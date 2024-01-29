TC Announces Fall 2023 President’s and Dean’s lists for Full and Part-Time Students

More than 1,030 full and part-time students earned a place on Texarkana College’s scholastic honor roll for the Fall 2023 semester by earning high grade point averages (GPA) in college-level semester credit hours. Students on the President’s List earned a 3.8 GPA or higher and students earning GPAs of 3.2 or higher were placed on the Dean’s List. Students in academic, workforce, as well as high school students participating in dual credit or early admissions courses, are eligible for placement on TC’s honor rolls. Part-time students enrolled in at least 6 semester credit hours of college-level course work and full-time students enrolled in 12 or more semester credit hours of college-level course work are eligible for scholastic honor roll status.
The full list of students can be found online at www.texarkanacollege.edu.
Fall 2023 TC President’s List, Full-Time Students:
Kyleigh Elaine Abernathy
Evan Dean Acosta
Colby Forest Adams
Gabriel Georgie Albarran
Joshua Alford
Stephen Mark Angier
Rilee Rene Aydelott
Thomas Sullivan Baird
Connor James Banks
Madison Renee Barth
Brandon Lamont Batton
Kailei Danielle Batts
Landri Beckham
Cale Phillip Beggs
Justin Birton
Lawson Potter Black
Amy Blair
Ty Allen Blizzard
Payton Nicole Boone
Macie Michelle Boykin
Reagan Elizabeth Brule
Kynlee Butler
Jackson Buttram
Madilyn Paige Bynum
Mattie Marie Campbell
Daniel Zachary Cannon
Lakyn Card
Lauren Grace Carrell
Caeden William Carter
Julie C Carter
Toni Cato
Shaleigh Danielle Chandler
Tiffney Monae Cheatham
Alyson Leigh Cherry
Madison Jean Chickadel
Jonathan Cicero
Kay Lynn Clark
Darci Clayton
Olivia Bruggeman Coleman
Ava Grace Coleman
Deneshia Lesha Collins
Teriessa Jon Culpepper
Caleb Locke Curfman
Madison Daniel
Elizabeth Shae Daniels
Corban Michah DeLisi
Bryce Depriest
Maranda Deon Derrick
Shimesha Dixon
Stephen Matthew Driskell
Corey Dunn
Sabrina Frances Faulkinbury
Joshua Markeise Fields
Dresden Lyon Fitch
Robert Fortney
Alexis Leigh Fountain
Megan Nicole Fraser
Mark Freshour
Latasha Lashae Galloway
Kallie Rose Garcia West
Logan Garza
Haylee Elise Gerber
Jessica Mae Gerber
Elie Michelle Getz
Ashley Nichole Giles
Raymond Jeffery Glen
Megan Elise Golden-Mayberry
Leticia Gonzalez Perez
Alexandria Renee Griffin
Taylor Baylee Grimm
Bryant Groce
Nicholas Guyette
Chloe Denice Halliburton
Laska Jeb Hamilton
Brittney Elizabeth Hamilton
Andrew Michael Hancock
Josiah Zakai Harris
Cody Harris
Halei Raye Harrison
Charles James Carl Hash
Madison Elaine Heldt
Armando Mihky Hernandez
Aaron Cruz Hernandez
Dakota Hinojos
John Wesley Hipp
Landon Walker Hodge
Madelyn Grace Huggins
Malik D Hunter
Lewis Colt Huskey
Alexis Tyree Jackson
Tamera Jayden James
Zion Ramello Lee James
Claire Avery Janes
Aiden Luke Johnson
Sasha Lee Jolly
Stephanie Anne Jolly
Shane Samuel Jones
Addison Dean Kemp
Courtney Ranee Kesterson
Elijah Haden Kinnaird
Zachary La Rose
Mara Jade Latham
Jacklynn Nicole Laureano
Tommie Brooklyn Lea
Raelyn Naomi Ligon
Chanlee Long
Emily Cara Love
Joshua Paul Maples
Joe Paul Parrish McCarty
Logan Adam McCullough
Kyah Shyann Mckellar
Steven Jared MInchew
Charis Elisa Minson
Ashanti Lashun Mitchell
Jackson Montgomery
Laurel Cassidy Moore
Luke Christian Moore
Joshua O’Neal Moore
Andrew Reece Morgan
Jessaca Muldrew
Seth Hutson Mullins
Karla H Neal
Johnae Nicole Nelson
Grayson JB Newsome
Tina Ngoc Nguyen
Yosra Husein Nseirat
Katelin Danielle O’Neal
Mallery Rece Obenoskey
Beth Ann Oglesby
Juan Ricardo Ortiz Torres
Jayda Laurell Petry
Robyn Marlyse Phillips
Sean Thomas Pike
Brittany A Posey
Bailey Poynter
Emily Ann Raines
Charity Irene Rainwater
Rickey Lon Ransom
Austin Reedy
Skylar Michelle Reeves
William Charles Rembowski
Darrick Sonny Rio
Blake Rodden
Alexander Daniel Rodriguez
Alexandra Leana Rodriguez
Justine Enclona Sabitsana
William Saldino
Victoria Leann Scott
Brendon Self
Jennifer Marie Sexton
Lazambia Rene Shepard
Jacob Shew
Jenifer Yasmin Silva Cruz
Dylan Michael Simpson
Lilly Sims
Erin Singleton
Jared Langdon Smith
Lakeyn McKenzie Smith
Edward Alan Sneed
Leoda Ann Solomon
Amelia Rae Stansbury
Sheena M Stevens
Austin Dayne Still
Olivia Taylor
Stacey Lynn Thomason
Nathan David Thompson
Robert Lee Tidwell
Rhett Michael Tucker
Jake Turner
Seth L Uncel
Ashton Blane Vaughan
Grabiel Thomas Vega
David Anthony Volle
Nicole Watson Donelson
Kenisha Webster
Kami Grace Wells
Brendan Carter Westbrook
Robert Joel Wilkes
Crystal Dawn Williams
Luke Thomas Williams
Miles Austin Williams
Hayley Starlit Woods
Hayden Wormington
Ashlee Suzanne Wright
Branden Danial Yelvington
Olivia LaShay Young
Fall 2023 TC President’s List, Part-Time Students:
Jessica Osereme Abhulimen
Brianna Lynn Ackley
Olivia Adams
Trinity Rie Adams
Joel Wayne Albert
Madison Taylor Aldridge
Olivia Claire Allen
Hailey Elizabeth Allen
Anna Grace Allgood
Kass L Alsup
Holleigh Danielle Amacker
Emoni Leesha Anderson
Victoria Armstrong
Katie Marie Baird
Rahmath Bale
Caitlyn Alysse Barber
Shadrack Dren Alan Barr
Kimberly Dawn Bateman-Neff
Elizabeth May Batton
Carter Harrison Beaty
Javun Rashad Beed
Nathan Beggs
Adrianne Marie Bell
Avery Claire Benich
Lilyan Birthright
Joshua David Bishop
Micah David Bishop
James Connor Bobbitt
Louis Sebastian Boyce
Mechelle Leigh Branam
Taylor Marie Breiby
Anna Briggs-Rowton
Rachel Arnelle Briscoe
Kristeena Dyann Brooks
Keyaunna Shamirra Brown
Antonio Marquette Brown
Reagan Nicole Bulkley
Lakyn Shea Bush
Braylen Bush
Megan Shay Butler
Trent Douglas Butler
William James Butler
Riley Grace Byrne
Kaylee Rebekah Calicott
Megan N Campbell
Alyssa Spring Campbell
Emma Brooke Campbell
Chloe Anne Carlisle
Callie Marie Carney
Kathryn Carper
Tristan M Carter
Amber Leeann Carver
Austin Jay Carver
Israel Castro
James Lee Cecil
Lathan Andrew Chamblee
Brandi Renee’ Chavez
Tyeteanna Moelee Clay
Victoria Lynn Clayton
Amiyah Collins
Lauryn Ryleigh Connell
Kaitlin Nicole Conway
Natalia Coronado
Karlie Alyce Crew
Linnett Crump
Brookelynn L Crump
Ginger Renea Daniels
Kameron Alexis Davis
Anna Claire Davis
Maya Marie Davison
Anna Claire DeBeaux
Samantha Dawn DeLoney
Rayleigh Ann Derrick
Jackson Eli Dillinger
Michael Dubuisson
Sullivan Ray Duncan
Brittany Alexander Dunn
Alexis Leanne Durham
Greer Early
Candise Eddins
Amber Jean Edge
Daniel Espinoza
Waymon Cade Estes
Austin Henry Ezell
Hayden David Fant
Keosha Fedrick
Amber Marie Ford
Jameson Foster
Kaycie G Fowler
Roy Fraser
Rylee Freeman
Trevoye French
Ziza Garcia EmilyFaith Garcia
Ian Michael Garrett
John George
Cristen K Gerber
Angela Gibson
Aurelia Grace Giesler
Martin Van Godwin
Joseph Alexander Gonzales
Boston Alysse Graf
Noah Kenneth Reene Griffin
Leslie Brianna Gunter
Jordan Gale Hagood
Addyson Hale
Henry Daniel Hale
Aidan Maximus Hamilton
Micah Jaydon Harper
Ava Montgomery Harvey
Triston Wade Haugh
Zoe Michelle Hawkins
Carley Hays
Gwendolyn Yvonne Henderson
Micah James Henderson
Kelton Nicole Henderson
Shawn Mark Henry
Zachary Alan Henry
Michelle Hickey
Amber Nicole Hicks
Nicole Leigh Hill
David Blaise Hooten
Taylor Hostutler
Clara Rachel Hunt
Austin David Ingram
Lisa Ann Ivey-Abney
Jimmy Lee Jackson
Karlene Rosalee James-Thompson
Joshua Paul Jefferies
Dasia La Wren Jeffley
Katelyn Elizabeth Jennings
Benjamin Paul Johnson
Joseph Le Jolly
Samuel E Jones
Emma Ashley Jones
Lacey Leigh Jones
Amelia Brianne Jones
Grayson Anderson Kelley
Tianna Ruth Kennedy
Austin Kennedy
Benjamin Grant King
Zoe Layne Knighton
Jessica Koenig
Layla N Lane
Marchell Trenay Langston
Heather Michelle Langston
Omega Larry
Katelyn Latimer
Hannah Rose Launius
Skyler Snow Lavigne
Deaunna Lakira Lester
Max Ryan Likins
Hillary Layne Lindsey
Michael J Lingo
Ava Faye Littleton
Sarah Elizabeth Lynch
Joseph Christopher Marks
Kylee Martin
JorNiyah Raijon Matthews
David Linn Mayo
Abigail McCarter
Abby Kate McClure
Gavin Coy McConnell
Madison Paige McCoy
Greg S McCulloch
Ashley Leeann McKinnie
Stacy Lynn McMillan
John C McRaney
Alexis Brieane Meadows
Kelly Miller
Jaxon Lloyd Minter
Uriel Miranda
LaShana Mitchell
Devon James Mitchell
Steven Montoya
Amalia Morales
Charlie Morton
Patia Salome Morton
Stephanie M Motes
Nita Mouser
Jaycob Mullins
Takesha Nicole Murphy
Brittany C Murphy
Kaclyn Rene Nelson
Kason Dylan Nevels
Kaleb Vanoy Newton
Jose Luis Nicolas
Billy Windle Norton
Trinity Alexandria Oden
Audrey Elisabeth Ogden
Gyle Neilsen De Leon Orena
Sidney Ann Pardue
Stormy Parks
Sarah Patterson
Alexandra Keira Perez Peek
Chloe Marie Peek
Jennifer Perez
Medardo Perez-Abston
Bailey Elizabeth Pettit
Parker Phelan
Aubrey Lane Phillips
Alicia Faye Pinkerton
Kenya Nicole Polite
Zoe Alexandra Potter
Ashley Danielle Potts
Madilyn Renee Price
Autumn Paige Prince
Krystal D Proksch
Shaquail Keshay Prudhome
Haidyn Ashtyn Purdy
Blanca Estela Quintana
Terence Jerome Radway
Trae Franklin Raymond
Tiffiny Addison Reed
Lily Claire Reed
Kayla Reid
Laken Renee’ Richardson
Emili Lizbeth Rios
Keith Jeffery Lloyd Roadcap
Cody Warren Roberts
Shelton Bryce Roberts
Abby Runion
Stephen Patrick Rutherford
Aidan Edward Saffel
Austin Salmonson
Teresa De Jesus Sanchez
Richard Anthony Sanchez
Angela Satterfield
Hannah Jolie Satterfield
Demetrica Satterwhite
Jaidun Darrell Scales
Alisha Schanfish
Catherine Schmidtke
Preston Tru Scoggins
Abrianna Lachelle Scott
Michael Jarrett Selden
Angel Dawn Shaw
Samtoinnae Shields
Carter Reese Shuffield
Rhett MIchael Sims
Mary Anne Sissons
Londyn Alexus Slaton
Allyson Paige Smith
Gavin Sawyer Smith
Armani Jaheim Smith
Caleb Alexander Sparks
Courtney Meghan Spriggs
Corbyn Justin Spry
Samantha Marie Stacy
Joseph Robert Stewart
Emilee Ann Stone
Mallori Lynn Stringer
Jonathan Allen Sturdevant
Kylie Chanel Tannehill
Ryan Taylor
Gaia Tettamanti
Amber Nicole Tharp
Allison Walton Thomas
Rip Thomas
TIger Thorla
Kaitlynn Brooke Thornton
Laura Brooke Tidwell
Leila Kay Tilbury
William Todd Tipton
Corinna Allyce Torrance
Cole Triplett
Michael Trumble
Kaylin Sue Tucker
Dawnilee Kaye Unruh
Damian Malcolm Vazquez
Alexander Vazquez
Erika Velazquez
Tabitha Vestal
Lauren Elizabeth Walker
Katherine Rebecca Wall
Hannah Kay Wall
Jacie Jo Waller
Justin Alan Waller
Victoria Marie Walton
Michael Andrew Watson
Amber Leigh Westbrook
Latia Avounnisha Wheeler
Ar’Nija Ellat Tiki White
Zoe Elizabeth White
Taylor Renee Whitt
Sanders Wiggins
Michael Joseph Willett
Karle Williams
Makenna Leigh Williams
Jaylen Williams
Jaden Talfreo Willis
Aimee Michelle Womack
Vincent Pakli Wong
Justin Glenn Woods
Nora Nileena Wortham
Larry Yates
Troy Quinton Ybarra
Dylan James Yeager
Fall 2023 TC Dean’s List, Full-Time Students:
Caitlin Brooke Adams
Cederick Jay Allen
Camryn Grace Allen
Xavior Lee Allison
Elliot Mason Almond
Juan Arturo Alvarez Gonzalez
Aneth Paulina Alvarez Montoya
Alex Rasean Ambures
Philip James Angier
Julyanna Elise Arechiga
Koen Atkinson
Vanessa Anahi Baez
Bailey Mae Barger
Raul Rodrigo Barraza
Iliana Esmeralda Barrios
Emaleigh Ryann Barsz
Brooklinn Cove Beers
Chad Max Belford
Shunlane Nicole Benton-Kelley
Kira Elaine Bishop
Ashley Nicole Blackwell
Carley Josephine Blaydes
Kai Marek Boyce
Matthew Breashears
Tori Danyelle Brown
Amarion Davon Bruce
Chasity Renee Burris
Hadley Ann Butcher
Jose Luis Campusano
Vasti Campusano
Heather Nicole Cartwright
Tristan L Cartwright
Nydia Angelica Castaneda
Ahmad Jamal Chapman
Peyton Clark
Taylor Louri Cole
Abbrianna Madison-Blaze Cooney
Aiden Cooper
Kelli Ann Cowan
Julian Cox-Noble
Aurelious R Crosley
Nancy Jean Cude
Thomas Wayne Culpepper
Peyton Maeve Elaine Curtis
Darbi Kenisyn Davis
Jase Bradley Deaton
Richard Curtis DeVore
Haley Donahue
Woodrow Dorsey II
Cameron Lamont Dotson
Christy Michelle Dudley
Heather B Eaglebarger
Olivia Hope Edwards
Kyndall Taylor Edwards
Madisyn Lynn Edwards
Cameron B English
Erin Lee Eppinette
Elijah Wayde Evans
Abigail Grace Farren
Jordan Hannah Faulkner
DeLisa L Feasel
Emily Marie Festervand
Alayisa Monique Finley
Shakenna Shuntis Forbes
Theresa L Franklin
Joseph C Franklin
Oscar Gaona
Flor de Araceli Pena Garcia
Zenith Ghimire
Jeryn Kade Gilbreath
Madisyn Blair Givens
Andrew Reese Glover
Elijah Shane Goff
Vania Arlet Gonzalez
Canden Blane Bac Green
Nathaniel Alexzander Greeson
Armani Cierra Griffie
Ethel Nicole Griffin
Dalton Hays Hagood
Riley Arden Halford
Tammy Christine Hamilton
Diamond Juanita Hampton
Riley Lynne Haney
Alexandra Nicole Harrell
Kierstyn Harris
Aliyah Marie Hart
Ashlynn Hartzo
Jalen Deshon Haskins
Amanda Nicole Hedrick
Malea Ann Hefner
Brooklyn Henderson
Andy Hernandez
William Seth Hickmott
Chloe Janee Nicole Hill
Gavin Douglas Hollen
Carter Udell Holt
Alydia Kiaundra Howard
Matthew Daniel Hughes
Brock Jay Humphrey
Kaylee Hunt
Mycah Hurd
Sydney Jade Hyman
Galexi Cheyenne Jett
Roderick Johnson
Kyle William Johnson
Kadyn Alexander Johnson
Victoria Rose Johnson
Kadin Daniel Jones
Brittany M Junior
Abigail Rene Kirschstein
Madison Taylor Klemme
Sabrina Lafayette
Hailey Elizabeth Lane
Caleb Gene Lauterbach
Codie Brooke Lawing
Timothy Le
Theresa Ann Lee
Jasman candace Lindley
Morgan Leshon Lott
Lacie Loy
Victor Manuel Luna
Rafaela Avaya Lyons
Melexxa J Marshall-Brooks
Valerie Ann Mason
Kacy Lynn Mccall
Gracie Lynn McKinney
Laura A Medlin
Brock Steven Miller
Magaly Montecillo
Mallory Renee Moody
Delfino Morales
Sara Moreno
Anayulisia Moreno Barbosa
Tara Annessa Jean Motter
Savannah Brooke Murphy
Jaiden Neal
Kayla M Neff
Kenya Nicole Noel
Ashley Victoria Norment
Madison Rose Northrop
Audrey Jean Obenoskey
Jacob Ogburn
Dibanhi Fernanda Olalde
Angela Daniela Olalde
Sarah Frances O’Steen
Jimmy L Owens
Jose M Ozuna
Bailey Kayden Paludan Hagan
Meaghan Elise Parker
Brennan James Pash
Donathan Jaquaez Coleman Pearson
Bailey Pennywell
Daisy B Perez
Jimmy Alberto Perez
DeEdric Mikel Petty
Jackie Wayne Pilgreen
Lawsen Henry Platt
Alex Cole Plunk
Sadie Reshai Poole
Anthony James Price
Charles Owen Priestly
Tyimohnt Deon Reynolds
Aleisha Danielle Rhodes
Willie Richardson
Donnadra Richardson
August Elaine Riggs
Tommy Lee Rigsby
Whitney Devon Robinson
Brittany Robinson
Gunner Hank Robinson
Autumn Elaine Roby-Edwards
Briseyda Rojo
Evelyn G Rosas Olvera
Johnene Martin Salsedo
Lacee Nicole Samuels
Hannah Suzanne Savell
Cari Denise Scott
Makayla Marie Scroggins
Kirsten Leighann Seyler
Karli Faith Sheffield
Maria Claudia Silva Cedeno
Alejandro Manuel Simon
Natalie Danielle Singleton
Dalton Singleton
Payton Noelle Smith
Kyron Jamar Smith
Morgan Kaylee Snider
Christopher Daniel Starr
Haley Steward
Natalie Brook Sumpter
Rose Ninih Taah
Emily Grace Terry
Adam Grogan Thielen
Chloe Ann Meadows Thomas
Theldja Thompson
Nelson Addison Thrash
Lanisha Threatt
Sie Farook Y.G. Traore
Zane Elliam Triplett
Tara Brooke Upchurch
Jessi Lea Vanderhoeven
Clarissa Verduzco
Lindley Ida Vickers
Avery Waldrop
Tamecia R Walker
Sara Walker
Alisha Elizabeth Warden
Kindriona Louise Watson
Jenna Nicole Webster
Samuel Weeks
Kaeson Montel Welch
LaToya Marie Wells
Bayla White
Corey Lynn Williams
Mitzi Williams
Latoya A Williams
Dakota L Wilson
Mary Brooke Wilson
Rylie Middle Wilson
Calvin Randall Witterstaetter
Haley Wooten
Adrianna Wright
Jenae Rosetta Wyrick
Fall 2023 TC Dean’s List, Part-Time Students:
Britney Obianuju Abadom
Nick Kole Allen
Emma Grace Allen
Maggie Alley
Kyndra Noel Andrews
Carter Douglas Applegate
Brycen Wayne Bailey
Robert James Bailey
Emma Grace Baker
Adam Saul Balderas
Hayden Janee Barthel
Laura Lee Barton
Eli Ezekiel Bates
LoTanya Denise Bealer
Samantha Ann Beatty
Carter Beck
Alyssa Nicole Beck
Josie Ann Beckham
Tanner Caine Bell
Jonathan Randall Blair
Ayden Hoss Blair
Rylee Gabrielle Blythe
J Alexander Boston
Samuel Ferron Bradshaw
Kynleigh Fox Branson
Aqualla Javon Breakfield
Michael Blake Breeden
Shenny Erin Villa Briggs
Gavin Slade Brooks
Kayla Michelle Brown
Shataron Brown
Marketa Monae Brown
Jekiyah Armoni Bullock
Garrett Davis Burkett
Jerry Wayne Buxton
Madison Byrd
Makenzie Marie Callaway
Jaylan Semaj Calloway
Kyra Campbell
Landy Canto
Thomas Aidan Cantrell
James Mason Carlow
April Nicole Carney
Miranda Lee Carpenter
Lindsey Brooke Carrell
Kenady Amber Carson
Emma Kathryn Case
Amanda Louise Cassil
Matthew Connor Cauley
Heaven Lee Chavez
Alison Grace Cheatham
Celaska Childers
Adyn Alexandria Childres
Candyce Claudiette Clark
Kyndlee Dayle Clark
Kylie Taylor Clements
Nathan Clinton
Brittni Lanay Coats
Elaine Gail Coleson
Georgia Lynn Colvin
Braylon Cole Conkleton
Daniella Allynn Conley
Jacob Erin Cook
Tyler Brooke Cooper
Demetria E Cooper-Davis
Jose Cruz Cordova Sanchez
Daniel Joseph Cotto
Whittney Sherell Craig
Sarah Katherine Craven
Abigail Rose Crow
Sharon Denise Cruise
Jayden Culp
Amanda Ann Dalby
Hailey LeeAnn Dalby
Brooklynne Dalrymple
Makaila Danielle Daniels
Jazzmin Davis
Christina Anahi Davis
Brayden Garrett Davis
William Shelton Davis
Alexis Marie Dellinger-Calfee
James Michael DeLong
Christian Xavier Depablos
Cash Dibrell
Alyson Lynn Dodson
Rebecca Dokupil
Katelin Michelle Downs
Kiera Drennan
Presley Grace Dubuisson
Katelyn Kay Duncan
Deanna Lynn Dyer
Madison Shea Ebarb
Sabrina Michelle Ehard
Connor P Ervin
Savannah Claire Ervin
Natasha Finley Finley
Hannah Dianne Fitts
Sherissa Roshun Flowers
William Fontenot
Tyler Lane Ford
Aaron Michael Foster
Kadence Faith Foster
William Drake Fowler
Cooper McKenna Frachiseur
Babra Lashone Franklin
Jose Roman Garcia Roldan
Olivia Grace Garren
Mason Clay Garrett
Addisyn Layne Gildon
Madison Anai Gillette
Mary Katherine Goodwin
Logan Grandmaison
Amani Grant
Julia Gabrielle Green
Eloise Henri Griffin
Ashley June Griggs
Anna Nicole Groce
Ariana Jamilah Hall
Noah Layne Hampton
Sophia Rose Hampton
Annemarie Grace Hanner
Bonita Hartsfield
Brooklyn Denise Harvin
Brookelynn Hatchett
Christopher Henderson
Tarayiah Henry
Katie Lynn Hensley
Hannah Reed Hernandez
Carice Hershcovich
Amber Nicole Hibdon
Hannah Jean Hickey
Hannah Gayle Hill
Patricia Kate Hindman
Emily Claire Hobbs
Jessica Rose Hogie
Carlee Holder
Latojah Shaneque Hooker
Skye Mckenna Hooten
Dylan Paul Hopkins
Jasmine Nicole Hopkins
Ebony Lasha Hopkins
Autumn Kay Huckabee
Hannah Nichole Ives
Alana Rochelle Jackson
Kendall Blair Jackson
Christa Jacob Panicker
Tekiyah Jenkins
Fidelity Terri’eshia Jiles
Brittany N Johnson
Talandria Shakaelon Johnson
Lashundra Tionne Johnson
Taybri Johnson
Brody Rush Johnson
Lacy Lee Johnson
Jamarious Johnson
Jentria L Jones
Britnee Jones
Diane Elizabeth Jones
Joshua Kasitati
Wesley Jacob Kennedy
Lindsey M Kerley
Hannah Marie King
Camille King
Tyrone Lamar Kirkendall
Timothy Klingensmith
Malachi Korach
Kenley Brooke Kyles
Ella Grace Lambeth
Shawn Dylan Lamon
Jacob Paul Lauck
Megan Evette Law
Alivia Lawrence
Candy Michelle Lee
Ashlyn Faith Lee
Lynlee LeJeune
Socheata Leng
Madison Elizabeth Lewis
Le’Ana Yuneece Lightsey
Easton Rain Lindsey
Tyrean Jacobi Lofton
Arie Love
Bradley S. Love
Brayden Cole Lovell
Patty Lynn
Stephanie Lyon
Sandy Magdaleno Romero
Dorothy Robert Makaramba
Michael Brandon Marshall
Ashly Shelyn Martinez Vargas
Lindsey Marie Maugham
Lauren G May
Macey Shae McDonald
Heaven Leigh McDowell
Sharikeem L McGee
Keri Latonya McKenzie
Moriah Hope McLeod
Lillianna Rhiannon McMurrian
Robert Andrew McNutt
Robert Roeshawn Meadors
Dylan DeWaine Melton
Natalia Mendez
Lianna Sade Miranda
Jackson Scott Moncrief
Jayla Evonne Montgomery
Alexis Shardae Montgomery
Jaci Rae Moore
Deantae Deshun Moreland
Nathaniel Jay Morgan
Loralee Michelle Morgan
Rachel Morphew
Alyson Brooke Morris
MacKenzie Faith Morris
Myricole Moss
Yva Marie Moya
Zuri Eve Muldrow
Alejandro Muniz Cerritos
Jayden Munoz
Christal Nailon
Tanner Zane Neff
Brandy Nicole Nelson
Cru’Mel Nelson
Andrew George Nichols
Tucker Joseph Nichols
Marissa Janille Nolen
Toni Lynn Norton
Ashton Kayne Odom
Stephanie Guadalupe Olalde
Kirsten Elizabeth Oneal
Amanda Jean Orr
Jasmin Ortiz
Kirsten H. Otis
Azucena Esmeralda Padron Cabrera
Kale Adam Parker
Adam Dale Perkins
Carol Perkins
Kandi Petersen
Bradley Horace Pitman
Rachel Renea Pope
Deja Marie Presson
Lee Allen Ayndrand Castro Pusag
Kailey Brooke Putteet
Silas Jeffery Rambin
Ellie Grace Raulston
Ja’Kai Nevaeh Ray
Abram Cale Rayburn
Kayli Marie Rayburn
Kalen Redmond
Beyounce Jordanea Reece
Abril Elizabeth Reynolds
Madeleine Ann Ritter
Michael Collins Robertson
Terry Lee Robison
Ericka Lynn Rodriguez
Kaylee Cheyenne Rollins
Melissa Jane Rose
Melissa Kay Roseberry
Kathleen Grace Rosenbaum
Dewaven Rowden
Joseph Bradley Russ
Brandi Michele Ryals
Yarithza Sanchez
Robinson Sangalli
Chloe Elise Sartin
Gabrielle A Scales
Emma Rose Seidenschwarz
David Dwight Sellers
Ashley Nicole Sharp
Asia Nicole Shelly
Cobee Shepard
Stacey Nicole Shockley
James Ethan Shumate
Saleen Marie Silva
Mya Recshell Simmons
Asia Antoinette Smith
Haylee Marie Smith
Waylon Garrett Smith
Sharonda Colette Smith
Harley Smith
Hanna Denise Snyder
Tara Lynn Solley
Addison Brooke Son
Lillian Denise Spear
Clair H Spivey
Justin Clark Stailey
Katherine Rutherford Stone
Brandie Sykes
Anastasia Marie Taylor
Janice E Taylor
Tia Taylor Hogan
Talton Carter Teague
Cassidy Gaines Terrell
Marli Kate Thomas
Quankavious K Thompson
Aubree Elyse Thornton
Gabrielle Nicole Traylor
Macy Mae Treadway
Caleb Andrew Hudson Tucker
Hannah Grace Turnage
Brittany Starr Turner
Shardasia Tyson
Lazaro Kameron Valerio
Deonna Ruth Vargas
Maria Fernanda Vargas Reyes
Dalton Waddell
Emma Renae Waddell
Landon Walker
Ashelea Cherae Walker-Mathis
Emily Elizabeth Wall
Rickeyzeshia Shawyone Wallace
Kyleigh Breeann Walton
McKenzie Nicole Walton
Lanesya Chanel Ware
Taryn Elizabeth Wellborn
Treva Lashun West
Landon Connor West
Gracie Elizabeth Whitecotton
Kathryn Elizabeth Wiley
Clinton Morris WIley
Rylie Jayne Williams
Ricky James Wilson
Mickina Charrey Wimbley
Alexandra Joanne Winniford
Lacy Noel Withem
Thomas William Woodruff
Shae McKenzie Woolery
Katlin Ann Wright
Joshua Alan Wright
Grace Anna Jo Wright
Sakari Wyrick
LaDena Jo Young
Keele Brooke Youngblood
Jennifer Zamora