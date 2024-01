TAMUT Students Earn Academic Honors for Fall 23 Semester

Sponsor

Texas A&M University-Texarkana recently announced the students who received academic honors for their coursework during the fall 2023 semester. Scholastic honors are awarded to undergraduate students who enroll in a minimum of 9 semester hours during a fall or spring semester and compile a grade point average between 3.5 and 4.0 for the term.

President’s Honors are awarded to students who achieve a 4.00 grade point average for the semester. University Honors are awarded for students whose semester grade point average falls between 3.50 and 3.99. A total of 566 students earned academic honors during the fall 2023 term.

Students who earned President’s Honors (4.00) for the fall 2023 semester are: Sebastian Romanos Garzon, Sinead Smith, Marc Gonzalez Molina, Niraj Kumar Khidhari Yadav, Tuong An Vuong, Samyam Pyakurel, Aarya Shree Sethi, Melody Nnadi, Miracle Jones, Seth Felux, Malloree Carlstead, Lauren Boeckman, Garrison Coker, Timothy Nall, Madalyn Fountain, Michelle Martinez, Garrett Sharp, Rosalinda Hernandez, Luke Hindman, Vanarith By, Natalie Davis, Julie Fowler-Berry, Tara Hindi, Jacklyn Hudson, Cori Jackson, Shandi Kowzic, Christopher Martin, Ethan Miller, Jonathan Owney, Shana Pickens, Haylea Potts, Albert Smiley III, Heather Vaughan, Arnita Williams, Britney Cox, Stephano Zambrano, Drew Baumgartner, Dustin Niles, Quren Santiago, Sadie Parker, Noura Aboutaleb, Antonio Ramazzini, Jarren Lewis, Jade Reynolds, David Hernandez, Landon Butler, Tyler Brantley, Natalie Foster, Alecia Garcia, Charles Gross, Michelle Morehead, John Spanel, Sarah Stailey, Jacob Thompson, Kayla Kelsoe, Jessica Lawson, Madison Parker, Tatum Sikes, Jacob Whatley, Seth Brown, Emily Brixey, Kimberly Robinson, Timothy Jones, Katie Kern, Ruston Bult, Cecilia Bahena, David Bolarinwa, Madison Adams, Steven Evans, Destin Norris, Stephanie Martin, Emily Ramos, Tabitha Rodriguez, Katelyn Adams, Samantha Autrey, Blake Birdsong, Kyleigh Daniels, Audey English, Matthew Maroul, Alejandro Mendez, Jenifer Lopez, Anna Kapp, Cheyenne Olivas Solis, Josie Okunlola, Khushboo Patel, Abigail Mcguire, Aaron Carbajal, Cordarrel Williams, Cameron Alardin, Mariah Shearin, Emily Recinos, Cierra Atchley, Logan Buck, Jadyn Duke, Chase Kahler, Jordan Ragland, Kristen Rose, Kendall Bermudez, Marquitia Gladney, Lisa Baird, Farzana Pramanik, Dale Tidwell, Leonardo Salazar, Ajiana Williams, Lanna Sanders, Chase Bynum, Taylor Minson, Shacorcia Jimmerson, Jessica McGavern, Meindert De Groot, Cierra White, TaTiana Griffith, Kimberley Wallace, Logan Brock, Leslie Dillinger, Jessica Huddleston, Abigail Morrow, Skyler Pate, Daniel Carrasco, MIchael Weidner, Jaelee Young, Gary Watson, Baylee Stautzenberger, Jalissa Alvarez, Jaycie Easley, Dakota Elswick, Luiz Gonzalez, Colby Hunnicutt, Candanich Lim, Emyly Lopez, Jared McNutt, Yadira Nevarez Betancourt, Daisy Quinones, Jaylene Zuniga, Andrew Barber, Angelica Mata, Evan Sears, Dessy Gonzalez, Trevor Davis, Coby Lacefield, Latoya Reeves, Cannon Batchelor, Jeffery Beggs, Ashlee Brown, Dylan Brown, Edward Cauley, Rayleen Clark, Olivia Duffer, Braden Grider, Allison Wade, Holly Orozco, Aaron Dickey, John Martinez, Dustin Martin, April Bennett, Peyton Burns, Jesse Clubb, Corey Mills, Chastity Quinn, Adriana Suarez, Alexis Lyle, Isabella Piazza, Alondra Lopez Saravia, Martha Gudino, Stephanie Littlefield, Aden Supak, Faith Kalich, Chloe Caddenhead, Nancy Johnson, Savanna Smith, Sam Spears, Brian Omosa, Madison Allen, Kadyn Avard, Krishab Bashyal, Braydon Buchanan, Brendon Buchanan, Gwendolyn Burrow, Gracie Copeland, Madaline Criddle, Axel Diaz, Hailey Epps, Richard Flowers, Abbey Fricks, Travis Gay, Brynna Givens, Dae’Jah Heath, Jackson Hlavinka, Taylor Howell, Isaac Huckaby, Samuel Huggins, Jonah Hungerford, Ashlyn James, Blaine Johnson, Garrett Johnson, Thomas Johnson, Karissa Jones, Cheyenne Lewin-Epstein, Alana Lindsey, Toiya Loftis, Taylor Markham, Crystal Matthews, Lindsey McAlester, Kaitlyn McCollough, Jennifer Mcadoo, Joseph Minor, Anastasia Moore, Sadie Moore, Alicia Mora, Chloe Norwood, Lalit Kumar Pun, Gabrielle Reed, Hanna Revalee, Gabrielle Rigdon, Lauren Roberson, Natan Rodriguez, Abigail Russ, Eva Seib, Nischaya Man Shrestha, Ashley Smith, Sydney Smith, Journey Sprague, Kayla Teague, Trinity Tutolo, Michael Wells, Nicholas Wendeburg, Casey Williams, Connor Williams, Ashlyn Winters, Hunter Ayer, Heather Caraway, Briannah Hall, Kaley Lavay, Easton Minter, Lisa Vega, Perdita Williams, Kaitlin Inman, Natalie Reed, and Zalenka Brannan.

The students who earned University Honors (3.5-3.99) included Andrea Barcenas, Mariona Garcia, Sven Weisner, Pham Thi Thao Vy Nguyen, Simran Khadka, Thu Anh Trinh, Vinh Khanh Trinh Le, Anh Minh Nguyen, Kushal Neupane, Sneha Gc, Jose Manuel Fierro Castillero, Lydia Oviedo, Rayney Smith, Hailie Alvarez, Brittany Cerda, Tressie Click, Joshua Downing, Leonardo Garcia, Nicholas Woods, Haley Cutchall, Carrigan Duncan, Rebekah Giddens, Laura Jenkins, Roberto Bernal Gonzalez, Katie Parish, Kasia Clark, Rachel Parish, Hannah Faulkner, Hannah Whitmore, Jaden Bunn, Katrine Eason, Amanda Fincher, Maria Galvan Labrada, Brittany Goodwin, April Lane, Johnny Melvin, Emmanuel Mubanga, Bryan Newton, Brayden Oliver, Kaylee Sharp, Maranda Sprayberry, Marisha Stevenson, Joshua Stewart, Alisha Tarbill, Dalton Taylor, Olivia Tomlinson, Luke Hyzdu, Nora Fernandez, Anthony Galindo, Kyle McMullen, Diego Chavez Torres, Christian Gomez, Dezmond Washington, Josiah Taylor, Johnny Young, Yovany Rodriguez, Saurav Joshi, Katherine Toftemark, Kinley Block, William Ostermeyer, Aman Measho, Kaila Carruthers, Caleb Sipnefski, Netia Malone, Adam Garren, Brison Waller, Joshua Bakare, Jonathan Wagner, Morgan Carter, Hunter Reid, Ethan Tullos, MacKenzie Feist, Macie Ayers, Matthew Boyd, Ethan Gundlach, Emily Kosub, Candace Nuckels, Gracie Orr, Rylie Pattillo, Jimilee Phillips, Tanner Rich, Emmie Rushing, Karlee Sullivan, Eveyn Upchurch, Omowunmi Ogunbadewa, Hannah DaSilva, Olisene Sapa Aiono, Todd Allen, Venonia Rollins, Cassidy Lee, Kiley Miller, Marcos Moreno, Jacob Rubio, Caleb Wall, Hayden Green, Hallie Woodruff, Madai Esquivel-Turrubiates, Maximilian Matsushita, Madelyn Strenger, Ambree Anderle, Brandon Lucero, Grace Cantu, Daemon Rodriguez, Alma Alvarez Orta, Galilea Figueroa, Vanessa Rodriguez, Megan Adams, MonTario Earls, Bryan Heifner, Jacob Mendez, Bobbie Huston, Daniela Robles, Eliana Browning, Katherine Cadenas, Debanhie Cuellar, Natalie Martinez, Keelan Moore, Joel Torres, April Bryant, Ariel Greene, Emily Maroul, Maggie Taylor, Lauren Daniel, Ricardo Rubio, Emily Hawley, Eric Shepard, Sasha Bajek, Zuleica Cruz, Dane Allman, Jazmin Tijerina, Malone Lewis, Jasmine Lambert, Sacha Chindiwo, Nathan Nwosu, Arturo Carbajal, Jonathan Li, Sheridan Lockett, Stephanie Smith, Jared Peel, Lydia Martin, Ashley Camacho, Carter Jackson, Abdulmaliq Adeyemo, Nicolas Aldana Riveros, Osvaldo Caballero Mendoza, John Candelo, Lauren Cox, Skylar Fiumara, Jerry Jackson, Yarely Miranda, Damilare Origunloye, Jordan Ortega, Shawn Rawls, Joe Kinnear-Meza, Brooke Mcmaster, Eliel Andrade Leal, Evelin Reyes, Adan Gutierrez, Cori Tripp, Anthony Cavallaro, Kyndall Eudy, Olivia Martinez, Aaron Bocanegra, Edgar Bocanegra, Jessica Shelton, Matthew Slowik, Michaela Godfrey, Joanie Johnson, Addison Roberts, Ally Walston, Mia Mata, Anna Westberry, Michael Byrne, Krystal Anglin, Sonia Bryan, Maria Calixto, Blakely Cheek, Jose Diaz, Harley Gaddis, Megan Hall, BreAsia Hargrave, Vanesa Hernandez, Ana Ibarra, Abigail Mendoza, Tyler Bernard, Ana Flores, Aura Olds, Ashley Ordonez Marquez, Bryant Roberts, Haley Taylor, Courtnee Jones, Dakota Leopold, Mya Riles, Daniela Urieta-Hernandez, Erin Allen, Jeremy Allen, Alexi Alsobrook, Ella Erwin, Megin Grisham, Summer Hammonds, Kaitlyn Harris, Tiffani Henson, Susan Lindsey, Jaylee Redmon, Grace Williams, Megan Yi, Kelly Kendrick, Ethan Smith, Angelica Gutierrez, Staci Lowe, Brittany MacBeath, Zoe Osthoff, Brylee Everett, Whitli Fincher, Brandon Garner, Emma Garrison, Maggie Johnson, Andrea Mooney, James White, Valerie Olortegui, Lucas Ponzetto, Rafael Ponzetto, Zoe Quintanilla, Michael Passariello, Madison Smith, Heaven Silvey, Jonathan Rios, Kaylie Cudd, Leslie Morales, Zachary Gautier, Luis Torres, Bijaya Adhikari, Iker Alonso, Wajeeha Aslam, Dylan Beavers, Billy Bell, Jocelyn Bolding, Joseph Bolding, Christian Boylan, Bobbie Brannan, Johnny Brown, Jonah Bruyns, Alejandro Cardenas, Amy Carper, Traviona Collins, Maria Cordero, Kristyn Crowe, Dusty Curtis, Sneha Dhakal, Joseph Du Pree, Jasmine Dunson, Aniyah Evans, Tyler Foreman, Laura Garcia Olalde, Isaac George, Michaela Golden, Fatima Gonzalez, Giselle Gonzalez Perez, Ashlyn Gray, Amaya Green, Blake Green, Martin Haley, Stacy Haskins, Deziray Hernandez, Josue Hernandez, Ashley Hernandez Luna, Celia Hobbs, Lucas Huckaby, Thomas Hughes, Michelle Johnston, Brandee Jordan, Breanna Juarez, Pratik Kafle, Kathleen Kennedy, Mercy Kimaiyo, Thomas Krause, Cami Lisko, Alyssa Littles, Payton Looney, Mayten Lumpkin, Reagen Markham, Yonnie Matthews, Megan Mcguire, Angel Mendoza, Kelsey Morado, Phoebe Neff, Gracie Owens, Sapana Pokhrel, John Powell, Summer Prim, Hannah Prine, Leslie Reyes, Maxime Risner, Natalie Robertson, Daniel Sanchez Rosas, Hannah Sharp, Christopher Shelton, Raven Spelling, Kenisha Stuart, Desiree Stuckey, Suman Subedi, Stoya Taylor, Ty Thomerson, Kaylee Tilbury, Thomas Tye, Chasity Walker, Cory Wethington, Joseph Womack, Lucy Woodman, Cooper Zverina, Samuel Jones, Stacey Black, Hope Burks, Katherine Cheatham, Kaitlyn Colburn, Benjamin Cooper, Mallory Hackworth, Avis Haskins, Destiny Hawkins, Caleb Horne, Bryce Mcneely, Kayla Mills, Rand Nseirat, Angela Perez, Brooklyn Phelps, Macie Webb, and Isabel Zabel.

About Texas A&M University-Texarkana:

As a member of The Texas A&M University System, Texas A&M University-Texarkana is a comprehensive regional university that provides students with academically challenging, engaging and rewarding educational experiences through quality teaching, scholarship, student support services, co-curricular programming, research, and service.