March 11, 1970 – November 22, 2026
Timothy Cornelius 56, of Texarkana Texas passed away on November 22, 2024. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
Courtesy of Four States Funeral Home.
Timothy Cornelius 56, of Texarkana Texas passed away on November 22, 2024. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
March 11, 1970 – November 22, 2026
Timothy Cornelius 56, of Texarkana Texas passed away on November 22, 2024. Arrangements are pending and will be announced when finalized.
Courtesy of Four States Funeral Home.