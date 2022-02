Texarkana Announces University Honors Recipients for Fall 2021

Advertisement

Texas A&M University-Texarkana has recently published its list of students who earned University Honors for the fall 2021 semester. Awarded for the fall and spring semesters only, University Honors are awarded to A&M-Texarkana undergraduate students who complete a minimum of nine semester hours and have a GPA of 3.5 or higher for the semester.

Students earning University Honors for the fall 2021 semester are:

Amanda Acuna, Jeff Allen, Kelsi Allen, Todd Allen, Dane Allman, Iker Alonso, Alexi Alsobrook, Holleigh Amacker, Caitlyn Anguiano, Taylor Anstee, Yasmine Arogunjo, Binamra Aryal, Taylor Atkins, Marina Avalos Gaytan, Macie Ayers, Aniyah Azille, Cecilia Bahena, Brooklyn Bailey, Cheyenne Barnett, Cannon Batchelor, Emma Beck, Kayla Benton, Christopher Black, Tori Blain, Karla Bobadilla, Kobe Bonner, Kadie Bowman, Misty Bracken, Grace Bradley, Emily Brixey, Christina Brown, April Bryant, James Bryant, Logan Buck, Alexandria Buckholz, Taylor Bullock, Asia Burns, Adrianna Byrd, Abigail Caamal, Kristain Cabrera, Daniela Campos, Samuel Cannon, Brett Carmony, Katie Cates, Paige Chambers, Wendy Chapman, Amanda Chasteen, Luchonda Chenier, Kennedy Cherry, Antonio Chong, Blythe Christian, Chelcie Clay-Martin, Brylee Clifford, Carl Crabtree, Gwendolyn Crabtree, Randall Crocker, Dalton Crosson, Mason Curtis, Amritha Deshpande, Matthew Doggett, Neysa Dominguez, Joseph Du Pree, Davis Dupree, Brian Duran, Prosper Efochie, Kristina Ellis, Matthew Estes, Sahar Fattahijahromi, Erica Fisher, Jonathan Fitter, Skylar Fiumara, Corbin Flora, Lorena Flores, Sebastian Flores, Richard Formes, Kyle Forte, Tyler Foster, Madalyn Fountain, Alyson Fournier, Spencer Fox, Millicent Fricks, Naomi Ganado, Alecia Garcia, Alize Garcia, Christopher Garcia, Britany Garrett, Nancy Gerber, Kenitra Gillas, Alyssa Gillen, Misty Gilmore, Meadow Gonzales, Karsyn Graf, James Grandmaison, Amaya Green, Martha Gudino, Brandon Hall, Taylor Hall, Summer Hammonds, Lydia Hand, Taylor Hardin, Luke Harmon, Madison Harris, Tyler Harris, Kylee Hartsell, Braden Herman, Heaven Hicks, Brittany Holtzclaw, Myrtis Hooks, Ariell Hopkins, Phillip Horne, Yvonne Howard, Lucas Huckaby, MeJel Hypolite, Safwan Ibrahim, Dustin Ivey, Aaron James, Justin Jantz, Anna Javier, Kayla Jefferies, Kaci Johnson, Madison Johnson, Thomas Johnson, Alexander Jones, Casey Jones, Joshua Jones, Kailee Jones, Karissa Jones, Samantha Jones, Andrea Juarez, Anna Kapp, Kinsey Kelly, Shanique Kingston, CaLeesa Kirk, Linsey Kirkpatrick, Taehlor Lafferty, Phung Lam, Jansen Laney, Holly Latham, Lauren Lee, Marques Lee, Shannon Lee, Tyler Lee, Amber Lewis, Charity Lewis, Nicholas Long, Brianna Longoria, Matthew Malloy, Jade Martin, Linda Martin, Serena Martinez, Gage Mason, Alexia Matheus, Algernon Mathews, Carlee Mathis, Shemariah Matlock, Craig Mattil, Jack McCool, Tameika McLaughlin, Kyle McMullen, Madeline Mccrary, Abigail Mcguire, Dioseny Mejia, Eliana Mejia, Giancarlo Mijares, Brooks Minter, Nicholas Minton, Jamie Mitchell, Brianna Montalvo, Dawn Moore, Makenzie Moore, Yesenia Morales, Emmanuel Moya, Rachel Navarrette, Peyton Nelson, Liam Nester, Alexandra Norton, Lindsey O’Donnell, Eunise Obregon, Omowunmi Ogunbadewa, Tolulope Olaonipekun, Keli Oliver, Audrey Olmos, Alan Olvera, Grace Olvera, Ashley Ordonez Marquez, Jailyn Ostrum, Connor Ouellette, Lydia Oviedo, Kathryn Page, Dawson Palomar, Kyle Parker, Joseph Pearlman, Marcus Perez, David Perrin, Marie Peters, Jacob Peterson, Phuc Phan, James Phillips, Karen Pitts, Shyla Pree, Blair Quarles, Nicholas Radomski, Emily Ramos, Connor Ray, William Reaves, Taylor Redden, Gabrielle Reed, Spencer Reed, Virginia Reed, David Reeves, Macie Reeves, Marcos Revilla, Jaymes Reynolds, Zachary Rhinehart, Erika Richardson, Fredi Rivera, Shelby Roark, Abigail Roberts, Alexis Robinson, Jessica Robles, Ethan Rodriguez, Saleni Rojas-Duran, Carolina Rosas, Jillian Ross, Bianca Russell, Jacqueline Russell, Keaton Russo, Jacob Rutten, Heriberto Sanchez, Nora Sanchez, Nubia Sanchez, Jacob Segura, Mia Shanks, Garrett Sharp, Christopher Shelton, Tiara Sibbley, Andrew Sikini, Jack Skinner, Raysha Slaton, Ethan Smith, Lillie Smith, Lotiana Smith, Tory Smith, Eric Spencer, Baylee Stautzenberger, Tara Stegman, Brooklynn Stephens, Haley Stilson, Laken Stivers, Aden Supak, Patricia Swimley, Brooklyn Sykes, Bailee Taft, Alondra Tamez, Nicholas Tamez, Theresa Tarantino, Alisha Tarbill, Arthur Taylor, Kayla Teague, Damon Thomas, Tessa Thompson, Daphena Thurston, Silvia Torres Vazquez, Bailey Tran, Mauricio Trevino Velasco, Ethan Tullos, Blayn Turner, Samantha Turner, Thomas Tye, Heather Vaughan, Joe Velasquez, Todd Vinson, Ashley Walker, Timothy Wall, Ashlyn Way, Dakota Weeks, Laurie West, Tera West, Anna Westberry, Ashyea Whigham, Joshua White, Jacob Williams, Morgan Wittayaworapat, Ashley Wright, Brooke Yarberry, Claudia Zapata, and Felipe de la Carrera Rodriguez.