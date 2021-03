Texarkana College President and Dean’s List Students for Fall 2020

Advertisement

Texarkana College announces the names of more than 220 students who earned a spot on the scholastic honor roll for Fall 2020 by earning high grade point averages (GPA) in twelve or more college-level semester credit hours. Students on the President’s List earned a 3.8 GPA or higher and students earning GPAs of 3.2 or higher were placed on the Dean’s List. Students in academic and workforce programs are eligible for placement on TC’s honor rolls.

“Our students are devoted to excellence when it comes to their college education and setting themselves up for their futures,” said Dr. Jason Smith, TC President. “Many of our students are tasked with overcoming barriers that strain them while trying to complete college; however, they strive to become the best that they can be by staying focused on their coursework. I could not be more proud than to congratulate these high achieving students on a job well done.”

The 2020 Fall President List includes 158 students while the Dean’s List includes 225 students as follows:

Advertisement

TEXARKANA COLLEGE PRESIDENT’S LIST FALL 2020

Mallory Abbitt

Brittany Adams

Mario Aguilar

Ariana Aguilar

Nicolea Ambris

Veronica Anderson

Edwin Angwenyi

Binamra Aryal

Shanzai Aslam

Denise Austin

Aniyah Azille

Jaisee Bailey

Caroline Baird

Comelia Baker

Kassidy Bartlett

Shanetta Bassett

Claire Bates

Anthony Bennett

Alissa Benzmiller

McKenzie Bishop

Alenna Blaydes

Mary Boley-Finley

Kobe Bonner

David Bramhall

Madison Brannan

Stephanie Brooks

Maia Brown

Josie Bull

Linzy Callaway

Jayce Calloway

Kayleigh Cartwright

Dayanna Cervantes

Trey Colbert

Amber Collum

David Covington

Patricia Cravens

Patti Crawford

Madison Crone



Mallory DauzatPeyton DeanAxel DiazRandi DraperAustin DriverTarra DuckOlivia DufferBracee EidsonDavianta EllisEddie EstellAlex EvansBrady FantAlexis FarinaKrista FincherHannah FittsHayle FosterChase FosterHaylee GammonsXaziver GomerBaylie GravesChristina GregoryTaylor GrimmKarl HalcombAllyson HamiltonDenetrice HamiltonKaitlyn HarrisApril HawkinsBlair HearronBobbie HenryDawson HerveyJustin HopkinsJuan HouffAlydia HowardCourtney HubbardJessica HuddlestonJacklyn HudsonElizabeth HunterMakil HunterLauren HurstMichelle JohnstonCambree KerrConnor LairdMeyona LattinGeorge LavenderMaria LeyvaLaura MaddoxHeath MalochIsidro MarianoJose MarquezJoshua MartindaleTatianna MathisShunnikia MatlockChristopher MatlockAbigail MattesonHaley McAlexanderHelen McCauleyEmily MendezPatrick MercierStephanie MotesLisseth Moya-LopezHanna MullinsMakayla MurphyEmily MurphyKierra NevillThomas NicholasLuke NiedensChloe NorwoodVirita OliverAlan OlveraElizabeth OrnbergMorgan OwenJordan OwensSkyler PateDelando PatrickAnthony PearceTailor PeintnerAustin PerryLauren PippenLatasha PlunkettBrandon PowellJoshua PrasekHaley PrattAugusta PrudhomeLee Allen PusagEmilee ReynoldsDeanne RichardsonTrevor RicheyAbigail RobertsDeserail RoseJulia RydenBraden SarrettMatthew SchreinerIkkima ShaversKaitlyn SimmonsDennis SitzesSarah SmithJustin SmithSavanna SmithRobert SmithsonJacqueline SneedCaitlin SotoMaranda SprayberryJulie SternHolynd ThomasonHue TruongRichard TurnerTrista UnderwoodEveyn UpchurchFrank Van KamKendall WellsNathan WhittingtonJohn WilliamsGrace WilliamsDavid WilliamsTimothy WillisJalen WilsonDrake WolfeJoseph WomackShanika WrightPatricia Wrightner

TEXARKANA COLLEGE DEAN’S LIST FALL 2020

Destiny Abhulimen

Gabriel Acosta

Joanna Acosta

Kate Adkins

Maria Aguilar

Brittany Alexander

Carrie Almond

Courtney Anderson

Hunter Angerbauer

Tanner Ashmore

Kaitlyn Avila

Candace Ball

Alexandera Barnes

Kailey Barrett

Cannon Batchelor



Advertisement!

James BeachHannah BirchfieldBrian BlackburnAyana Braley-CruzMegan BrandonChloe BrannanBobbie BrannanMichael BrantleyKaley BraunitzerRachel BriscoeChristie Brito-AguilarSadie BrooksDylan BrownHannah BrownKevin BuckDevin BurnsCaley BurnsideJuan Diego BustamanteSheridan ByramAnthony CannonKymberlie CarpenterJake CarterAmber CarverBrody ChandlerEverett ClintonBoyd ColemanLinton ColvinWestley CookSamuel CooperCassidy CooperLatresa CrittendenHannah CrookCourtney CrowLakenya CrowleyEliud CruzRegina CurleyRobin CurrensArthur DavenportCindy DeleonTerry DickersonBenjamin DooleyZachary DotyGrace DufferJasmine Dunson-SmithDawnlee EdwardsElla ErwinMatthew EstesJackson FeemsterFrankie FloydKyle ForemanCheron FortAlyssa FortnerKaitlyn FouseJaylin FranklinDaniel GarciaStormy GarciaCourtney GeorgeAustin GilmoreMemorie GipsonBrynna GivensJalyn GoletteKatrina GolstonJames GrandmaisonAbriana GreenRachel GreenEmily GreenBlake GreenAriel GreeneShray GriffinAmanda GrishamCourtney HackneyJessie HaleyJeremy HankinsTrevor HargraveJacob HeifnerPeyton HelmsTaylor HenryJames HensleyDustin HigbyTimothy HillisChristian HiltRylie HockJasmine HopkinsDave HornbuckleHannah HouseKyle HubbardHalle HuddleShelby HuggLogan HutsonHannah IvesTa’Wayana JohnsonQuarteasha JohnsonKayla KelsoeJonathan KetchumKeyonta KingKlayton KinneyHaley LathamTeryn LomaxJacob LoosierDorian LottJevon LoydDiego MaldonadoDajanee ManleyKeeleigh MartinFelina MartinezArianna MayGemyia McCoyAlexandra McHargueHeather McIntireKaitlyn McKinleyRobert McNuttMercedes McRoyLilybeth MendezNatalia MendezAnastacia MillerTrisha MillerHaylee MinerColton MinterAshanti MitchellAndrea MitchellCheryl MixonAaliya MixonMolly MoloneyLogan MoncriefJordan MorrowKevin Moses-MorseJane MulliganDavid NealJamarkis NealMikesha NelsonKaylie NicholsonMatthew NolenTavurus OguinnFelycitie OliverAmber OliverEstefani OlveraGrace OlveraGracie OrrMariza PaezChloe PageJennifer PeacockJohnny PeaveyAmy PeintnerTori PenneyJennifer PerezDevan PizzalatoChristopher PlunkettHaylea PondShyla PreeSamantha PrinceJennifer RaneyAnna-Claire RaulstonJanena ReedJose ReyesJhaley RhodesTanner RichLajessica RicksMya RilesAlexis RobinsonAustin RobinsonTerry RobisonBrittany RoblesLizbeth RomoShanica RoneJoseph RussSophia SaldinoLaquellia SandersLaura ShippKelly ShumakeKaytlyn SimmonsBrigitte SmallwoodJon SmithNoah SmithSarah SmithHannah SparksGeorge SteenborgLilly StewardEthan StewartShannon Stewart-HendersonHaleigh StoneDulce SuaresStoya TaylorJames TaylorDaniel ThompsonStacy TidwellBrandon TinsleyKevin TommieHuy TruongMikayla TylerAdriana ValentineDevaney VargasChasity WalkerBrent WalkerChloe WalkerJordan WalravenMandy WatsonKayliann WeberGracelyn WeeksEdward WeitzelNicholas WendeburgBrittany WestfallLexee WhatleyVureka WhitePayton WhiteTorry WilliamsJadarius WitcherKaylia WoodardLateshia WorthyJulian WynnSakari Wyrick