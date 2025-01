UA Hope-Texarkana Announces Fall 2024 Chancellor’s and Vice Chancellor’s Honors

Sponsor

Congrats to the University of Arkansas Hope-Texarkana students named to the Fall 2024 Chancellor’s and Vice Chancellor’s lists. Students who made the Chancellor’s list earned 12 or more credit hours and achieved a 4.0 GPA during the fall semester. Students who made the vice chancellor’s list earned 12 or more credit hours and achieved a 3.5 GPA or higher during the fall semester.

Chancellor’s List (sorted by last name)

First Name Last Name City State Chance Allen Texarkana Arkansas Tanya Alvarado Hope Arkansas Alyssa Austin Fouke Arkansas Crystal Basilio Hope Arkansas Alyssa Bonner Emmet Arkansas Sarah Boyles Texarkana Texas Landon Brown Texarkana Arkansas Clayton Bullard Texarkana Arkansas Madison Burnett-Akins Texarkana Arkansas William Burris Fouke Arkansas Tiffany By Texarkana Arkansas Kayla Cottle Texarkana Arkansas Caleb Cox Hope Arkansas Devon Crowley Hope Arkansas Faith Cruz Blevins Arkansas Hope Danner Stamps Arkansas Sandra Easterling Hope Arkansas Haleigh Erwin Hope Arkansas Callie Fike Texarkana Arkansas Nathan Foster Emmet Arkansas Aubrey Gammon Texarkana Arkansas Faith Gibbs Prescott Arkansas Meredith Gilliam Texarkana Arkansas Hannah Godwin Texarkana Arkansas Aspyn Greene Texarkana Arkansas Jasmine Griffith Hope Arkansas Tyrenda Hale Fulton Arkansas Trenton Hammond Hope Arkansas Gavin Hatley Prescott Arkansas Milca Hernandez Hope Arkansas Jennifer Hipp Hope Arkansas Abigail Hopkins Texarkana Arkansas William Jones Hope Arkansas Emma Keahey Texarkana Arkansas Sara Lloyd Prescott Arkansas Audrey Lovette Blevins Arkansas Angelite Martinez Hope Arkansas Fatima Martinez Prescott Arkansas Gabrielle McCranie Texarkana Arkansas Jessica Mendoza Hope Arkansas Olivia Mize Texarkana Arkansas Madison Murray Texarkana Arkansas Trianna Nguyen Texarkana Arkansas Flourish Ola Prescott Arkansas Moyinoluwa Onipe Texarkana Arkansas Rosa Paredes Hope Arkansas Grace Patterson Washington Arkansas Nakia Prater Waldo Arkansas Omar Salazar` Hope Arkansas Dayhanara Santamaria Hope Arkansas Emily Shipp Texarkana Arkansas Wynter Smith Hope Arkansas Angelina Soto Hope Arkansas Leyton Stone Texarkana Arkansas Matthew Thrasher Hope Arkansas Anthony Venezia Lewisville Arkansas Joseph Venezia Lewisville Arkansas Brody Vines Hope Arkansas Kenneth Ward Jr Rosston Arkansas Jesse Watters Arkadelphia Arkansas Zane Whitehead Texarkana Arkansas Austin Wright Fouke Arkansas Emma Wright Hope Arkansas

Vice Chancellor’s List (sorted by last name)