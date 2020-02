T.C. Announces Fall 2019 President’s and Dean’s List

Advertisement

More than 500 students earned a spot on Texarkana College’s scholastic honor roll for fall 2019 by earning high grade point averages (GPA) in twelve or more college-level semester credit hours. Students on the President’s List earned a 3.8 GPA or higher and students earning GPAs of 3.2 or higher were placed on the Dean’s List. Students in academic, workforce, as well as high school students participating in dual credit or early admissions courses, are eligible for placement on TC’s honor rolls.

“It is evident that our students are committed to achieving their dreams of earning college credit, furthering their academic goals, and bettering their futures,” Dr. Jason Smith, TC President. “Often our students have to overcome barriers that try to keep them from college completion; however, they make the most of their challenges and strive toward excellence. I could not be more proud than to congratulate these high achieving students on a job well done.”

The 2019 Fall President List includes 210 students while the Dean’s List includes 291 students as follows:

TEXARKANA COLLEGE PRESIDENT’S LIST FALL 2019:

Madison Erwin

Ashdown AR

Michael Tomlinson

Ashdown AR

Nadia Walraven

Ashdown AR

Daniela Arredondo

Atlanta TX

Alenna Blaydes

Atlanta TX

Maia Brown

Atlanta TX

Cameron Carney

Atlanta TX

Dayanna Cervantes

Atlanta TX

Krista Fincher

Atlanta TX

Rachel Green

Atlanta TX

Laci Jones

Atlanta TX

Cory Lowry

Atlanta TX

Jordan Owens

Atlanta TX

Kyle Reynolds

Atlanta TX

Andrew Samples

Atlanta TX

Rachel Sherman

Atlanta TX

Peyton Turner

Atlanta TX

Kelsea Clark

Advertisement

Avery TX

Jamey Jackson

Avery TX

Cortney White

Avery TX

Randal Reece

Bivins TX

Gracie Smith

Bivins TX

Auston Sprayberry

Bivins TX

Charles Taylor

Bivins TX

Kimberly Clark

Bloomburg TX

Hanna Parker

Bloomburg TX

Brandi Tabor

Bradley AR

Joshua Stewart

Cabot AR

Egan Hausler

Clarksville TX

Kyla Barnes

DeKalb TX

Kailey Barrett

DeKalb TX

Bradley Brown

DeKalb TX

Christina Brunson

DeKalb TX

Dave Hornbuckle

DeKalb TX

Alejandro Mendez

DeKalb TX

Leslie Moles

DeKalb TX

Daniel Puente

DeKalb TX

Darbee Rich

DeKalb TX

Meagan Toliver

DeKalb TX

Elana McClory

Douglassville TX

Alora Plunkett

Fort Worth TX

Denise Austin

Fouke AR

Ashley Dwyer

Fouke AR

Kevin Tommie

Fouke AR

Jessica Bilimek

Hooks TX

Haylee Gammons

Hooks TX

David Lorance

Hooks TX

Cord Parker

Hooks TX

Joshaua Plunkett

Hooks TX

Rene Rodriguez Michua

Hooks TX

Huy Truong

Hooks TX

Nicholas Kunze

Jefferson TX

Joseph Boney

Linden TX

Katherine Price

Linden TX

Alaina Seagroves

Linden TX

Lisa Herring

Magnolia AR

Stephanie Brooks

Maud TX

Robin Currens

Maud TX

Sandy Flores Huerta

Maud TX

Hayle Foster

Maud TX

Brandon Knaupe

Maud TX

Cameron Mills

Maud TX

Lauren Pippen

Maud TX

Lori Potts

Maud TX

Hunter Thomas

Maud TX

Savannah Hall

Mc Caskill AR

Hayden Covey

Mc Leod TX

Elijah Cross

Mize MS

Brittany Adams

Nash TX

Christopher Brown

Nash TX

Madison Crone

Nash TX

Avery Farren

Nash TX

Francisco Olvera

Nash TX

Samantha Roy

Nash TX

Britton Allee

New Boston TX

Samantha Brooks

New Boston TX

Jenna Harkins

New Boston TX

Adam Hendrix

New Boston TX

Sommer Hobson

New Boston TX

Samuel Martin

New Boston TX

Aylin Martinez

New Boston TX

Kristin Meadows

New Boston TX

Ashton Paul

New Boston TX

Lane Peek

New Boston TX

Kelly Ratcliff

New Boston TX

Jamya Scales

New Boston TX

Aleighla Webb

New Boston TX

Kevin Taylor

Queen City TX

Desean Page

Redwater TX

Megan Daley

Simms TX

Myles Goodwin

Simms TX

James Hensley

Simms TX

Tara Stegman

Simms TX

Jose Aguilar

Texarkana AR

Ashley Barrick

Texarkana AR

Luke Barton

Texarkana AR

Paige Beasley

Texarkana AR

Kayla Boyd

Texarkana AR

Melissa Brackeen

Texarkana AR

Ryan Brown

Texarkana AR

Quenitra Cornelius

Texarkana AR

Tracy Davis

Texarkana AR

Shatoya Davis

Texarkana AR

Antionette Floyd

Texarkana AR

Melody Foreback

Texarkana AR

Katie House

Texarkana AR

James Kirby

Texarkana AR

Amiya Nickleberry

Texarkana AR

Maitri Patel

Texarkana AR

Javan Patterson

Texarkana AR

Michael Peoples

Texarkana AR

Haylea Potts

Texarkana AR

Latoya Robinson

Texarkana AR

Jeanne Thompson

Texarkana AR

Richard Turner

Texarkana AR

Trista Underwood

Texarkana AR

Troy Wilson

Texarkana AR

Heather Aguilar

Texarkana TX

Andrew Allen

Texarkana TX

Abril Alvarado

Texarkana TX

McKinzie Anderson

Texarkana TX

Veronica Anderson

Texarkana TX

Soad Awad

Texarkana TX

James Beach

Texarkana TX

Artryssa Beal

Texarkana TX

David Bramhall

Texarkana TX

Madison Brannan

Texarkana TX

Bobby Brannan

Texarkana TX

Shataron Brown

Texarkana TX

Paige Bulkley

Texarkana TX

Dina Calhoun

Texarkana TX

Abbigail Calhoun

Texarkana TX

Andrea Bianca Calo

Texarkana TX

Brady Cauley

Texarkana TX

Linton Colvin

Texarkana TX

Faith Dossey

Texarkana TX

Amber Drumm

Texarkana TX

Madison Dunford

Texarkana TX

Spencer Eaton

Texarkana TX

Luke Fatherree

Texarkana TX

Jackson Feemster

Texarkana TX

Taylor Flinchum

Texarkana TX

Ronald Flint

Texarkana TX

Jamie Ford

Texarkana TX

Kristopher Fortner

Texarkana TX

Thomas Graf

Texarkana TX

Jo Ana Guerrero

Texarkana TX

Kathryn Gulley

Texarkana TX

Stephen Harris

Texarkana TX

Kaitlyn Harris

Texarkana TX

Bobby Henderson

Texarkana TX

Charles Henderson

Texarkana TX

Leigh Hickmott

Texarkana TX

Ashlynn Hill

Texarkana TX

Lauren Holland

Texarkana TX

Alysia Hopkins

Texarkana TX

Abigail Houck

Texarkana TX

Elizabeth Hunter

Texarkana TX

Riley Jernigan

Texarkana TX

Preston Jones

Texarkana TX

Kayla Latham

Texarkana TX

Joshua Lefors

Texarkana TX

Samantha Luplow

Texarkana TX

James Magee

Texarkana TX

Jose Marquez

Texarkana TX

Jullianna McCauley

Texarkana TX

Derek McElhiney

Texarkana TX

Kasey Merriman

Texarkana TX

Christopher Mitchell

Texarkana TX

Lisseth Moya-Lopez

Texarkana TX

Yun-Tae Nam

Texarkana TX

Quynh Thu Nguyen

Texarkana TX

Olivia Norton

Texarkana TX

Jared Oats

Texarkana TX

Cynthia Owens

Texarkana TX

Christopher Plunkett

Texarkana TX

Ruben Ramirez

Texarkana TX

James Reed

Texarkana TX

Mathew Reed

Texarkana TX

Josh Roberts

Texarkana TX

Tonarrow Scott

Texarkana TX

James Seastrunk

Texarkana TX

Whittney Sherman

Texarkana TX

Dennis Sitzes

Texarkana TX

Sarah Smith

Texarkana TX

Geoffrey Smith

Texarkana TX

Sarah Smith

Texarkana TX

Savannah Story

Texarkana TX

Summer Tabler

Texarkana TX

Stoya Taylor

Texarkana TX

Caylyn Wallace

Texarkana TX

Vontrisha Washington

Texarkana TX

Angela Watson

Texarkana TX

Brittany Weeks

Texarkana TX

Keeley Wilbur

Texarkana TX

Patton Young

Texarkana TX

Hue Truong

Texarkana TX

Tyler Jones

Tolar TX

Hunter Angerbauer

Wake Village TX

Bridgett Bennett

Wake Village TX

Mark Cook

Wake Village TX

Austin Driver

Wake Village TX

Christopher Jones

Wake Village TX

Rachel Kerby

Wake Village TX

Alexandra McHargue

Wake Village TX

Leon Pesek

Wake Village TX

Kayla Robinson

Wake Village TX

Dunye Sanders

Wake Village TX

Brandi Shavers

Wake Village TX

Caitlyn Trim

Wake Village TX

TEXARKANA COLLEGE DEAN’S LIST FALL 2019:

Jordan Burns

Annona TX

Heather Fatherree

Ashdown AR

Tyrica Forte

Ashdown AR

Jacob Loosier

Ashdown AR

Keeleigh Martin

Ashdown AR

Raquel Alaniz

Atlanta TX

Tiffany Bailey

Atlanta TX

Quantravious Castleberry

Atlanta TX

Terry Dickerson

Atlanta TX

Brian Duran

Atlanta TX

Cade Fant

Atlanta TX

Gabrielle Goynes

Atlanta TX

Casandra Ivey

Atlanta TX

James Joslin

Atlanta TX

Kinsey Kelly

Atlanta TX

Shuntay McCauley

Atlanta TX

Ashley Miley

Atlanta TX

Rebecca Mixon

Atlanta TX

Molly Moloney

Atlanta TX

Misti Robertson

Atlanta TX

Matthew Samples

Atlanta TX

Gabriella Schwartz

Atlanta TX

Brian Simington

Atlanta TX

William Sims

Atlanta TX

Keyeria Webster

Atlanta TX

James White

Atlanta TX

Amber Crouch

Avery TX

Kaeleigh Martin

Avery TX

Haley Burden

Bivins TX

Seth Schanfish

Bivins TX

Kaitlyn Mooney

Bloomburg TX

Kaitlyn Brown

Bogata TX

Ashten Simington

Clarksville TX

Elliot Almond

DeKalb TX

Hannah Bussey

DeKalb TX

Shelby Huggins

DeKalb TX

Arie Love

DeKalb TX

Caitlin Martinez

DeKalb TX

Garrison McKinnie

DeKalb TX

Macie Motes

DeKalb TX

Shelby Robertson

DeKalb TX

Kelly Shumake

DeKalb TX

VerRanda Taylor

DeKalb TX

Jeremy Vaughn

DeKalb TX

Jacob Weaver

DeKalb TX

Kaitlyn Knorr

Douglassville TX

Regan Martin

Forney TX

Jeffrey Daugherty

Fouke AR

Carla Page

Fouke AR

Callie Alexander

Hooks TX

Melissa Bond

Hooks TX

Sara Brooks

Hooks TX

Jadyn Duke

Hooks TX

Randall Hicks

Hooks TX

John Marshall

Hooks TX

Harolyn McDowell

Hooks TX

Kelsi Mixon

Hooks TX

Marcos Perez

Hooks TX

Adam Roy

Hooks TX

Nicolette Stone

Hooks TX

Chaney Anderson

Hope AR

Cheyenne Burkhart

Hope AR

Maleka Berry

Lindale TX

Charles Gamble

Linden TX

Zachery Gentry

Linden TX

Jeremy Hankins

Linden TX

Ashley Mirabent

Linden TX

Amber Peacock

Linden TX

Carolyn Stanford

Linden TX

Cade Stanley

Linden TX

Griffin Young

Lockesburg AR

Kinley Harris

Marietta TX

Tatum Atnip

Maud TX

Brock Foster

Maud TX

Kayla Gunter

Maud TX

Brooklyn Hilton

Maud TX

Brayden Kelley

Maud TX

Starla Petlig

Maud TX

Kara Thompson

Maud TX

Tessa Thompson

Maud TX

Guadalupe Medina

Mt Pleasant TX

Amos Brown

Nash TX

Ian Flippen

Nash TX

Faith Hammonds

Nash TX

Tylisha Heath

Nash TX

Nylah Neal

Nash TX

Ruston Starkey

Nash TX

Dalton Underwood

Nash TX

Brandy Hanney

Nashville AR

Christopher Arendt

New Boston TX

William Baker

New Boston TX

Alexandera Barnes

New Boston TX

Cannon Batchelor

New Boston TX

Kimberly Blanks

New Boston TX

James Cheatham

New Boston TX

Rayleen Clark

New Boston TX

Joselyn Clift

New Boston TX

Jada Cobos

New Boston TX

Andy Cockrum

New Boston TX

Logan Corbett

New Boston TX

Kirsti Donath

New Boston TX

Grace Duffer

New Boston TX

Blaine Ellis

New Boston TX

Denise Garcia

New Boston TX

Amanda Grisham

New Boston TX

Ashley Meisinger

New Boston TX

Tyshun Mitchell

New Boston TX

Diane Ramirez

New Boston TX

Alex Williams

New Boston TX

Whitli Fincher

Queen City TX

Abigail Gilbreath

Queen City TX

Autumn Holt

Queen City TX

Colton Savage

Queen City TX

Mally Hammonds

Simms TX

Bailey Hill

Simms TX

Kayla Karr

Simms TX

Quinn Lipe

Simms TX

Luke Sissons

Simms TX

Leanna Stephenson

Simms TX

Daysha Caldwell

Stamps AR

Maria Reina

Sulphur Springs TX

Cheryl Adams

Texarkana AR

Martin Aguilar

Texarkana AR

Trinity Alcorn

Texarkana AR

Binamra Aryal

Texarkana AR

Regan Baber

Texarkana AR

Kiah Batton

Texarkana AR

Racheal Clem

Texarkana AR

Remington Cook

Texarkana AR

Kimberly De Loach

Texarkana AR

Macey Enns

Texarkana AR

Brhittney Fagan

Texarkana AR

Millicent Fricks

Texarkana AR

Kara Giles

Texarkana AR

Zachary Goins

Texarkana AR

Cameron Golston

Texarkana AR

Caitlyn Gummeson

Texarkana AR

Desmond Jamison

Texarkana AR

Tihja Lavalais

Texarkana AR

Carjuan Layton

Texarkana AR

Jessica Macdonald

Texarkana AR

Salonda Noble

Texarkana AR

Marissa Nolen

Texarkana AR

Austin Robinson

Texarkana AR

Deserail Rose

Texarkana AR

Johnathan Smithson

Texarkana AR

Julie Stern

Texarkana AR

Riyan Stockton

Texarkana AR

Jason Taggart

Texarkana AR

Hannah Taylor

Texarkana AR

Kristyn Thomas

Texarkana AR

Victor Vargas

Texarkana AR

Ariyana White

Texarkana AR

Joe Williams

Texarkana AR

Chanita Worthy

Texarkana AR

Makayla York

Texarkana AR

Seth Yowell

Texarkana AR

Ambria Adams

Texarkana TX

Amber Adcock

Texarkana TX

Bikash Adhikari

Texarkana TX

Yvonne Arias

Texarkana TX

Rachel Arnold

Texarkana TX

Joshua Basham

Texarkana TX

Dashawn Bell

Texarkana TX

Martin Bennett

Texarkana TX

Chris Borill

Texarkana TX

Stefanie Boyd

Texarkana TX

Landen Braley

Texarkana TX

Latekka Brewer

Texarkana TX

Christopher Brooks

Texarkana TX

Amber Brooks

Texarkana TX

Joyce Bryant

Texarkana TX

Michael Calderon

Texarkana TX

Jaime Cardenas

Texarkana TX

Kami Carr

Texarkana TX

Megan Clark

Texarkana TX

Lyndsey Collins

Texarkana TX

Lisa Cox

Texarkana TX

Carson Craytor

Texarkana TX

Eliud Cruz

Texarkana TX

Yasmine Davis

Texarkana TX

Dipesh Dhungana

Texarkana TX

Jeffrey Dunkin

Texarkana TX

Nathan Fisher

Texarkana TX

Hunter Fritcher

Texarkana TX

Jenelle Garcia Mendoza

Texarkana TX

Ranjeet Gautam

Texarkana TX

Leahna Graham

Texarkana TX

Devin Hampton

Texarkana TX

Luke Harmon

Texarkana TX

Kameron Hart

Texarkana TX

Trinity Harvin

Texarkana TX

Alyssa Helms

Texarkana TX

Bobby Henry

Texarkana TX

Lisette Hernandez

Texarkana TX

Hannah Hernandez

Texarkana TX

Samantha Hill

Texarkana TX

Katy Hillis

Texarkana TX

Myrtis Hooks

Texarkana TX

Cheyenne Hopkins

Texarkana TX

Mark Horton

Texarkana TX

Jazmine Hubbard

Texarkana TX

Shyneicya Johnson

Texarkana TX

Austin Jones

Texarkana TX

Allison Jones

Texarkana TX

Jessica Jones

Texarkana TX

Blake Jones

Texarkana TX

Hannah Launius

Texarkana TX

Andrew Legrand

Texarkana TX

Amanda Locke

Texarkana TX

Haydn Lohse

Texarkana TX

Kyle Martin

Texarkana TX

Katelyn McCarthy

Texarkana TX

Nathan McClain

Texarkana TX

Marquisha Miles

Texarkana TX

John Mitchell

Texarkana TX

Ethan Montez

Texarkana TX

Jakaylin Moore

Texarkana TX

Christian Moreno

Texarkana TX

Nhung Nguyen

Texarkana TX

Kristin Northrup

Texarkana TX

Justin Nowlin

Texarkana TX

Daniela Olalde

Texarkana TX

Elizabeth Ornberg

Texarkana TX

Tina Patterson

Texarkana TX

Donathan Pearson

Texarkana TX

Alessandra Pena

Texarkana TX

Jennifer Perez

Texarkana TX

Eduardo Perez

Texarkana TX

Jourdain Peterson

Texarkana TX

Emileigh Pickens

Texarkana TX

Jennie Pierce

Texarkana TX

Amber Potts

Texarkana TX

Arnekie Ragland

Texarkana TX

Eddie Ramirez

Texarkana TX

Shelby Reed

Texarkana TX

Johnathan Reed

Texarkana TX

Britton Reese

Texarkana TX

Jane Richert

Texarkana TX

Lajessica Ricks

Texarkana TX

Juan Riley

Texarkana TX

Keundra Riser

Texarkana TX

Tracie Rush

Texarkana TX

Tristan Sitzes

Texarkana TX

Raysha Slaton

Texarkana TX

Marjorie Slimer

Texarkana TX

Gary Smith

Texarkana TX

Gaganpreet Sohi

Texarkana TX

Cassie Spriggs

Texarkana TX

Jocoby Stewart

Texarkana TX

Deborah Stokes

Texarkana TX

Stephen Teague

Texarkana TX

LeShea Thomas

Texarkana TX

Helen Tran

Texarkana TX

Marcella Troxel

Texarkana TX

Travis Turner

Texarkana TX

Kelly Waddell

Texarkana TX

Jamal Walker

Texarkana TX

Jakoya Webb

Texarkana TX

Angeletta White

Texarkana TX

Debbie White

Texarkana TX

Monica Whitehead

Texarkana TX

Kayra Wickliffe

Texarkana TX

Brittani Wiggins

Texarkana TX

Jaylon Williams

Texarkana TX

Markevon Williams

Texarkana TX

Ross Wyles

Texarkana TX

Minseok Yeo

Texarkana TX

Mercedes Young

Texarkana TX

John Gagne

The Colony TX

Diana Aguilar

Wake Village TX

Zuleika Banks

Wake Village TX

Telluah Bozeman

Wake Village TX

Brian Brown

Wake Village TX

Juana Bustamante

Wake Village TX

Caleb Dell

Wake Village TX

Conner Elliott

Wake Village TX

Dalton Green

Wake Village TX

Avis Haskins

Wake Village TX

Anthony Hawkins

Wake Village TX

Nikita Isham

Wake Village TX

Kennethia Johnson

Wake Village TX

Hillary Lewis

Wake Village TX

Heidi McClure

Wake Village TX

Rachel Morgan

Wake Village TX

Joshua Nelson

Wake Village TX

Candace Richardson

Wake Village TX

Perri Rodgers

Wake Village TX

Jalen Shead

Wake Village TX

Lakenya Washington

Wake Village TX

Monica Jewell

Wilton AR