A&M-Texarkana Announces Scholastic Honor Recipients for Spring 2024 Semester

Texas A&M University-Texarkana recently announced the students who received academic honors for their coursework during the spring 2024 semester. Scholastic honors are awarded to undergraduate students who enroll in a minimum of 9 semester hours during a fall or spring semester and compile a grade point average between 3.5 and 4.0 for the term.

President’s Honors are awarded to students who achieve a 4.00 grade point average for the semester. University Honors are awarded for students whose semester grade point average falls between 3.50 and 3.99. A total of 543 students earned academic honors during the spring 2024 term.

Students earning President’s Honors for the spring 2024 semester were Acharya, Bivasa; Adams, Madison; Alardin, Cameron; Allen, Todd; Allman, Dane; Alonso, Iker; Alsobrook, Alexi; Alvarez, Orta, Alma; Andrews, Corbin; Andrews, Crystal; Atchley, Cierra; Baumgartner, Drew; Beck, Emma; Beggs, Jeffery; Bell, David; Benavidez, Andres; Bennett, April; Black, Stacey; Bolding, Joseph; Brown, Dylan; Brown, Johnny; Butler, Kaylee; By, Vanarith; Caddenhead, Chloe; Calixto, Maria; Caraway, Heather; Carpenter, Samantha; Cauley, Edward; Cheatham, Katherine; Chindiwo, Sacha; Clark, Rayleen; Copeland, Gracie; Cox, Julia; Cox, Lauren; Cox, Zackary; Criddle, Madaline; Cruz, Zuleica; Daniels, Kyleigh; Dansby, Morgan; Davis, Natalie; Davis, Trevor; Dean, Kristie; Dotson, Amanda; Duffer, Olivia; Eason, Katrine; Edgeworth, Dariya; English, Audey; Epps, Hailey; Estes, Emily; Estes, Sarah; Everett, Brylee; Feist, MacKenzie; Felux, Seth; Fondren, Skylar; Ford, Ashleigh; Formes, Richard; Fricks, Abbey; Galvan, Labrada, Maria; Garrison, Emma; Gay, Travis; Ghimire, Nayan; Giddens, Rebekah; Glass, Angalee; Golden, Michaela; Gonzales, Viviana; Gonzalez, Molina, Marc; Gonzalez, Perez, Giselle; Goodwin, Brittany; Green, Star; Gross, Charles; Gutierrez, Adan; Gutierrez, Angelica; Hackney, Courtney; Haley, Martin; Hancock, Dana; Hankins, Jeremy; Hargobind, Sharma, Suraj, Ramjee; Hartley, Robyne; Hash, Charles; Heckman, Coastas; Heifner, Bryan; Hernandez, Rosalinda; Hernandez, David; Hernandez, Deziray; Hernandez, Luna, Ashley; Higby, Dustin; Huckaby, Isaac; Huddleston, Jessica; Hudson, Jacklyn; Huggins, Samuel; Ifuku, Christian; Inman, Kaitlin; Jackson, Cori; Jackson, Amanda; Jackson, Brittney; James, Ashlyn; Janes, Camille; Jha, Krishna; Johnson, Dontavien; Johnson, Joanie; Johnson, Maggie; Johnson, Garrett; Johnson, Roderick; Johnson, Thomas; Johnston, Michelle; Jones, Miracle; Jones, Alison; Jones, Kaitlyn; Jones, Karissa; Jordan, Brandee; Kafle, Pratik; Kalich, Faith; Karki, Suraj; Kelsoe, Kayla; Kendrick, Molly; Khidhari, Yadav, Niraj, Kumar; Kowzic, Shandi; Lara, Alexia; Lavay, Kaley; Lawson, Jessica; Le, Vinh, Khanh, Trinh; Lenoir, Lena; Lewin-Epstein, Cheyenne; Lewis, Khyla; Likins, Susan; Littlefield, Stephanie; Looney, Payton; Loya, Zelaya, Josue; Lozano, Leonel; Maldonado, Yara; Maroul, Emily; Maroul, Matthew; Martin, Lydia; Mason, Gage; Matthews, Yonnie; Mcadoo, Jennifer; McCullough, Cambre; McGavern, Jessica; Mcneely, Bryce; McNutt, Jared; Mejiagranados, Aquetzally; Mendez, Alejandro; Miller, Carlie; Mills, Corey; Minor, Joseph; Minter, Easton; Mishra, Shivam; Mishra, Satyam; Misiuna, Delfina; Mitcham, Allexis; Moore, Sadie; Moreno, Marcos; Nall, Timothy; Neupane, Kushal; Newman, Sarah; Newton, Bryan; Nguyen, Pham, Thi, Thao, Vy; Norris, Destin; Okunlola, Josie; Oli, Krishna; Olortegui, Valerie; Osthoff, Zoe; Oviedo, Lydia; Parish, Rachel; Parker, Sadie; Patel, Khushboo; Pattillo, Rylie; Perkins, Hannah; Phelps, Brooklyn; Phillips, Nathaniel; Potts, Haylea; Pradhan, Pradipti; Pritchett, Tori; Pruett, Kennedy; Quinn, Chastity; Ragland, Jordan; Ramirez, Casey; Ramirez, Ramiro; Ramos, Emily; Randolph, James; Recinos, Emily; Reed, Trenton; Reed, Natalie; Reid, Shae; Rich, Tanner; Richardson, Bridney; Ricks, Tyranie; Rios, Jonathan; Roberson, Lauren; Robertson, Natalie; Robinson, Kimberly; Rodriguez, Yovany; Rodriguez, Tabitha; Rodriguez, Natan; Rodriguez, Esteban; Romanos, Garzon, Sebastian; Rowland, Nikki; Rushing, Emmie; Russ, Abigail; Sah, Anish; Salazar, Leonardo; Schwartz, Gabriella; Shaw, Angel; Shearin, Mariah; Shrestha, Nischaya, Man; Sikes, Tatum; Silvey, Heaven; Smiley, III, Albert; Smith, Sinead; Smith, Tammy; Smith, Stephanie; Smith, Whitney; Smith, Savanna; Snyder, Alexis; Spanel, John; Sprague, Journey; Stewart, Brittany; Strange, Christopher; Sullivan, Karlee; Supak, Aden; Tiwari, Sampada; Tullos, Ethan; Tutolo, Trinity; Urieta-Hernandez, Daniela; Van, Quan, Vi; Varma, Ritik; Vaughan, Heather; Vega, Lisa; Vuong, Tuong, An; Wade, Allison; Walker, Jessica; Wallace, Kimberley; Watson, Christy; Watson, Gary; Weisner, Sven; Wells, Michael; Westerman, Casey; Williams, Kayla; Williams, Cordarrel; Williams, Connor; Woodruff, Hallie; Yi, Megan; Young, Jaelee; Yun, Jenny; Zambrano, Stephano; and Zuniga, Jaylene.

Students earning University Honors included Abell, Taylor; Aboutaleb, Noura; Adams, Megan; Adams, Abbie; Allen, Jeremy; Allison, Jaylon; Asuncion, Russel, Angelo; Avard, Kadyn; Bakare, Joshua; Baker, Sophie; Barcenas, Andrea; Block, Kinley; Bocanegra, Edgar; Bolarinwa, David; Bombino, Lydia; Brannan, Zalenka; Brantley, Tyler; Brantley, Trinity; Brock, Logan; Brown, Brandi; Browning, Peyton; Bruyns, Jonah; Bryant, April; Buchanan, Braydon; Buchanan, Brendon; Bunda, Kate; Burrow, Gwendolyn; Byers, Bianca; Caballero, Mendoza, Osvaldo; Cadenas, Katherine; Cain, Linda; Camacho, Ashley; Capps, Hunter; Carlstead, Malloree; Carrasco, Daniel; Carter, Morgan; Chappell, Karah; Chaudhary, Kumkum; Chico, Stephanie; Clampet, Laney; Clark, Kasia; Clifford, Brylee; Clubb, Jesse; Cockrell, Hannah; Colburn, Kaitlyn; Compean, Leslie; Cook, Matthew; Cooper, Nateshia; Cordero, Maria; Cox, Britney; Crabtree, Kaley; Cudd, Kaylie; Cuellar, Debanhie; Cutsinger, Macey; Daniel, Ashley; DaSilva, Hannah; Davis, Ella; de, la, Carrera, Rodriguez, Felipe; Delaunay, Brandon; Diaz, Jose; Diaz, Axel; Dickey, Aaron; Dillinger, Leslie; Dixon, Hailey; Downing, Joshua; Dunson, Jasmine; Easley, Jaycie; Eaton, Dameon; Elkins, Jemaury; Escalera, Valeria; Esquivel-Turrubiates, Madai; Eudy, Kyndall; Fernandez, Nora; Fierro, Castillero, Jose, Manuel; Fincher, Amanda; Fincher, Chloe; Fiumara, Skylar; Flores, Quijada, Kimberly; Francis, Marionna; Fuentes, Fatima; Fuentes, Aryis; Galindo, Anthony; Galloway, Tasha; Ganaway, Keondria; Garcia, Mariona; Garcia, Damion; Gibson, Angela; Gibson, Doyle; Givens, Brynna; Gonzalez, Fatima; Green, Hayden; Grisham, Megin; Gudino, Martha; Guerrero, Ruben; Hamblin, Leah; Hargrave, BreAsia; Harris, Carter; Harris, Kasmine; Hawkins, Destiny; Hernandez, Marco; Hever, Jazmin; Hlavinka, Jackson; Hobson, Wyatt; Hofert, Makenzie; Holder, Carson; Horne, Caleb; House, Taylor; Howell, Taylor; Hughes, Thomas; Humphrey, Jack; Hunnicutt, Colby; Ibarra, Sydni; Irving, Ashley; Jackson, Carter; Jefferson, Hailey; Johnson, Shea; Johnson, Blaine; Johnson, Devon; Jones, Aaliyah; Jones, Courtnee; Juarez, Breanna; Kapp, Anna; Kennedy, Kathleen; Kern, Katie; Khadka, Simran; Khanal, Anisha; Kines, Latoya; Kinnear-Meza, Joe; Kosub, Emily; Langston, Marchell; Latham, Haiden; Lee, Cassidy; Leopold, Dakota; Lewis, Jarren; Li, Xinqing; Li, Jonathan; Lindsey, Susan; Lopez, Jenifer; Lopez, Emyly; Love, Dalton; Lucero, Brandon; Luna, Silvia; Lyle, Alexis; Mahato, Om; Marbibi, Hailey; Marcellin, Sascha; Markham, Reagen; Markham, Taylor; Martin, Stephanie; Martinez, Michelle; Martinez, Natalie; Martinez, Kayla; Mata, Mia; Matthews, Gabrielle; McDowell, Johnnie; McGee, Austin; Mcguire, Abigail; McHargue, Alexandra; Mejia, Oscar; Memije, Dulce; Mendez, Jacob; Mendoza, Marih; Miller, Ethan; Minson, Stephen; Minson, Taylor; Mohan, Nitish; Mooney, Andrea; Morrow, Abigail; Neal, Jasmine; Newcomer, Phillip; Nguyen, Anh, Minh; Nguyen, Kelly; Nienkamp, Keira; Niles, Dustin; Nseirat, Rand; Odum, Melissa; Olds, Aura; Olivera, Cardenas, Brittney; Oller, Aubrey; Omosa, Brian; Orand, Austin; Origunloye, Damilare; Orozco, Holly; Orr, Gracie; Ostermeyer, William; Owens, Gracie; Owney, Jonathan; Pant, Nabin; Parish, Katie; Parker, Madison; Parker, Amanda; Parker, Mackenzie; Passariello, Michael; Pate, Skyler; Perez, Angela; Petty, Madison; Phillips, Jimilee; Phillips, Brooke; Pickens, Shana; Ponzetto, Lucas; Pop, Quinten; Porterfield, Richard; Powell, John; Pramanik, Farzana; Prim, Summer; Prine, Hannah; Pun, Lalit, Kumar; Pyakurel, Samyam; Qualls, Mackenzie; Quinones, Daisy; Quintanilla, Zoe; Ramazzini, Antonio; Rawls, Shawn; Redmon, Jaylee; Reed, Gabrielle; Revalee, Hanna; Reyes, Evelin; Reyes, Jose; Reyna, Martinez, Jose; Rhinehart, Kaytlyn; Rigdon, Gabrielle; Riles, Mya; Riley, Brandon; Riser, Keundra; Rivera, Olivia; Robles, Daniela; Rodriguez, Vanessa; Rodriguez, Ashley; Rodriguez, Alexander; Rubio, Jacob; Russell, Andrew; Ryther, Shelby; Sah, Nandini; Salama, Amir; Sanchez, Fierros, Angie; Sanchez, Rosas, Daniel; Santiago, Quren; Sapa, Aiono, Olisene; Scoggins, Chloe; Searcy, Karmen; Sears, Evan; Shah, Aashish; Shepard, Eric; Siddiqi, Aayesha; Silva, Cruz, Jenifer; Simmons, Gregory; Sipnefski, Caleb; Smith, Sharonda; Smith, Caitlyn; Smith, Madison; Smith, Ethan; Smith, Ashley; Smith, Ava; Spears, Sam; Sprayberry, Maranda; Stanley, Jamiee; Stautzenberger, Baylee; Stevens, Emory; Strenger, Madelyn; Stuart, Kenisha; Stubbs, Layne; Suarez, Adriana; Takegama, Masashi; Tamang, Yonurpu; Taylor, Dalton; Taylor, Josiah; Taylor, Maggie; Taylor, Haley; Thomerson, Ty; Tijerina, Jazmin; Tilbury, Kaylee; Torres, Joel; Travis, Dakota; Trevino, Velasco, Mauricio; Tripp, Cori; Vanderveer, Olivia; Veade, Ashton; Waibel, Camryn; Walker, Jessica; Walker, Chasity; Walston, Ally; Webb, Macie; Webre, Drake; Wethington, Cory; Whatley, Jacob; White, Emilye; White, Cierra; Wilcox, Cassee; Williams, Arnita; Williams, Justin; Williams, Leecya; Williams, Vin’Coya; Willis, Jamie; Wilson, Brady; Womack, Joseph; Woods, Nicholas; and Yadav, Roshan.

