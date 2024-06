Sponsor

Carlos Guillermo Grana, 78, passed away on June 14, 2024.

Carlos was born on October 5, 1945, in Venezuela to Isabel Silva and Guillermo Grana.

He was a member of the West Side Church of Christ, and enjoyed volunteering at the food pantry. He spent his free time traveling, working in his yard and enjoying food, especially bread and sweets. He was a great husband, father, and grandfather, and his family and friends will miss him dearly.

Carlos is preceded in death by his parents, and one brother, Mauricio Fajardo Grana Silva.

Left to cherish his memory are his wife of 10 years, Maria Grana; three children, Yvonne Johnson and husband Lonnie, Daryl Leavitt, and Cal Leavitt and wife Gail; five grandchildren, Crystal Johnson, Kyle Johnson, Calvin Leavitt, Madison Leavitt, and Jayden Leavitt; one great-grandchild, Carter Johnson; his sister, Isabel Grana; his brother, Cesar Grana; four nieces, Franci Fajardo Grana, Adriana Fajardo Grana, Susana Fajardo Grana, and Emily Grana; four nephews, Jorge de Almeida Grana, Cesar Armando Grana, Geralpher Grana, and Mauricio Fajardo Grana; his sister-in-law, Dilia Guzman; as well as a host of other relatives and friends.

Memorial services will be held on Monday, June 17, 2024, at 6:00 P.M. at West Side Church of Christ.

—-

Carlos Guillermo Grana, de 78 años, falleció el 14 de junio de 2024.

Carlos nació el 5 de octubre de 1945 en Venezuela, hijo de Isabel Silva y Guillermo Grana.

Era miembro de la Iglesia de Cristo de West Side y disfrutaba ser voluntario en la despensa de alimentos. Su tiempo libre lo dedicaba a viajar, trabajar en su jardín y disfrutar de la comida, especialmente pan y dulces. Fue un gran esposo, padre y abuelo, y su familia y amigos lo extrañarán muchísimo.

A Carlos le precedieron en la muerte sus padres y un hermano, Mauricio Fajardo Grana Silva.

Para atesorar su memoria quedan su esposa durante 10 años, María Grana; tres hijos, Yvonne Johnson y su esposo Lonnie, Daryl Leavitt y Cal Leavitt y su esposa Gail; cinco nietos, Crystal Johnson, Kyle Johnson, Calvin Leavitt, Madison Leavitt y Jayden Leavitt; un bisnieto, Carter Johnson; su hermana, Isabel Grana; su hermano, César Grana; cuatro sobrinas, Franci Fajardo Grana, Adriana Fajardo Grana, Susana Fajardo Grana y Emily Grana; cuatro sobrinos, Jorge de Almeida Grana, Cesar Armando Grana, Geralpher Grana y Mauricio Fajardo Grana; su cuñada, Dilia Guzmán; así como una gran cantidad de otros familiares y amigos.

Los servicios conmemorativos se llevarán a cabo el lunes 17 de junio de 2024 a las 6:00 p. m. en la Iglesia de Cristo de West Side.