TX 75570
|15:33:30
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1021 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|15:36:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|6800 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:36:37
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|SHOTS FIRED
|311 MAPLE STREET MAUD, TX 75567
|15:39:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|W 7TH ST / N LAKE
|15:42:28
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|15:44:47
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|ST MICHAEL DR / STATE LINE
|15:46:35
|TA POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|133 ARKANSAS BOULEVARD TEXARKANA, AR 71854
|15:52:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|OTHER
|2817 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|16:00:05
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|510 VERNAL STREET TEXARKANA, AR 71854
|16:16:26
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|HANG UP
|1151 N HWY 8 N HIGHWAY NEW BOSTON, TX 75570
|16:28:58
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT A/O
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|16:31:48
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|7 N PINEVIEW DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|16:36:20
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2600 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:45:56
|SUSPICIOUS
|2000 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75503
|16:47:19
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|16:49:24
|TT FIRE DEPARTMENT
|DOA
|2511 LIGGETT STREET TEXARKANA, TX 75501
|16:52:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|PARK
|4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|16:54:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|17:06:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|MVA NON INJURY
|9614 W HWY 82 HIGHWAY DE KALB, TX 75559
|17:08:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1301 PRESTON STREET TEXARKANA, AR 71854
|17:18:02
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|FIRE OTHER
|310 MEADOWS LANE MAUD, TX 75567
|17:21:36
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|1805 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|17:24:32
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|TRAFFIC HAZARD
|BUCHANAN RD / BUCHANAN LP
|17:39:59
|TT POLICE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|1201 STUCKEY STREET TEXARKANA, TX 75501
|17:47:09
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4303 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|17:48:19
|TA FIRE DEPARTMENT
|DOA
|403 IDA STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:15:57
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|810 GRIM STREET TEXARKANA, AR 71854
|18:27:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|2105 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|18:33:27
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|SUMMERHILL RD / NEW BOSTON
|18:34:00
|TT POLICE DEPARTMENT
|THREAT
|3 VALLEYVIEW CIRCLE TEXARKANA, TX 75503
|18:43:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|2504 COLLEGE DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|18:45:44
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|33 S WATLINGTON DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|18:47:08
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|3516 CREEK FRONT CR TEXARKANA, AR 71854
|19:04:31
|TA POLICE DEPARTMENT
|ALARM
|2405 SHORT BEECH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:06:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|CIVIL MATTER
|5 PRESTON HEIGHTS STREET TEXARKANA, AR 71854
|Time
|Agency
|Type
|Address
|19:10:28
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|WELFARE
|373 BLANKENSHIP ROAD TEXARKANA, TX 75501
|19:10:30
|TA FIRE DEPARTMENT
|FIRE OTHER
|1509 E 48TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:35:34
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4624 ELIZABETH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:36:07
|TT FIRE DEPARTMENT
|ASSIST AMBULANCE
|7 S PINEWOOD DR
|19:50:15
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|1510 W 9TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|19:53:19
|TT POLICE DEPARTMENT
|VANDALISM J/O
|214 MCARTHUR DRIVE TEXARKANA, TX 75501
|19:53:39
|TA POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|2004 PECAN STREET TEXARKANA, AR 71854
|19:58:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|300 BABB LANE TEXARKANA, TX 75503
|20:21:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|BURGLARY A/O
|4002 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|20:22:58
|TA POLICE DEPARTMENT
|RECKLESS
|SUGAR HILL RD / E BROAD
|20:47:12
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1606 PLUM STREET TEXARKANA, TX 75501
|20:50:21
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|20:54:17
|TT POLICE DEPARTMENT
|THEFT I/P
|4000 NEW BOSTON ROAD TEXARKANA, TX 75501
|21:05:13
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|4110 ST MICHAEL DRIVE TEXARKANA, TX 75503
|21:07:32
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|711 FERGUSON STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:08:09
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|W 10TH ST / BOWIE
|21:08:33
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|21:13:11
|TA POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|100 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|21:27:01
|TA POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|612 E 35TH STREET TEXARKANA, AR 71854
|21:53:23
|TT POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|5105 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
|21:54:37
|TT POLICE DEPARTMENT
|AUTO THEFT A/O
|2120 TEXAS BOULEVARD TEXARKANA, TX 75501
|21:58:17
|TA POLICE DEPARTMENT
|HANG UP
|4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:03:55
|TA POLICE DEPARTMENT
|UNKNOWN
|4300 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:13:44
|TA POLICE DEPARTMENT
|SUSPICIOUS
|4205 SAVANNAH CR TEXARKANA, AR 71854
|22:29:24
|TT POLICE DEPARTMENT
|DISTURBANCE I/P
|1805 W 6TH STREET TEXARKANA, TX 75501
|22:31:34
|TA POLICE DEPARTMENT
|TRAFFIC HAZARD
|4700 COUNTY AVENUE TEXARKANA, AR 71854
|22:44:43
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|22:51:02
|TA POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|E 37TH ST / SENATOR
|22:52:35
|TT FIRE DEPARTMENT
|MVA INJURY
|N STATE LINE AVE / MALL
|23:05:11
|TT POLICE DEPARTMENT
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75501
|23:19:24
|BOWIE COUNTY SHERIFFS OFFICE
|PUBLIC SERVICE
|101 N STATE LINE AVENUE BOWIE COUNTY, TX 75501
|23:26:55
|TT POLICE DEPARTMENT
|MVA NON INJURY
|2317 RICHMOND ROAD TEXARKANA, TX 75501
|23:33:50
|TT POLICE DEPARTMENT
|NOISE DISTURB
|4203 N STATE LINE AVENUE TEXARKANA, TX 75503
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