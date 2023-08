Sponsor

Friday:

67 Landing- Tailgate Poets

Fat Jacks- Aces N Eights

Hopkins Icehouse- Sub Sessions

Twisted Fork- Monty Russell

La Fogata- Will and David

1923 Banana Club- The Experience

Redbone- Paul Shafer

Saturday:

67 Landing- Jake Williams Band

Fat Jacks- Chace Rains Band

Hopkins Icehouse- Parson B and the Part time Sinners

Twisted Fork- Trivia

La Fogata- Dee Bell

1923 Banana Club- Split Decision

Redbone- Teazur