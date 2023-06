Sponsor

Friday:

67 Landing- Alex & Liv

1923 Banana Club- The Smitty G Experienc

Fat Jacks- Jordan Shepherd

Hopkins Icehouse- Jackson James Debut

Redbone Magic Brewing- Hampton Fontenot

La Fogata- Blackstrap @ 7 to 10pm

Saturday:

67 Landing- Hailey Wright & The Wrong

Twisted Fork- Trivia

1923 Banana Club- Stevie Ray & The Deacon

Fat Jacks- Corey WoodBridge

Redbone Magic Brewing- Jackson James

Hopkins- Dak & The Dirty South

La Fogata- Roots & Branches @ 7 to 10pm