RPA Chairman Jonelle Fulmer Statement on Hispanic Heritage Month

Republican Party of Arkansas (RPA) Chairman Jonelle Fulmer issued the following statement regarding the commencement of Hispanic Heritage Month, which is observed each year from September 15 through October 15.

“The RPA is proud to celebrate Hispanic Heritage Month, which marks the independence anniversaries of several Latin American countries, including Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Mexico, and Nicaragua. Many Hispanic Americans fled the dictatorial regimes of these countries to pursue the American dream. Their contributions in Arkansas and across the United States are felt every day.

“The Hispanic community in Arkansas continues to grow, and their contributions will impact our state for generations. The RPA proudly celebrates Hispanic Heritage Month with them.”

PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN

Declaración Sobre El Mes De La Herencia Hispana

Jonelle Fulmer, Presidente Del RPA

La Presidente del Partido Repúblicano de Arkansas (RPA), Jonelle Fulmer emitió la siguiente declaración con respecto al inicio del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra cada año del 15 de Septiembre al 15 de Octubre.

“El Partido Repúblicano de Arkansas se siente orgulloso de celebrar el Mes de la Herencia Hispana, que conmemora los aniversarios de la indepencia de varios países latinoamericanos, entre ellos, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Muchos Hispanoamericanos huyeron de régimens dictatoriales de algunos de sus países, en busca del sueño americano. Sus contribuciones se reconcen todos los días en Arkansas y el resto de Estados Unidos.

“La comunidad hispana en Arkansas continua creciendo, sus contribuciones impactarán a nuestro Estado por generaciones. El Partido Repúblicano de Arkansas los Saluda celebra con orgullo, con ellos, El Mes de la Herencia Hispana.”