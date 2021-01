Advertisement

Juana Albarran, de 52 años, de Nash, Texas, murió el jueves 7 de enero de 2021 en un hospital local.

La Sra. Albarran nació el 3 de abril de 1968 en Guerrero, México. Ella era ama de casa.

Los sobrevivientes incluyen a su esposo, Lázaro Mendoza; tres hijos, Brian Mendoza, Alan Mendoza y Brandon Mendoza; su madre, Cenorina Balmaceda Jaimez; nueve hermanos, Gelacio Albarran, Abigail Albarran, Adrian Albarran, Gregorio Albarran, Ermundo Albarran, Lorenia Albarran, Victoria Albarran, Victor Albarran y Constantina Albarran; junto con numerosas sobrinas y sobrinos.

La familia tendrá visitas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el domingo 10 de enero de 2021 en Chapelwood Funeral Home. El entierro será en Chapelwood Memorial Gardens.

Juana Albarran, age 52, of Nash, Texas, died Thursday, January 7, 2021, in a local hospital.

Mrs. Albarran was born April 3, 1968, in Guerrero, Mexico. She was a homemaker.

Survivors include her husband, Lazaro Mendoza; three sons, Brian Mendoza, Alan Mendoza and Brandon Mendoza; her mother, Cenorina Balmaceda Jaimez; nine siblings, Gelacio Albarran, Abigail Albarran, Adrian Albarran, Gregorio Albarran, Ermundo Albarran, Lorenia Albarran, Victoria Albarran, Victor Albarran and Constantina Albarran; along with numerous nieces and nephews.

The family will have visitation from 8:00 a.m.- 5:00 p.m. on Sunday, January 10, 2021, at Chapelwood Funeral Home. Burial will be in Chapelwood Memorial Gardens.

