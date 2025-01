A&M-Texarkana Announces 668 Scholastic Honor Recipients for Fall 2024 Semester

Sponsor

Texas A&M University-Texarkana recently announced the students who received academic honors for their coursework during the fall 2024 semester. Scholastic honors are awarded to undergraduate students who enroll in a minimum of 9 semester hours during a fall or spring semester and compile a grade point average between 3.5 and 4.0 for the term.

President’s Honors are awarded to students who achieve a 4.00 grade point average for the semester. University Honors are awarded for students whose semester grade point average falls between 3.50 and 3.99. A total of 668 students earned academic honors during the fall 2024 term.

Students earning President’s Honors for the spring 2024 semester were Adams, Abbie; Alardin, Cameron; Allen, Nickolas; Allison, Jaylon; Andrade Leal, Eliel; Andrews, Crystal; Antley, Victoria; Argueta, Aimee; Armendariz, Jason; Asuncion, Russel Angelo; Ban, Srijan; Barber, Caitlyn; Barcenas, Andrea; Barton, Laura; Bastidas, Madelin; Beavers, Dylan; Benge, Morgan; Bennett, April; Bernard, Noah; Bishop, Micah; Blaydes, Carley; Bocanegra, Aaron; Bolarinwa, David; Bolding, Joseph; Bradley, Sarah; Brannan, Zalenka; Brantley, Tyler; Brecheisen, Jacob; Brock, Logan; Brown, Dylan; Brown, Meghan; Budrich, Andre; Butler, Landon; Byers, Bianca; Caballero Mendoza, Osvaldo; Cabral, Kaitlyn; Caddenhead, Chloe; Camacho, Ashley; Campos, Jazmine; Carpenter, Samantha; Carr, Kailee; Carter, Charles; Caudle, Ashlyn; Cauley, Maylyn; Cauthorn, Jacey; Champion, Steven; Chapa, Brandy; Chappell, Karah; Cherry, Daneshia; Chickadel, Madison; Clubb, Jesse; Connell, Lauryn; Cook, Matthew; Cook, Morgan; Cowley, Dawson; Cox, Julia; Cox, Zackary; Criddle, Madaline; Crumpler, Daniel; Dahal, Swastik; Daly, Hannah; DaSilva, Hannah; Davis, Natalie; Davis, Justin; Davis, Brooklyne; Davis, Rosalyn; de la Rosa Vela, Beatriz; De Leon, Cristobal; Dean, Kristie; Digiacomo, Joseph; Earnest, Kara; Eastburn, Malorie; Eastep, Cameron; Edwards, Kinsey; English, Audey; Epps, Hailey; Errasti, Nerea; Estes, Emily; Estes, Sarah; Evans, Steven; Fincher, Amanda; Fondren, Skylar; Ford, Ashleigh; Fothergill, Emma; Fricks, Abbey; Galvan, Allyana; Garcia, Mariona; Garcia, Gabriella; Garcia, Maryanne; Garton, Dylan; Garza, Gissel; George, Isaac; Gonzalez, Fatima; Gonzalez, Juliett; Gonzalez Molina, Marc; Gonzalez Perez, Giselle; Green, Star; Grisham, Megin; Gross, Charles; Gross, Lacy; Gudino, Martha; Guilfoos, Hannah; Hall, Sheila; Harvey, Robert; Hernandez Luna, Ashley; Higgins, Alexandra; Hlavinka, Jackson; Hodge, Trevelyan; Hooks, Nadia; Howell, Taylor; Huckaby, Isaac; Inman, Kaitlin; Isaac, Jeron; Jackson, Cori; Jackson, Carter; James, Ashlyn; Johnson, Dontavien; Johnson, Devon; Johnson, Jennifer; Johnson, Deedra; Johnson, Roderick; Jones, Miracle; Jones, Alison; Jones, Markaylon; K C, Unnur; Kafle, Sakshyam; Kalnina, Eliza Liva; Kc, Sachita; Kelly, Lea; Khadka, Sudip; Khadka, Nischala; Khidhari Yadav, Niraj Kumar; Kines, Latoya; Kowzic, Shandi; Lama, Krishala; Lawson, Jessica; Leible, Morgan; Leonard, John; Lewin-Epstein, Cheyenne; Lewis, Jarren; Lewis, Malone; Li, Xinqing; Lindsey, Dempsie; Lopez, Emyly; Lucas, Hailey; Luna, Victor; Lyle, Alexis; Maldonado, Yara; Malloy, Matthew; Mansuri, Mohamad; Markham, Reagen; Maroul, Matthew; Maroul, Emily; Marshall, Taylor; Martin, Lydia; Martinez, Christian; Mason, Gage; Matthews, Crystal; McAdoo-Tenorio, Jennifer; McGuire, Abigail; McHargue, Alexandra; McKinney, MiKayla; Mcneely, Bryce; Mendez, Alejandro; Mendez, Valeria; Micheaux, Caiden; Miers, Josh; Miller, Jared; Mills, Corey; Minson, Taylor; Minter, Easton; Mishra, Satyam; Mishra, Shivam; Moore, Grace; Moore, Sadie; Morehead, Michelle; Morris, Walter; Morse, Alaina; Moses, Amber; Nall, Timothy; Neupane, Kushal; Newman, Sarah; Nguyen, Anh Minh; Nguyen, Williams; Norris, Caden; Ntasin, Paul; Ogendo, Faizone; O’Neal, Thomas; Osthoff, Zoe; Pant, Nabin; Patterson, Kelsie; Perry, Austin; Pete, Micah; Phelps, Brooklyn; Phillips, Nathaniel; Phillips, Adrian; Pinson, LaKimya; Poteete, Michelle; Potts, Haylea; Poudel, Shristi; Poydras, Autumn; Pradhan, Pradipti; Prapto, Soumik Sarker; Prather, Mason; Pyakurel, Samyam; Quintanilla, Zoe; Ragland, Jordan; Rainauli Driver, Salome; Ramazzini, Antonio; Rawls, Shawn; Redmon, Jaylee; Rembowski, William; Reyes, Jose; Riles, Mya; Rios, Jonathan; Rivera, Olivia; Roberts, Kenslee; Rodriguez, Ashley; Rose, Dillon; Rowland, Nikki; Runyan, Caroline; Rupakheti, Sharmila; Russell, Maleek; Ryan, Alexandria; Sah, Anish; Sanchez Rosas, Daniel; Sanders, Cristina; Sapkota, Rojan; Schmidt, Jaquelyn; Scroggins, Makayla; Sethi, Aarya Shree; Shaw, Angel; Shaw, Jacob; Siddiqi, Aayesha; Silva Cedeno, Isabel; Sims, Endea; Sloan, Shiela; Smith, Tammy; Smith, Ethan; Snyder, Alexis; Spanel, John; Spears, Sam; Spencer, Peyton; Sprague, Journey; Stickle, Tara; Stiger, Selia; Stone, William; Sullivan, Karlee; Tartt, Carlito; Thapa, Rahul; Tijerina, Jazmin; Tormo Lopez, Alvaro; Torres, Nicholas; Trejo, Rubi; Tresidder, Hailey; Tripp, Cori; Usrey, Brooke; Valerio, Ariyana; Vanderveer, Olivia; Vasey, Krystal; Veiga, Fabio; Ventura, Johana; Vuong, Tuong An; Wade, Allison; Walraven, Michelle; Warner, Haven; Wasson, Emily; Watson, Gary; Webre, Drake; Wells, Michael; Wharton, Summer; Whatley, Jacob; Wilcox, Cassee; Williams, Miles; Williams, Alex; Williams, Grace; Williams, Ian; Williams, Connor; Willis, Jamie; Wilson, Amanda; Womack, Joseph; Yi, Megan; Zamarron, Alex; Zambrano, Stephano; and Zuniga, Jaylene.



Students earning University Honors during the Fall 24 term were Aboutaleb, Noura; Acree, Anna; Adams, Tye; Adolphs, Sydnee; Ahmed, Stacia; Akther, Sarmin; Alexander, Ashley; Alford, Jade; Allison, Xavior; Altenbaumer, Rye; Angier, Mary; Anglin, Krystal; Arechiga, Julyanna; Arellano, Melissa; Argabright, Hellen; Arrieta, Madison; Aslam, Ayesha; Baez, Vanessa; Barakoti, Sambrid; Baral, Spandan; Barnes, Kimberly; Barrios, Angela; Batts, Kailei; Baumgartner, Drew; Belman, Judith; Benavidez, Andres; Besi, Emmanouela; Bidari, Abhisekh; Birdsong, Blake; Blackstone, Hailyn; Blackstone, Lainy; Blair, Jonathan; Blue, Leanne; Bocanegra, Edgar; Boeckman, Lauren; Boeckmann, Ann; Bombino, Lydia; Braccio, Rachele; Brantley, Trinity; Brassfield, Allison; Braswell, Lauren; Bristol, Hannah; Brito-Aguilar, Christie; Brooks, Sadie; Brown, Keatra; Brown, Brandi; Bryan, Natalie; Bullock, Jasmine; Bultemeier, Mark; Bunda, Kate; Burch, PoTecha; By, Vanarith; Cabral, Dylan; Calderon, Alejandro; Campbell, Jayden; Candelo, John; Carbonell, Brennan; Cardona, Shirlyn; Cartagena, Emmanuel; Cassol Zimmermann, Vitor; Castillo, Andrea; Caton, Jessica; Cauley, Edward; Cavallaro, Anthony; Celis, Adam; Chaulagain, Shardul; Cheatham, Katherine; Clark, Peyton; Cole, Jarred; Cole, Savannah; Coleman, Olivia; Collins, Javier; Cook, Lauren; Cook, Maverick; Cotten, Jera; Coutee, Kelby; Covington, Maycie; Cox, Lauren; Crookston, Craig; Crow, Michaela; Crump, Brookelynn; Cuellar, Debanhie; Cullipher, Caitlin; Cutchall, Haley; Cutsinger, Macey; Dangi, Sidhant; Daniel, Aylin; Davis, Ella; Davis, Trevor; Decker, Brenda; Delaunay, Brandon; Dewberry, Jordan; Dhakal, Sneha; Dhami, Abinesh; Dhungana, Rajesh; Diaz, Axel; Dickey, Aaron; Dillinger, Leslie; Dingman, Madison; Dixon, Hailey; Diyal, Hrijal; Dobreva, Paulina; Du Pree, Joseph; Edgeworth, Dariya; Elmore, Timothy; Emeh, Chioma; Ender, Andrew; Esquitin, Isai; Estes, Molly; Everett, Brylee; Faulkner, Jordan; Fields, Trayci; Fierro Castillero, Jose Manuel; Fisher, Mollie; Flagg, KaTina; Flemons, Ashjanai; Flores, Valerie; Francis, Marionna; Frazier, Karli; Fu, Genesis; Galindo, Anthony; Gamble, Camden; Gamble, Emma; Ganaway, Keondria; Ganter, Bianca; Garcia, Odette; Garrett, Brooks; Gc, Sneha; Ghimire, Nabin; Gonzalez, Emillie; Grider, Madison; Gross, Peyton; Grubb, Riley; Guangko, Adrianne; Guevara, Tiffany; Guy, Sykora; Haley, Martin; Hamilton, Antonia; Hancock, Cheyanne; Hand, Lydia; Harris, Cody; Hartsell, Kamryn; Hawkins, Destiny; Hays, Heather; Hearn, Cooper; Heckman, Coastas; Helms, Peyton; Henderson, Brooklyn; Henson, Tiffani; Henson, Karissa; Hernandez, Jaqueline; Hernandez, Aracely; Herrera, Cezar; Hever, Jazmin; Hobson, Wyatt; Hofert, Makenzie; Holder, Carson; Hopkins, Reneya; Horn, Maddie; Horton, Delmante; Howard, Talyn; Huddleston, Jessica; Huggins, Samuel; Humphrey, Presley; Hunter, Aaron; Hussein, Tarik; Ibarra, Ryan; Jackson, Amanda; Jackson, Delayshia; Jaimes, Victoria; Jefferson, Hailey; Johnson, Shea; Johnson, Blaine; Johnson, Brian; Jones, Reece; Jones, Daniel; Jones, Darneshia; Jones, Kaitlyn; Jordan, Katelyn; Joshi, Saurav; Kafle, Pratik; Kapp, Anna; Karasek, Elijah; Kennedy, Tianna; Khadka, Rejina; Kiel Salamanca, Carlos; King, Kallie; Lambert, Calli; Lara, Alexia; Lattier, Brooklyn; Lawrence, Sheldon; Lee, Jordan; Leopold, Dakota; Lewis, Khyla; Lewis, Chase; Leyva, Alexis; Lim, Maxine; Littles, Alyssa; Livingston, Jakari; Locke, Amanda; Lockett, Elizabeth; Lopez, Jenifer; Loya Zelaya, Josue; Lozano, Leonel; Lyons, Patricia; Macedo, Odalys; Madsen, Erica; Martinez, Michelle; Martinez, Kayla; Martinez, John; Mata, Mia; Matranga, Lillianna; Matthews, Danielle; May, Zachary; Mccoy, Nevar; McDonald, Bridget; McDowell, Johnnie; Mcfadin, Wyatt; Mcfalls, Marquell; Mcgregor, Kylee; Mcguire, Megan; Medina-Moore, Jaidyn; Mejia, Oscar; Mejiagranados, Aquetzally; Meyer, Shannon; Milligan, Kaitlyn; Minchew, Kristen; Minchew, Steven; Minor, Joseph; Minson, Charis; Minter, Jaxon; Miracle, Aralynn; Misiuna, Delfina; Mixon, Rebecca; Mondragon-Jimenez, Aldo; Moore, Mark; Morales Duran, Roxanna; Morkisch, Kasen; Morrow, Abigail; Muhammad, Medina; Nash, Kelsey; Nasir, Karim; Nava, Miranda; Navarrete, Emily; Neal, Jocee; Neely, Liam; Nevarez Betancourt, Yadira; Newman, Kathryn; Nguyen, Pham Thi Thao Vy; Nienkamp, Keira; Nnadi, Melody; Nseirat, Rand; Oguanobi, Odera; Oliver, Brayden; Oller, Aubrey; Olvera, Natalie; O’Malley, Austin; O’Neal, Harleigh; Ostermeyer, William; Otero, William; Owens, Gracie; Owney, Jonathan; Pandey, Supriya; Parker, Madison; Parks, Reagan; Parrott, Angelique; Patterson, Omarion; Pattillo, Rylie; Pena, Daniela; Perez, Kaila; Perez, Mia; Perez, Angela; Perkins, Hannah; Petry, Jayda; Petty, Madison; Picano, Diego; Pickens, Shana; Pickings, Shelma; Pipes, Brooklyn; Polanosky, Scott; Polio, Ashley; Poudel, Aditi; Prado, Mia; Pramanik, Farzana; Prim, Summer; Prine, Hannah; Purvis, Victoria; Quinn, Preston; Quintanilla, Priscila; Quizon, Sophia; Ramirez, Casey; Ramirez, Ramiro; Reaves, William; Reed, Gabrielle; Reed, Lily; Reeves, Skylar; Reyes, Isaias; Reyna Martinez, Jose; Reynolds, Samantha; Reynolds, Jade; Reynolds, Kenya; Roberson, Lauren; Robertson, Natalie; Rodriguez, Ryan; Rodriguez, Trinity; Romanos Garzon, Sebastian; Rubio, Jacob; Rubio, Ricardo; Russell, Brandon; Rymer, Keli; Sah, Rahul; Saldana, Diego; Sanchez, Stefanny; Sanchez, Teresa; Sanchez-Jinez, Kyara; Santiago, Quren; Searcy, Karmen; Sears, Evan; Self, John-Michael; Sellers, Mason; Semon, Raphael; Shepard, Eric; Shrestha, Nischaya Man; Sikes, Tatum; Silverio, Dayrih; Silwal, Samira; Simmons, Gregory; Singer, Austin; Singleton, Dalton; Sleek, William; Smallwood, Mason; Smith, Sinead; Smith, Darius; Smith, Ava; Snider, Morgan; Soderling, Zachary; Solomon, John; Sprayberry, Maranda; Staiger, Derek; Stephens, Athena; Stevens, Emory; Stewart, Danyelle; Stuckey, Desiree; Takegama, Masashi; Taylor, Dalton; Taylor, Jaxan; Taylor, Maggie; Tebbetts, Jonah; Teer, Maggie; Terry, Emily; Thomas, Brenna; Thornton, Whitney; Tineo, Ysamar; Toftemark, Katherine; Townsend, Summer; Trauger, Grace; Tucker, Emma; Tullos, Ethan; Upadhayay, Kritika; Vela, Anna; Velasco, Robert; Velasco, Jan Gabriel; Wallace, Kimberley; Watson-Mendoza, Johnny; Wethington, Cory; White, Emilye; White, Hayden; White, Bayla; White, Zoe; Whittington, Kasey; Wilkes, Robert; Williams, Vin’Coya; Williams, Rylie; Womack, Austin; Wommack, Andrew; Woods, Hayley; Woods, Andrea; Wright, Ashley; Yearwood, David; Young, Marissa; Young, Jaelee; and Zabel, Isabel.



