Guadalupe Romero, de 86 años, residente de Hooks, Texas, falleció rodeado de su familia. Nació el 12 de diciembre de 1938, hijo de Enrique y Valeriana Romero, en México.

Le precedieron en la muerte sus padres y su hermana, Alejandra Romero.

Guadalupe era un hombre trabajador que disfrutaba trabajando al aire libre. Le gustaba mantener sus gardines impecables. Nunca conoció a un extraño y hablaba con cualquiera.

Le sobreviven su esposa Consuelo Romero, residente de Hooks, Texas; sus hijos Rosa García, Micaela López, Olga Ramírez, Martha Magaña, Isabel Soto, Ismael Romero, Lucio Romero, Rosario Acevedo, Cristel Ramírez, Violeta Rizo y Milagros Serrano; 31 nietos; 37 bisnietos; y sus hermanos y hermanas: Ana Romero, Felipe Romero, Gregorio Romero, Juvenal Romero, Manuel Romero y Fidel Romero.

El Sr. Romero permanecerá velado durante todo el domingo en la funeraria. El rosario se celebrará a las 17:00 h del domingo 23 de marzo de 2025 en la Funeraria Texarkana, Texas.

La misa funeral se celebrará a las 10:00 h del lunes 24 de marzo de 2025 en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón.

El entierro se realizará posteriormente en el Cementerio de la Santa Cruz.

Guadalupe Romero, 86, a resident of Hooks, Texas, passed away surrounded by family. He was born on December 12, 1938, in Mexico, to Enrique and Valeriana Romero.

He was preceded in death by his parents and his sister, Alejandra Romero.

Guadalupe was a hardworking man who enjoyed working outdoors. He loved keeping his gardens impeccable. He never met a stranger and would talk to anyone.

He is survived by his wife, Consuelo Romero, of Hooks, Texas; his children Rosa García, Micaela López, Olga Ramírez, Martha Magaña, Isabel Soto, Ismael Romero, Lucio Romero, Rosario Acevedo, Cristel Ramírez, Violeta Rizo, and Milagros Serrano; 31 grandchildren; 37 great-grandchildren; and his siblings: Ana Romero, Felipe Romero, Gregorio Romero, Juvenal Romero, Manuel Romero, and Fidel Romero.

Mr. Romero will lie in repose throughout Sunday at the funeral home. The Rosary will be held at 5:00 PM on Sunday, March 23, 2025, at the Texarkana Funeral Home in Texas.

The funeral Mass will take place at 10:00 AM on Monday, March 24, 2025, at Sacred Heart Catholic Church.

The burial will follow at Holy Cross Cemetery.