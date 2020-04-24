Tornado Watch for Texarkana Until Midnight Friday

By
Field Walsh
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A Tornado watch has been issued for the Texarkana area until midnight Friday night.

TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ANDERSON BOWIE CAMP
CASS CHEROKEE DELTA
FRANKLIN FREESTONE GREGG
HARRISON HENDERSON HOPKINS
HUNT KAUFMAN LAMAR
LIMESTONE MARION MORRIS
NACOGDOCHES NAVARRO PANOLA
RAINS RED RIVER RUSK
SHELBY SMITH TITUS
UPSHUR VAN ZANDT WOOD

IN SOUTHWEST ARKANSAS

COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER

IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES

IN NORTHWEST LOUISIANA

BOSSIER CADDO DE SOTO
WEBSTER

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN SOUTHEAST OKLAHOMA

MCCURTAIN

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