Rosa Elia Pruneda, age 80, of Texarkana, Texas, died Friday, November 12, 2021, in a local hospital.

Rosa was born February 16, 1941, in Linares Nuevo Leon, Mexico. She was a homemaker who loved to cook, especially tortillas, tamales, and cookies. Rosa was of the Catholic faith and was a member of Immaculate Heart of Mary Church in Harlingen, Texas.

Mrs. Pruneda was preceded in death by her husband, Salatil Pruneda; her son, Jose Pruneda and grandson, Salatil Pruneda.

Survivors include one daughter-in-law, Constantina Pruneda; five grandchildren, Antonio Pruneda, Jose Pruneda, Dora Pruneda, Constantina Pruneda, and Rosa Pruneda; eleven great-grandchildren; two sisters, Diana Gonzalez and Josephina Gonzalez; and two brothers, Saul Gonazalez and Pablo Gonazles.

Funeral services will be at 10:00 AM Monday, November 15, 2021, at Chapelwood Funeral Home with Father Justin Braun officiating. Burial will be in Chapelwood Memorial Gardens.

Rosa Elia Pruneda, de 80 años, de Texarkana, Texas, murió el viernes 12 de noviembre de 2021 en un hospital local.Rosa nació el 16 de febrero de 1941 en Linares Nuevo León, México. Era una ama de casa a la que le encantaba cocinar, especialmente tortillas, tamales y galletas. Rosa era de fe católica y era miembro de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María en Harlingen, Texas.La Sra. Pruneda fue precedida en la muerte por su esposo, Salatil Pruneda; su hijo, José Pruneda y su nieto, Salatil Pruneda.Los sobrevivientes incluyen una nuera, Constantina Pruneda; cinco nietos, Antonio Pruneda, Jose Pruneda, Dora Pruneda, Constantina Pruneda y Rosa Pruneda; once bisnietos; dos hermanas, Diana González y Josephina González; y dos hermanos, Saul Gonazalez y Pablo Gonazles.Los servicios funerarios serán a las 10:00 am el lunes 15 de noviembre de 2021 en la funeraria Chapelwood con el padre Justin Braun oficiando. El entierro será en Chapelwood Memorial Gardens.