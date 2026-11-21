June 9, 1935 – November 19, 2026
Dorothy Lola Kitterman passed on November 19, 2026, at the age of 91. Born on June 9, 1935, Dorothy lived in Texarkana, Texas.
Courtesy of East Funeral Home.
Dorothy Lola Kitterman passed on November 19, 2026, at the age of 91. Born on June 9, 1935, Dorothy lived in Texarkana, Texas.
June 9, 1935 – November 19, 2026
Dorothy Lola Kitterman passed on November 19, 2026, at the age of 91. Born on June 9, 1935, Dorothy lived in Texarkana, Texas.
Courtesy of East Funeral Home.