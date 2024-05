UA Hope-Texarkana Announces Spring 2024 Chancellor’s and Vice Chancellor’s List

Sponsor

Congratulations to the UAHT students named to the Spring 2024 Chancellor’s and Vice Chancellor’s Lists! Students who made the chancellor’s list earned 12 or more credit hours and a 3.75 GPA or higher. Students who made the vice chancellor’s list earned 12 or more credit hours and a 3.25 GPA or higher.

Chancellor’s List (sorted by last name)

First Name Last Name City State Nickolas Anthony Texarkana AR Millie Arroyo Hope AR Johan Barrios Hope AR Carter Berry Hope AR Kathryn Bixler Texarkana TX Jordan Brooks Stamps AR Sheila Bruce Hope AR Hailey Calderon Stamps AR Don Campos Texarkana AR Mariagna Casco Texarkana AR Ashlyn Caudle Fouke AR Brandy Chapa Hope AR Devon Crowley Hope AR James Daniels Rosston AR Jenna Dupree Texarkana AR Alexander Ellis Texarkana AR May Emphasis Texarkana TX Marcus Gilliam Texarkana AR Jackson Gorham Rose Bud AR Tyrenda Hale Fulton AR Brianna Harvey Texarkana AR Diana Hernandez Texarkana AR Shania Hobdy Texarkana TX Abigail Hopkins Texarkana AR Talyn Howard Fouke AR Lauren Ibrahim Texarkana TX Yahir Jimenez Hope AR Dylan Johnson Hope AR Coleman Jones Texarkana AR Kierstyn Jones Texarkana AR Reece Jones Texarkana AR Emma Keahey Texarkana AR Jared Lee Texarkana AR Anita Loera Texarkana TX Audrey Lovette Blevins AR Angelite Martinez Hope AR Jose Martinez Hope AR Gabrielle McCranie Texarkana AR Alan McDaniel Texarkana AR Karla Montalban Texarkana AR Madison Murray Texarkana AR Flourish Ola Alexander AR Janet Onipe Texarkana AR Augustus Puckett Fouke AR Elizabeth Ray Stamps AR Madison Schobey Hope AR Aubrey Shaw Prescott AR Gabriel Shirron Prescott AR Savannah Smith Fouke AR Joseph Summitt Prescott AR Zoe Tarbill Texarkana AR Emily Thornell Fouke AR Araceli Torres Hope AR Anthony Venezia Lewisville AR Joseph Venezia Lewisville AR Caden Waldrop Nashville AR Clay Walraven Rosston AR Kenneth Ward Rosston AR Anna Watkins Texarkana AR Alyssa West Hope AR Madison Whatley Texarkana AR Harrison Wilson Texarkana AR Axel Yhoss Hope AR Marissa Zaldivar Prescott AR

Vice Chancellor’s List (sorted by last name)