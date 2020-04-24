Tornado Watch for Texarkana Until Midnight Friday

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A Tornado watch has been issued for the Texarkana area until midnight Friday night.
TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE
ANDERSON BOWIE CAMP
CASS CHEROKEE DELTA
FRANKLIN FREESTONE GREGG
HARRISON HENDERSON HOPKINS
HUNT KAUFMAN LAMAR
LIMESTONE MARION MORRIS
NACOGDOCHES NAVARRO PANOLA
RAINS RED RIVER RUSK
SHELBY SMITH TITUS
UPSHUR VAN ZANDT WOOD
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES
IN NORTHWEST LOUISIANA
BOSSIER CADDO DE SOTO
WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
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