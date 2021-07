By

Friday Night:

67 Landing- Marty Lansdell on the patio

Fat Jacks- Blackstrap

La Fogata- Will Bullock and The Moss Brothers

Twisted Fork- Tracy Davis & Cody Pappas

Redbone Magic Brewing- Joedale and Pete 250

Hopkins Icehouse- Jase Bryant

Saturday Night:

67 Landing- Crooked Halo

Fat Jacks- Snakebone

La Fogata- Richard Cook (Elvis)

Twisted Fork- Trivia

Redbone Magic Brewing- Relentless

Hopkins Icehouse- The Ravine